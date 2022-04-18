Общие потери РФ с начала войны – около 20,6 тыс. человек, 167 самолетов, 147 вертолетов, 790 танков и 2 041 бронированная машина

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 апреля потери личного состава противника составляют около 20,6 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 20600 человек ликвидировано,

танков - 790 ед,

боевых бронированных машин - 2041 ед,

артиллерийских систем - 381 ед,

РСЗО - 130 ед,

средств ПВО - 67 ед,

самолетов - 167 ед,

вертолетов - 147 ед,

автомобильной техники - 1487 ед,

кораблей /катеров - 8 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 155.

Специальной техники - 27.

Пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.

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"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.