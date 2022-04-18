РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10835 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 800 30
армия РФ (18050) мобилизация (2608) ОРДЛО (246)

Оккупанты продолжают силовую мобилизацию в "Л/ДНР": мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов. ВИДЕО

рф,армія,окупанти

В Службе безопасности Украины рассказали, как россияне насильно отправляют мужчин на войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

СБУ показала видео с пленником из Донецка. По его словам, мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.

"Новобранцев" одевают в форму без опознавательных знаков, забирают все документы и отправляют на передовую.

А чтобы никуда не убежали – возят в закрытых железнодорожных вагонах...

Вот так о "спасательной спецоперации РФ" рассказывает житель Донецка, попавший в украинский плен.

"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего", – рассказывает "мобилизированный".

По его словам, он не участвовал в боевых действиях, а только охранял блокпост по приказу своих командиров.

Так и попал в плен. Рад, что остался жив, но за свои поступки придется ответить. Как и тысячам других захватчиков, желающих захватить нашу землю.

Читайте: В ОРДЛО мобилизуют на войну 16-летнюю молодежь, которая участвует в "патриотических клубах", – правозащитники
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
все они рассказывают одну и ту же сказку - в боевых действиях не участвовали! А кто тогда стреляет? И зачем их мобилизируют? Шашлыки жарить? Видел я интервью с этим пленным, сплошная ложь. А сколько было свидетельств того что как раз мобилизированные с лугандона и проявляют большую жестокость даже в отношении местных!
показать весь комментарий
18.04.2022 10:51
+21
"Введенный в рамках пятого пакета санкций запрет ЕС на перевозки грузов транспортом россии и белоруссии не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия"

А тогда толку от таких санкций, если 90% это и так сырье и продовольствие? То есть как катались, так и будут кататься, а нам просто глаза замыливают.
показать весь комментарий
18.04.2022 10:49
+20
звичайна байка усіх ціх потвор після того як попадають в полон.....окопи він копав та на блокпосту чергував...та ще тіпа його спіймалина вулиці та силоміц відправили как худобу....мабудь добровільно визвався мочити укрів....застрилити падлюку....
показать весь комментарий
18.04.2022 10:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Введенный в рамках пятого пакета санкций запрет ЕС на перевозки грузов транспортом россии и белоруссии не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия"

А тогда толку от таких санкций, если 90% это и так сырье и продовольствие? То есть как катались, так и будут кататься, а нам просто глаза замыливают.
показать весь комментарий
18.04.2022 10:49 Ответить
100% х.уйня, а не санкции❗Чисто для того, что бы люди разблокировали дороги. Нужно опять собиратся и блокировать💥. По другому пока толку нет❗
показать весь комментарий
18.04.2022 10:52 Ответить
Для Заходу всі ці "цивілізаційні цінності" зводяться до однієї цінності-бабло. Тому марно надіятись, що вони проти росії введуть справжні санкції. оскільки головне бабало вони роблять там. Так , формально вони вводять
санкції: багато шуму, сильні заяви але залишають якусь шпарину в яку пропхнуть все і в результаті ці санкції до дупи. До речі так було завжди. Так Віктор Суворов в своїх книгах писав як під виглядом сільгоспмашин чи деталей до них вони переправляли в СРСР танкові та авіаційні двигуни, самі танки. До речі, в 30-х роках знаменитий танк Крісті вони ввезли з США у вигляді трактора.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:14 Ответить
звичайна байка усіх ціх потвор після того як попадають в полон.....окопи він копав та на блокпосту чергував...та ще тіпа його спіймалина вулиці та силоміц відправили как худобу....мабудь добровільно визвався мочити укрів....застрилити падлюку....
показать весь комментарий
18.04.2022 10:51 Ответить
Такі свого часу і кликали "руській мір"в Україну,а зараз морду в підлогу і "ми копалі как стройбат,большє нічаво"...
показать весь комментарий
19.04.2022 10:25 Ответить
все они рассказывают одну и ту же сказку - в боевых действиях не участвовали! А кто тогда стреляет? И зачем их мобилизируют? Шашлыки жарить? Видел я интервью с этим пленным, сплошная ложь. А сколько было свидетельств того что как раз мобилизированные с лугандона и проявляют большую жестокость даже в отношении местных!
показать весь комментарий
18.04.2022 10:51 Ответить
Так и есть , именно они тут стараются больше чем кацапы
показать весь комментарий
18.04.2022 11:08 Ответить
уже и безлера притянули сюда
показать весь комментарий
18.04.2022 11:09 Ответить
просили?
путєн ввьол
показать весь комментарий
18.04.2022 10:54 Ответить
а подохнуть ой как не хотят ватоголовые бараны
показать весь комментарий
18.04.2022 10:56 Ответить
іх збирають в путінскій рай.....ГОТУЙТЕСЬ!!!
показать весь комментарий
18.04.2022 11:02 Ответить
Ну что ДЫНЫРЫ, ЛЫНЫРЫ фанаты❓Помог вам кацапстан❓
показать весь комментарий
18.04.2022 10:57 Ответить
Им же ****** говорили , пока есть возможность , переезжайте , на большую Украину , ну ,а теперь , чем меньше ваты останется, тем лучше
показать весь комментарий
18.04.2022 10:57 Ответить
іх збирають в путінскій рай.....ГОТУЙТЕСЬ!!!
і ще: раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показать весь комментарий
18.04.2022 11:01 Ответить
Ничего страшного, у тех, кто останется в живых русский дух быстро выветрится со всех щелей организма!
показать весь комментарий
18.04.2022 11:04 Ответить
****, та кто ж с той стороны стреляет? Кого ни поймают - он обязательно или ямы копал, или воду возил.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:10 Ответить
Вважаю недоцільним брати в полон сепараттистів яких самі кацапи послали на убій. Міняти вони їх не будуть. Вісім років це бидло все влаштовувало. Тож "чим більше загине", як казав їх кумир жюков, "тим менше висилати доведеться".
показать весь комментарий
18.04.2022 11:17 Ответить
Він забув сказати, що музикантом в бібліотеці працював. Треба йому допомогти - розстріляти, щоб не страждав від докорів сумління.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:18 Ответить
Шо значить "силову мобілізацію"? Наслідки "рехверендуму" потрібно захищити, хочите чи ні - марш на фарш!
показать весь комментарий
18.04.2022 11:19 Ответить
ага, для "копай" зброя з чотирма магазинами не потрібна. Бреше, сучий син
показать весь комментарий
18.04.2022 11:21 Ответить
лугандонів палити вогнем - то найбільш оскаженілі вороги українства
показать весь комментарий
18.04.2022 11:25 Ответить
Нам пох.... Сами виноваты...Были года затишья чтобы выехать...
показать весь комментарий
18.04.2022 11:31 Ответить
Все как один ублюдки "просто стояли на блокпосту"!
В Латвии тоже каждое 9 мая у всех ДЫДЫВАИВАЛИ и все как один "мы в Латвии со времён Русской империи" и удивительно, ни одной мрази нет, у которой ДЕДЫРАССТРЕЛИВАЛИ или ДЕДЫСТУЧАЛИ или ДЕДЫДЕПОРТИРОВАЛИ или тех у кого ДЕДЫПОНАЕХАЛИ в 1940 и позже!
показать весь комментарий
18.04.2022 11:47 Ответить
Врет. Воевал и убивал.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:00 Ответить
Ага, коли його взяли в полон, то він відразу стає такий пушистий та нічогонезнаючим. Стояло ж, падло, на блокпосту і напевно з такими ж як і сам. Думаю, що якби це падло зайшло в наше село, то габувало б, вбивало б не гірше а може і краще за орків.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:04 Ответить
Конечно, легко мне говорить, находясь далеко от Донецка и этого ужаса, не под прицелом оккупанта и т.п., но всё равно понять не могу : ты гражданин Украины, пускай и на оккупированной территории. Ок, ты не готов идти воевать ЗА Украину, но явно не хочешь идти воевать ПРОТИВ (оно тебе не надо, погибнуть за российские интересы не хочется). Что значит "ловят на улице", "вытаскивают из квартир" и так далее ? Ну словили - а ты говоришь, не пойду. Ну силой запихнули в вагон, привезли куда-то, а ты "копать не буду", "автомат в руки не возьму", "из вагона не выйду". Будут угрожать, ясное дело. Побьют, тоже может быть. Ну саботируйте приказы, при малейшей возможности разбегайтесь, если уже не хотите направить автомат против оккупантов. Как это так - в Донецке, а теперь и в оккупированных Мариуполе (частично), Мелитополе, Херсоне, Энергодаре - мобилизация в российскую армию против Украины. Да одному страшно, но если из 100 человек на плацу 90 пошлют нах.... и начнут разбредаться, то что сделает командир-оккупант ? Вытащит пушку из кобуры ? Так увалите ему люлей, чтобы больше взять её в руки не мог. Что за терпилы, я не могу понять - как это так может быть ???
Если уже боитесь расстрела, ну взяли лопату, так копайте по пол-совка в день, типа спина болит, грыжа, поднять лопату не могу. Ну неужели нет никаких способов сопротивления ? Да не бывает же так. К каждому невозможно приставить караульного или палача - россиян не хватит . . .
показать весь комментарий
18.04.2022 12:16 Ответить
******! В Боромле был террор местных жителей, как и в Тростянце! Этого персонажа надо как следует изучить! Не все наши соотечественники насильно мобилизованные с лугандона причастны к преступлениям, но многие идейные таки причастны!
показать весь комментарий
18.04.2022 12:38 Ответить
Піздьож! Міг собі ногу прострелити, якби не хотів воювати.

Допитати, та на#й розстріляти, якщо нема на кого з наших обміняти.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:53 Ответить
 
 