Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои продолжаются. Враг обстрелял гражданское авто, четыре человека погибли, - Гайдай (обновлено)

Оккупанты взяли под контроль населенный пункт Кременная в Луганской области.

Об этом только что сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна", - заметил он.

По его информации, из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горского и Рубежного людей вывозят.

"Позаботьтесь о Ваших детях!", - обращается Гайдай к жителям региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ зашли в Кременную. Начались уличные бои, - Гайдай

Позже Гайдай сообщил, что в Кременной оккупанты обстреляли гражданскую машину.

"Предварительно четыре человека погибли, один ранен. Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно. Не выходите из укрытий!!! Не пытайтесь самостоятельно покинуть Кременную! Это опасно!", - добавил он.