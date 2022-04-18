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вуз (890) Днепропетровщина (3507) Луганщина (6431) Донецкая область (8780) Резниченко (475)

На Днепропетровщину переехали 4 вуза и 4 техникума с Донетчины и Луганщины

коледж

Из-за обстрелов российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей учебные заведения перемещаются на более безопасные территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В регион переехали Восточноукраинский университет им. В.Даля, Донбасский педуниверситет, Горловский институт иностранных языков, Приазовский технический университет, Славянский химико-механический техникум, Дружковский профессиональный колледж, Бахмутский педагогический и Бахмутский колледж транспортной инфраструктуры. Сейчас это почти 300 преподавателей – пока десятая часть коллективов", – отмечает руководитель Днепропетровщины.

Сейчас преподаватели уже возобновляют дистанционные занятия со своими студентами.

"У одних рашисты разрушили помещение, другие были под постоянными атаками. Мы своих в беде не оставляем. Все будет Украина!" - пишет Резниченко.

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Стільки ВУЗів не потрібно в Україні! Особливо коли навчання по контракту! Звичайнісеньке відмивання та заробляння грошей! Теж саме з різними курсами та підвищеннями фаховості! Суцільна корупція! Збагачення наближенних до корит різних міністерств!
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18.04.2022 11:06 Ответить
 
 