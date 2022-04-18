Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои продолжаются. Враг обстрелял гражданское авто, четыре человека погибли, - Гайдай (обновлено)
Оккупанты взяли под контроль населенный пункт Кременная в Луганской области.
Об этом только что сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна", - заметил он.
По его информации, из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горского и Рубежного людей вывозят.
"Позаботьтесь о Ваших детях!", - обращается Гайдай к жителям региона.
Позже Гайдай сообщил, что в Кременной оккупанты обстреляли гражданскую машину.
"Предварительно четыре человека погибли, один ранен. Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно. Не выходите из укрытий!!! Не пытайтесь самостоятельно покинуть Кременную! Это опасно!", - добавил он.
Топ комментарии
+33 Ksenia VB
показать весь комментарий18.04.2022 10:58
+24 Paul Foxen
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+23 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий18.04.2022 11:10
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@prm_ua
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14 год
російські окупанти почали примусову мобілізацію мешканців окупованого Ізюма для війни проти України - Генштаб ЗСУ.
Серед мешканців Херсонщини зокрема поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їхня "мобілізація".
Взял враг город - а так никого. Ни мобилизировать, ни изнасиловать, ни убить, ни заставить на себя работать - никого нет, остались только пустые квартиры без ценного имущества, продовольствие отравлено, колодцы отравлены, что не смогли вывезти - заминировано / сожжено / повреждено.
А сзади на линии снабжения нападают ССО и партизаны
Я считаю, что с русскими только тактика выжженой земли эффективна может быть. Пусть голодают, не имеют воды, не имеют чем заправиться и видят пост-апокалиптический пейзаж везде.
Все від Гайдая?