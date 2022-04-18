Общие потери РФ с начала войны – около 20,6 тыс. человек, 167 самолетов, 147 вертолетов, 790 танков и 2 041 бронированная машина
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 апреля потери личного состава противника составляют около 20,6 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 20600 человек ликвидировано,
танков - 790 ед,
боевых бронированных машин - 2041 ед,
артиллерийских систем - 381 ед,
РСЗО - 130 ед,
средств ПВО - 67 ед,
самолетов - 167 ед,
вертолетов - 147 ед,
автомобильной техники - 1487 ед,
кораблей /катеров - 8 ед,
цистерн с ГСМ - 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 155.
Специальной техники - 27.
Пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
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Фотографія ракетного крейсера Москва перед затопленням. Перша об'єктивна інформація щодо обставин знищення одного з найбільших бойових кораблів Росії.
По-перше, очевидно, що крейсер затонув на ранок 14 квітня, шторму на той момент на морі не було взагалі.
Добре видно характер ушкоджень. Судячи за все, дві ракети або одна ракета уразили центральну частину крейсера. Знищено зенітні-ракетний комплекс С-300Ф, надбудову, командний пункт, частину систем озброєння.
Очевидна підводна пробоїна та затоплення та крен ні лівий борт. Екіпаж вів боротьбу за живучість, але врятувати крейсер не зміг. Очевидно, саме це затоплення призвело до знищення крейсера. Чому за такого спокійного моря крейсер все ж таки затонув?
Можемо зробити такі висновки. Внутрішня пожежа, вибух частини ракетного озброєння, і через пожежу порушена герметичність внутрішніх приміщень, та виведено з ладу електрообладнання, яке б дозволяло продовжувати боротьбу за живучість.
Фотографія підтверджує високу ефективність ракет Нептун. Зрозуміло, що екіпаж боровся за живучість, але не зміг подолати наслідки вибухів. Море дозволяло врятувати крейсер, але Нептуна знищили Москву та не залишили шансів на спасіння.
Внаслідок вибухів боєкомплекту втрати екіпажу мають бути дуже високими, хоча зрозуміло, що частина російських моряків змогла врятуватись на борт турецького судна.
14 квітня - день запалення Москви та день ВМС України.
по-гундяєвскі: "карабль пішов в путінскій рай....."