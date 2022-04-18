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Новости Война
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армия РФ (18050) Луганщина (6431) эвакуация (2003) Гайдай ЛОГА (716)

Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои продолжаются. Враг обстрелял гражданское авто, четыре человека погибли, - Гайдай (обновлено)

кремінна

Оккупанты взяли под контроль населенный пункт Кременная в Луганской области.

Об этом только что сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна", - заметил он.

По его информации, из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горского и Рубежного людей вывозят.

"Позаботьтесь о Ваших детях!", - обращается Гайдай к жителям региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ зашли в Кременную. Начались уличные бои, - Гайдай

Позже Гайдай сообщил, что в Кременной оккупанты обстреляли гражданскую машину.

"Предварительно четыре человека погибли, один ранен. Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно. Не выходите из укрытий!!! Не пытайтесь самостоятельно покинуть Кременную! Это опасно!", - добавил он.
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Топ комментарии
+33
Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️
@UaArtem
· 1 год
"Відкинуті вчора на декілька кілометрів " від Кремінної орки сьогодні спокійно зайшли в місто. ****, кому вже вірити в цій війні?
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18.04.2022 10:58
+24
чекайте, через годину чи дві люся вам розкаже чому це перемога, і що Кремінну відбуксовують в шторм до Одесси
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18.04.2022 10:59
+23
Я б не робив з цього зраду. Тим більше не радив би робити це людям, які нічого не знають ні по ситуацію, ні про плани з оборони. Свого часу орки зайшли і у Гостомель, і у Іванків. Де тепер ці орки? Справжнім християнами вважаються ті, хто вірить у Господа, навіть ніколи за життя не бачачи Його. Справжніми патріотами є ромадяни, які вірять у власну країну і її збройні сили.
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18.04.2022 11:10
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От падли кацапські ! Там баяни "Кремінна" колись робили, я грав на таких.
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18.04.2022 11:35 Ответить
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
14 год
російські окупанти почали примусову мобілізацію мешканців окупованого Ізюма для війни проти України - Генштаб ЗСУ.

Серед мешканців Херсонщини зокрема поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їхня "мобілізація".
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18.04.2022 12:11 Ответить
Объясните мне, невоенному человеку, когда наступает враг, почему не производится ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ эвакуация всего населения ? Чтобы в городе оставались только ВСУ и тероборона. Когда город вынужденно сдаётся в результате отступления - чтобы в нём не оставалось ни души.

Взял враг город - а так никого. Ни мобилизировать, ни изнасиловать, ни убить, ни заставить на себя работать - никого нет, остались только пустые квартиры без ценного имущества, продовольствие отравлено, колодцы отравлены, что не смогли вывезти - заминировано / сожжено / повреждено.
А сзади на линии снабжения нападают ССО и партизаны

Я считаю, что с русскими только тактика выжженой земли эффективна может быть. Пусть голодают, не имеют воды, не имеют чем заправиться и видят пост-апокалиптический пейзаж везде.
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18.04.2022 12:30 Ответить
всім незадоволеним і зрадофілам пропоную змінити диван на окоп
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18.04.2022 12:17 Ответить
286 тысячи зрадофилам что в Херсоне, им чо делать?
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18.04.2022 12:32 Ответить
Де дівся завжди дуже говорливий останнім часом Зєля, інші спєци - спікєри? Генштаб, МО?
Все від Гайдая?
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18.04.2022 12:35 Ответить
Пора походу принять закон всем кто не эвакуируеться срок 15 лет !Плюс штраф плюс конфискация и не выплати.Может тогда дебилам дойдёт !
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18.04.2022 16:31 Ответить
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