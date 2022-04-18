Оккупанты продолжают силовую мобилизацию в "Л/ДНР": мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов. ВИДЕО
В Службе безопасности Украины рассказали, как россияне насильно отправляют мужчин на войну против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Службы безопасности Украины.
СБУ показала видео с пленником из Донецка. По его словам, мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.
"Новобранцев" одевают в форму без опознавательных знаков, забирают все документы и отправляют на передовую.
А чтобы никуда не убежали – возят в закрытых железнодорожных вагонах...
Вот так о "спасательной спецоперации РФ" рассказывает житель Донецка, попавший в украинский плен.
"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего", – рассказывает "мобилизированный".
По его словам, он не участвовал в боевых действиях, а только охранял блокпост по приказу своих командиров.
Так и попал в плен. Рад, что остался жив, но за свои поступки придется ответить. Как и тысячам других захватчиков, желающих захватить нашу землю.
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А тогда толку от таких санкций, если 90% это и так сырье и продовольствие? То есть как катались, так и будут кататься, а нам просто глаза замыливают.
санкції: багато шуму, сильні заяви але залишають якусь шпарину в яку пропхнуть все і в результаті ці санкції до дупи. До речі так було завжди. Так Віктор Суворов в своїх книгах писав як під виглядом сільгоспмашин чи деталей до них вони переправляли в СРСР танкові та авіаційні двигуни, самі танки. До речі, в 30-х роках знаменитий танк Крісті вони ввезли з США у вигляді трактора.
путєн ввьол
і ще: раZZія це імперія Зла....країна терорист!
В Латвии тоже каждое 9 мая у всех ДЫДЫВАИВАЛИ и все как один "мы в Латвии со времён Русской империи" и удивительно, ни одной мрази нет, у которой ДЕДЫРАССТРЕЛИВАЛИ или ДЕДЫСТУЧАЛИ или ДЕДЫДЕПОРТИРОВАЛИ или тех у кого ДЕДЫПОНАЕХАЛИ в 1940 и позже!
Если уже боитесь расстрела, ну взяли лопату, так копайте по пол-совка в день, типа спина болит, грыжа, поднять лопату не могу. Ну неужели нет никаких способов сопротивления ? Да не бывает же так. К каждому невозможно приставить караульного или палача - россиян не хватит . . .
Допитати, та на#й розстріляти, якщо нема на кого з наших обміняти.