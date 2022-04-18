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Новости Война
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армия РФ (18050) Львов (4507) обстрел (25782) ракеты (3471) Козицкий (98)

Ракетные удары по Львову: три попадания в военную инфраструктуру, одно – в шиномонтаж. 6 человек погибли, 11 - пострадали (обновлено)

По состоянию на 10:05 18 апреля официально известно о 6 погибших и 8 пострадавших, среди пострадавших - один ребенок.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Официально: что известно по состоянию на 10:05. По информации Воздушного командования "Захід", сегодня утром были нанесены четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается", – отмечает он.

По его словам, объекты получили существенные повреждения.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших - один ребенок", - добавил Козицкий.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил: "Одна из ракет попала в гражданский объект - шиномонтаж. Предварительно погибли 6 человек, 11 ранены, среди них - 1 ребенок. Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы".

Ракетные удары по Львову: три попадания в военную инфраструктуру, одно – в шиномонтаж. 6 человек погибли, 11 - пострадали 01

Ранее сообщалось о 5 прицельных ракетных ударах по Львову. Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами во Львове.

Смотрите также: Во Львове попали в гражданскую инфраструктуру. Есть погибшие и раненые, - Княжицкий. ФОТО
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Топ комментарии
+33
Ответку можна дати наступальною зброєю, ********* ракетами. Яких в нас катма. Я вже не пригадую, "грім", здається, був розрахований на дальність понад 500км; але ж його в 2019-му заморозили... Якщо я десь щось неточно - поправте, пліз...
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18.04.2022 10:35
+33
Главное что пиво разрешили продавать. У нас уже одни люди расслабились, пьют пиво, ходят на рыбалку. Скоро будут требовать чтобы открыли ночные клубы. А в ето время всего в сотне километров другие воюют и сидят в подвалах под бомбежками
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18.04.2022 10:35
+23
Точно нечем!!
Все наши ОТВЕТЫ "велике крадівництво" закатало в асфальт и перечислило на офшорные счета ЗЕлени и еже с ними.
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18.04.2022 10:39
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Це схоже на виправдання. Бо не було ніяких намагань.
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18.04.2022 10:33 Ответить
Ответку можна дати наступальною зброєю, ********* ракетами. Яких в нас катма. Я вже не пригадую, "грім", здається, був розрахований на дальність понад 500км; але ж його в 2019-му заморозили... Якщо я десь щось неточно - поправте, пліз...
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18.04.2022 10:35 Ответить
це все клятий порошенко, спеціально почав цей проект шоп памішать великому будівництву, тому ми і заморозили!
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18.04.2022 10:53 Ответить
Точно нечем!!
Все наши ОТВЕТЫ "велике крадівництво" закатало в асфальт и перечислило на офшорные счета ЗЕлени и еже с ними.
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18.04.2022 10:39 Ответить
гнівний гундосік боневтіка
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18.04.2022 10:52 Ответить
кращебвтік
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18.04.2022 11:03 Ответить
Голова іде обертом...Таке відчуття,що читаю новини нічних обстрілів з трьох чи чотирьох Цензорів.У Садового,очільника міста-4 ракети,У Козицького-голова ОВА-5 ракет. У Козицького-військова інфраструктура, у Княжицького -депутат ЄС-цивільна інфраструктура.Вся ця інформація одна коло іншої.Тепер зрозуміла образа,що пиво дозволяють пити...А уявіть що дозволять горілку,коньяк чи віскі.
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18.04.2022 11:44 Ответить
якщот и не москальський шпигун, що пише звіт, то тобі немає за що хвилюватись, Все пояснять згодом
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18.04.2022 13:01 Ответить
Главное что пиво разрешили продавать. У нас уже одни люди расслабились, пьют пиво, ходят на рыбалку. Скоро будут требовать чтобы открыли ночные клубы. А в ето время всего в сотне километров другие воюют и сидят в подвалах под бомбежками
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18.04.2022 10:35 Ответить
а беженцы призывного возраста путешествуют по германии. холидей парк посещают.
да и беженцам надо брать с собой евро, а не доллары. так легче обмануть социальные органы. банк же при обмене фиксирует и их признают как не нуждающихся в социальной помощи.
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18.04.2022 12:23 Ответить
ти де, з окопу мягкого зараз пишеш?
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18.04.2022 17:34 Ответить
А ще зелене гі..но пообіцяло тарифи на електроенергію не підвищувати пару місяців !
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18.04.2022 12:52 Ответить
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18.04.2022 13:27 Ответить
те, що у когось біда, не значить, що інший йому щось "должен," інакше вставай зі свого мягкого крісла і біжи в окоп сидіти! там корисніший будеш!
А тимбільше, коли це пише жінка, котру, всупереч справедливості, всупереч Конституції, звільнили негласно від обовязку ризикувати життям та здоровьям на фронті, а перекинули його на мужчин, проти яких йде тотальна дискримінація по статевому признаку. Ганьба таким цинічкам!
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18.04.2022 17:37 Ответить
сарказм тут зайвий
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18.04.2022 10:45 Ответить
Більша частина таких влучань - це робота ворожої агентури. Де СБУ та правоохоронці?
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18.04.2022 10:45 Ответить
Та, де вони були завжди...
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18.04.2022 10:56 Ответить
Частково так.
Якщо пробувати думати "логічно", враховуючи комплексну вартість пусків з повітря і (можливу) малу кількість ******** ракет, то початкове визначення цілі іде за допомогою супутників-шпигунів РТ-розвідки і з інформації у джерелах змі/мережах і т.п.. А ПОТІМ можливо перед самим пуском треба отримати якесь "підтвердження" - тут вже може бути задіяна агентура кацапів (я так думаю)
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18.04.2022 11:07 Ответить
та расположение всех наших объектов параша давно до 24 февраля знала по гул картам и прочим
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18.04.2022 10:54 Ответить
Ага... И именно поэтому они стреляют по бывшим военным обьектам, которых уже нет лет по 20-ть...
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18.04.2022 11:03 Ответить
что? что ты мелешь.. сам придумал или кто подсказал? В Яворове тоже бивший?
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18.04.2022 17:39 Ответить
Вже всі кому не лінь запостили цю фотку. Першим гендир УЗ
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18.04.2022 10:54 Ответить
а що це змінює?????
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18.04.2022 17:40 Ответить
Су...рашисти.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
І світ повинен допомагати українцям
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18.04.2022 10:51 Ответить
Можно ответить террактами на территории оркостана. Для этого ракеты не нужны. И в конце концов всё равно мы к этому придём.
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18.04.2022 10:52 Ответить
нахуа? х#йло саме влаштує тєракти для цапні
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18.04.2022 11:07 Ответить
є інформація про 11 постраждалих

загинуло 6
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18.04.2022 10:56 Ответить
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18.04.2022 11:01 Ответить
ЦЕНЗОР ВИ ЩО ОХуіл€//// ЛЬВІЯН ПРОСИЛИ НЕ ВИКЛАДУВАТИ ФОТО ( ЦЕ ЗРАДА) А ЦЕНЗОР ПУБЛІКУЄ !!!!! ЯКОГО ЧОРТА. ІДЕ ВІЙНА!!!! КУДИ ДИВИТЬСЯ СБУ !!!!!КАДИРОВ ХВАЛИВСЯ ЩО В СБУ Є ЛЮДИ ЯКІ ПОМАГАЮТЬ РОССІІІ …. ПЕРЕВІРТИ НА ПОЛІГРАФІ УСІХ!!!! ( НАДІЮСЬ ЩО ВИ МЕНЕ ЗРОЗУМІЄТЕ В МЕНЕ ТАМ СІМЬЯ ,ЯКА НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ХОЧЕ ВИІЖДЯТИ .
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18.04.2022 11:02 Ответить
Ці фото та відео погодженні. Там немає нічого секретного. Мало того - удар по цивільній інфраструктурі мають бачити люди з цілого світу!
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18.04.2022 12:49 Ответить
Львів знаходиться достатньо далеко від місць пуску ракет, щоб мати 2-3 спроби їх збиття.
Така кількість влучань свідчить, щонайменше, про недостатню ППО у найголовнішому для ЗСУ регіоні.
При цьому ми отримуємо звіт, про 60% збитих кацапських ракет у Дніпрі.
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18.04.2022 11:05 Ответить
А чим мій Львів "краще" за Дніпро. Тим більше, враховуючи у комплексі значення Дніпра для оборони держави/тим більше зараз (не будемо тут розписувати це все) і кількість біжінців у Дніпрі....
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18.04.2022 11:10 Ответить
ніхто не каже ,що Львів краще, ми питаємо чому Львів гірше..
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18.04.2022 12:58 Ответить
Можливо?! (МОЖЛИВО) після війни ми будемо знати більш-меньш реальні цифри, в т.ч. кількості літаків/типів літаків/виробів на літаках для пуску/польотне завдання/кількість мішеній-обманок+їх тип/їх заходи ртб+реб/скільки виробів перехоплено/скільки відхилилося і т.п..
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18.04.2022 15:12 Ответить
Тим, що там проходять підготовку усі, кого набирають у ЗСУ. Тим, що через Львів проходить 90% усього озброєння, яке надають західні партнери. Тим, що там біженців у десятки разів більше.
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18.04.2022 13:20 Ответить
десь бреня незнаю може і потрібна
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18.04.2022 11:11 Ответить
Tak beda robić kacapy bo Lwów miasto gdzie dostarczana jest pomoc i przyjeżdżają uchodzcy ze wschodu.
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18.04.2022 11:14 Ответить
Panie Szymon. Celem katsapów jest całkowite zniszczenie ukraińskiego narodu, języka i wiary. A kolejnymi będą kraje bałtyckie i Polska. Jeśli nie powstrzymamy tego zła.
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18.04.2022 11:49 Ответить
Tak my to wiemy ale Polska jest za słaba żeby Zachód zaczął działać.
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18.04.2022 16:29 Ответить
ответка должна быть тройная. чтобы больше не посмели. СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.04.2022 11:20 Ответить
Ответка может быть сразу после получения обещанных тяжелых беспилотников с дальностью действия около 6 тысяч километров.
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18.04.2022 11:32 Ответить
А я не знаю почему во Львове ПВО слабое , Днепр находится гораздо дальше от границы, а ПВО есть . Сад0вый, мог бы и подсуетится и контрабасом завести , были бы гроши и желание
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18.04.2022 11:45 Ответить
Андрюха 20% у нього кличка неформальна, а за ПРО/ПВО відкат ніхто недасть. Ну це сарказм, сріляють з бульбостану, але часу для виявлення і прицілювання всеодно достатньо, значить нема чим.
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18.04.2022 11:51 Ответить
цей приліт був не з бульбостану
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18.04.2022 12:26 Ответить
Смерть кацапським виродкам! Вони розуміють, що програють війну, тому будуть по максимуму знищувати Україну
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18.04.2022 11:48 Ответить
А где ПВО Львова?
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18.04.2022 12:46 Ответить
 
 