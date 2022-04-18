Ракетные удары по Львову: три попадания в военную инфраструктуру, одно – в шиномонтаж. 6 человек погибли, 11 - пострадали (обновлено)
По состоянию на 10:05 18 апреля официально известно о 6 погибших и 8 пострадавших, среди пострадавших - один ребенок.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Официально: что известно по состоянию на 10:05. По информации Воздушного командования "Захід", сегодня утром были нанесены четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается", – отмечает он.
По его словам, объекты получили существенные повреждения.
"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших - один ребенок", - добавил Козицкий.
В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил: "Одна из ракет попала в гражданский объект - шиномонтаж. Предварительно погибли 6 человек, 11 ранены, среди них - 1 ребенок. Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы".
Ранее сообщалось о 5 прицельных ракетных ударах по Львову. Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами во Львове.
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Все наши ОТВЕТЫ "велике крадівництво" закатало в асфальт и перечислило на офшорные счета ЗЕлени и еже с ними.
да и беженцам надо брать с собой евро, а не доллары. так легче обмануть социальные органы. банк же при обмене фиксирует и их признают как не нуждающихся в социальной помощи.
А тимбільше, коли це пише жінка, котру, всупереч справедливості, всупереч Конституції, звільнили негласно від обовязку ризикувати життям та здоровьям на фронті, а перекинули його на мужчин, проти яких йде тотальна дискримінація по статевому признаку. Ганьба таким цинічкам!
Якщо пробувати думати "логічно", враховуючи комплексну вартість пусків з повітря і (можливу) малу кількість ******** ракет, то початкове визначення цілі іде за допомогою супутників-шпигунів РТ-розвідки і з інформації у джерелах змі/мережах і т.п.. А ПОТІМ можливо перед самим пуском треба отримати якесь "підтвердження" - тут вже може бути задіяна агентура кацапів (я так думаю)
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
І світ повинен допомагати українцям
загинуло 6
Така кількість влучань свідчить, щонайменше, про недостатню ППО у найголовнішому для ЗСУ регіоні.
При цьому ми отримуємо звіт, про 60% збитих кацапських ракет у Дніпрі.