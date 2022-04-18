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Новости Война
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армия РФ (18050) Генштаб ВС (5779) техника (1712) потери (4272)

Общие потери РФ с начала войны – около 20,6 тыс. человек, 167 самолетов, 147 вертолетов, 790 танков и 2 041 бронированная машина

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 апреля потери личного состава противника составляют около 20,6 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 20600 человек ликвидировано,

танков  - 790 ед,

боевых бронированных машин - 2041 ед,

артиллерийских систем - 381 ед,

РСЗО - 130 ед,

средств ПВО - 67 ед,

самолетов  - 167 ед,

вертолетов  - 147 ед,

автомобильной техники - 1487 ед,

кораблей /катеров  - 8 ед,

цистерн с ГСМ  - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 155.

Специальной техники - 27.

Пусковых установок ОТРК/ТРК  - 4.

Читайте: Оккупанты завершают создание наступательной группировки на Востоке Украины, - Генштаб ВСУ

Общие потери РФ с начала войны – около 20,6 тыс. человек, 167 самолетов, 147 вертолетов, 790 танков и 2 041 бронированная машина 01

"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
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Топ комментарии
+5
Юрий Бутусов пишет

Фотографія ракетного крейсера Москва перед затопленням. Перша об'єктивна інформація щодо обставин знищення одного з найбільших бойових кораблів Росії.
По-перше, очевидно, що крейсер затонув на ранок 14 квітня, шторму на той момент на морі не було взагалі.

Добре видно характер ушкоджень. Судячи за все, дві ракети або одна ракета уразили центральну частину крейсера. Знищено зенітні-ракетний комплекс С-300Ф, надбудову, командний пункт, частину систем озброєння.

Очевидна підводна пробоїна та затоплення та крен ні лівий борт. Екіпаж вів боротьбу за живучість, але врятувати крейсер не зміг. Очевидно, саме це затоплення призвело до знищення крейсера. Чому за такого спокійного моря крейсер все ж таки затонув?

Можемо зробити такі висновки. Внутрішня пожежа, вибух частини ракетного озброєння, і через пожежу порушена герметичність внутрішніх приміщень, та виведено з ладу електрообладнання, яке б дозволяло продовжувати боротьбу за живучість.

Фотографія підтверджує високу ефективність ракет Нептун. Зрозуміло, що екіпаж боровся за живучість, але не зміг подолати наслідки вибухів. Море дозволяло врятувати крейсер, але Нептуна знищили Москву та не залишили шансів на спасіння.

Внаслідок вибухів боєкомплекту втрати екіпажу мають бути дуже високими, хоча зрозуміло, що частина російських моряків змогла врятуватись на борт турецького судна.

14 квітня - день запалення Москви та день ВМС України.
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18.04.2022 10:53
+3
ДЕ обіцяна на виборах-19 преЗедентом зброя для захисту Українців Бучі, Ірпеня, Чернігова, Сум, Маріуполя?!....
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18.04.2022 11:07
+2
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18.04.2022 10:53
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Юрий Бутусов пишет

Фотографія ракетного крейсера Москва перед затопленням. Перша об'єктивна інформація щодо обставин знищення одного з найбільших бойових кораблів Росії.
По-перше, очевидно, що крейсер затонув на ранок 14 квітня, шторму на той момент на морі не було взагалі.

Добре видно характер ушкоджень. Судячи за все, дві ракети або одна ракета уразили центральну частину крейсера. Знищено зенітні-ракетний комплекс С-300Ф, надбудову, командний пункт, частину систем озброєння.

Очевидна підводна пробоїна та затоплення та крен ні лівий борт. Екіпаж вів боротьбу за живучість, але врятувати крейсер не зміг. Очевидно, саме це затоплення призвело до знищення крейсера. Чому за такого спокійного моря крейсер все ж таки затонув?

Можемо зробити такі висновки. Внутрішня пожежа, вибух частини ракетного озброєння, і через пожежу порушена герметичність внутрішніх приміщень, та виведено з ладу електрообладнання, яке б дозволяло продовжувати боротьбу за живучість.

Фотографія підтверджує високу ефективність ракет Нептун. Зрозуміло, що екіпаж боровся за живучість, але не зміг подолати наслідки вибухів. Море дозволяло врятувати крейсер, але Нептуна знищили Москву та не залишили шансів на спасіння.

Внаслідок вибухів боєкомплекту втрати екіпажу мають бути дуже високими, хоча зрозуміло, що частина російських моряків змогла врятуватись на борт турецького судна.

14 квітня - день запалення Москви та день ВМС України.
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18.04.2022 10:53 Ответить
за маскву малілся гундяєв....і
по-гундяєвскі: "карабль пішов в путінскій рай....."
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18.04.2022 11:12 Ответить
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18.04.2022 10:53 Ответить
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18.04.2022 10:54 Ответить
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18.04.2022 10:55 Ответить
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18.04.2022 11:00 Ответить
ДЕ обіцяна на виборах-19 преЗедентом зброя для захисту Українців Бучі, Ірпеня, Чернігова, Сум, Маріуполя?!....
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18.04.2022 11:07 Ответить
У макрели са штырмайерам, мабуть шрытирь спижжыл.
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18.04.2022 11:26 Ответить
Я дуже вибачаюся перед тими,хто дає оці дані про втрати ворога.Вони розраховані на одноразове використання. Власне я фіксую для себе ці втрати на папері.Знаю оцей вираз Бендера "Контора пішєт",но..Контора,яка дає ці дані робить просто-кожен день додає то 100 то 2оо до особового складу,то 1 то 2 до втрат літаків і вертольотів,танків трохи більше."Москву" втопили?Втопили.Де втрати хоча б 300 орків?Нема.14=100,15,-100,16- 100.Це що?Тоді навіщо ця брехня?
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18.04.2022 13:22 Ответить
Це нагадує: "от савецкого информ бюро..."
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18.04.2022 14:37 Ответить
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18.04.2022 14:07 Ответить
Лучше пишите, сколько еще осталось уничтожить.
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18.04.2022 14:15 Ответить
Там ще стільки, що таких зведень десь на три роки.
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18.04.2022 14:39 Ответить
 
 