В Запорожской области российские оккупанты заставляют предпринимателей платить "дань" и требуют возить товары из Крыма, - ОВА
В Запорожской области на временно захваченных территориях военные РФ запугивают предпринимателей и заставляют платить "дань".
Об этом в Фейсбуке сообщает спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.
"В Токмаке предприниматели вынуждены платить налоги в пользу оккупантов. Кроме того, токмачанам выдали пропуски в аннексированный россиянами Крым, ведь только оттуда им разрешено привозить продукты и товары первой необходимости в свои магазины", - отметил он.
Жители Днепрорудного сообщают, что в городе раздавались выстрелы. В ОВА предполагают, что таким образом россияне пытаются запугать местных предпринимателей, ведь им разрешили торговать на рынке только при условии, что 20% своей прибыли они будут отдавать захватчикам.
Также российские военные присваивают деньги, направленные на выплату пенсий и социальной помощи, блокируют и грабят гуманитарную помощь, доводя до голода жителей Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, в Запорожской области вражеские войска в течение воскресенья обстреливали населенные пункты.
"Начиная с 4 часов утра 17 апреля, батальоны Запорожской отдельной бригады территориальной обороны ведут ожесточенные бои на всей длине линии фронта в зоне ответственности. Врагом были обстреляны поселки Старомайорское, Макаровка, Сторожево, Нескучное, Времовка Волновахского района Донецкой области, а также Приютное, Вишевое, Малиновка, Полтавка, Новодаровка, Новоукраинское, Степное, что в Запорожской области", - сообщает Арефьев.
Российские войска используют танки, бронетранспортеры, пехоту. Кроме того, ведут обстрелы населенных пунктов области авиацией, реактивными системами залпового огня "Град", ствольной артиллерией, 120-мм минометами и крупнокалиберными пулеметами по направлениям: Гуляйполе, Новоандреевка, Белогорье, Червоное, Павловка, Орехов, Малая Токмачка.
Враги уничтожают гражданскую инфраструктуру.
Пожалуйста, подождите...
збирайте речі, евакуюйтеся
залиште оркам пусті, холодні міста і села
без світла, води, газу, продуктів.
але ні. мабудь люди не бачили бучі гостомеля маріуполя.
на що розраховували?????
а саме гірше що вони забезпечили орків пристойним, ситним життям
а повинно бути навпаки.
ось така наша допомога від простих громадян ЗСУ.
Там за 5 днів вже все було окуповно, а південніше - за день.