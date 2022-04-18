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Буданов (433) разведка (4120)

В какой-то момент мы сможем прорвать блокаду, – начальник ГУР МО Буданов

буданов

Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, почему провалилась атака России на Киев и какое оружие Украина хочет от Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинской разведки сообщает изданию SPIEGEL.

На вопрос журналиста, почему РФ решила вывести свои войска из Киевской области, руководитель военной разведки Украины отметил, что оккупационные войска не просто отошли – мы их выгнали из Киевской области.

"Началось с того, что мы вернули город Ирпень. Это чревато разрезанием их сил в Киевской области. Россияне быстро поняли, что всего через несколько дней они оказались в той же ситуации, которую сами любят нанести врагу – окружение и разграничение своих сил. Потому они решили отступить. Меня удивляет, насколько некомпетентно и неосторожно подошли российские командиры к проведению столь крупной операции. Если они действительно верили, что смогут сделать это за три дня – и, насколько нам известно, они абсолютно верили, что да – то российское руководство, видимо, удивляется, насколько компетентны их генералы. Они приняли желаемое за действительное", – говорит Кирилл Буданов.

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"Мы задали себе этот вопрос. И нашли только один ответ: очень низкий профессиональный уровень генералов. Одной из причин этого является кумовство в российской армии, это погодные генералы, родственники какого-нибудь чиновника, которые не отвечают своим задачам и не готовы к ним. Возьмите дело Чернобаевки отдельно! Это памятник идиотизма", - объяснил глава ГУР МО такие большие потери врага.

Руководитель ГУР МО Украины рассказал, что цель военной агрессии осталась неизменной, потому что это операция по уничтожению государственности Украины. Украина должна перестать существовать как государство. Это главная цель и Путин не отказался от своих планов. Как бы они добились этой цели, Россия так и не до конца поняла, это тоже характерно для их тактики. Но они хотели, во-первых, установить здесь, в Киеве, подконтрольное России правительство, а во-вторых, навсегда вернуть Украину в российскую сферу. Этого не было и не может произойти, особенно после зверств и военных преступлений, свидетелями которых есть весь мир.

Также Буданов отметил, что для отражения российской агрессии нужны артиллерийские системы – немецкая армия в них особенно сильна. Кроме этого нужны танки, остальное стандартное оборудование – зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка.
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Топ комментарии
+44
не справа Начальника ГУР МО України під час війни інтервью роздавати та ще підказувати ворогу його помилки....недоумки зелені
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18.04.2022 11:22
+40
люся №2.
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18.04.2022 11:21
+26
Маріуполь зрадили ще до війни.
Його героїчна залога була готова захищати місто, якби прихований ворог не відкрив проти них дорогу з Криму та не допоміг нанести удар у спину. Інший ворог розбирав та розрівнював захисні споруди із сходу (бо ж навіщо? Ми ж домовляємося, яка ще війна?). Ще інша ворожа сила прирекла своює бездушністю й байдужістю на смерть десятки тисяч містян, коли відмовилася від оголошення евакуації міста в перші два тижні. Маємо дуже багато образів у цій героїчній та трагічній обороні.
.... навколо... Навкруг ми побачимо той самий 2019 рік. Самі здогадайтеся, чому саме його. Отримаємо аналогії. ... (У нас виявився) свій Понтій Пилат, який, толеруючи зраду й руйнуючи захист, ще до початку битви прирік на мучеництво найкращих українців. Сьогодні з нього ********** пробують ліпити ледь не образ Христа (якщо апелювати до євангельської історії). Свій Каяфа разом із понад стамільйонним власним синедріоном прирікає на смерть мученицький народ і панічно боїться його воскресіння. А ще десятки Юд, які поспіхом перевдягаються у незаплямовані тоги апостолів.

https://t.me/Chornovil_official/5096 Тарас Чорновіл
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18.04.2022 11:31
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люся №2.
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18.04.2022 11:21 Ответить
где понабирали этих люсь.. это п..ц
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18.04.2022 11:37 Ответить
не справа Начальника ГУР МО України під час війни інтервью роздавати та ще підказувати ворогу його помилки....недоумки зелені
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18.04.2022 11:22 Ответить
А ти іншого хотів від 95кварталу почути (чи мовчання в ЗМІ)?
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18.04.2022 11:27 Ответить
Так а де в тексті статті взята у заголовок цитата? Не зрозуміло, про яку блокаду йдеться
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18.04.2022 11:22 Ответить
це останне речення і його тираді (п"ята стрічка з кінця в тексті статті))))
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18.04.2022 11:29 Ответить
Зашибись.Так давайте а Херсон,Новую Каховку.Ведь можно,когда хочешь.А то если Киев не взяли рашисты,то украинцы его точно возьмут.
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18.04.2022 11:23 Ответить
московську консерву рвонуло в рб

Госсекретарь Совбеза Беларуси заявил о планах нанести удары по соседним странам

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович в эфире канала "Беларусь 1" заявил об ответных ударах по территории Польшы и Литвы, где наблюдается скопление войск и вооружения НАТО у белорусской границы, о последствиях возможной агрессии с их стороны.

«Потому что не получится так, что они развяжут агрессию в отношении Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут взрывы, разрушения и гибель», - заявил Вольфович.

По словам госсекретаря Совета безопасности, Беларусь разумно направляет деньги на развитие армии, чтобы в случае необходимости и провокации дать достойный ответ.

Он уточнил, что Беларусь подготавливает свои вооруженные силы, а также проводит плановые мероприятия боевой подготовки.

- На данный момент они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно к чему. Наверное, к развязыванию и подготовке агрессии, - сказал Вольфович. https://t.me/brest97pro/269661
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18.04.2022 11:26 Ответить
Один вольфович отбыл на концерт кобзона, расчехлили другого вольфовича?
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18.04.2022 11:37 Ответить
Interesno cem oni mogut ugrozat?Raketami,samoliotami tak ix sbjut Patriot,NASAMS,AEgis ,a otvet budet sakrusitelnim dlia nix F-35,B-52 i MRLS dalnostiu do 500 kilometrom skvalnim ogniom posle etogo tam malo sto ostanitsia
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18.04.2022 12:05 Ответить
в голові ви вже все прорвали....
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18.04.2022 11:28 Ответить
Тебе терміново потрібно призначити керівником ГУР. Твоя мудрість аж зашкалює, а досвід боротьби зі злом( в інтернет іграх щоправда)не залишить ворогу жодного шанса. Вперед, наш командир! Бігом у воєнкомат і на передову,а після першого бою почитаєш свої коменти і плюнеш собі в пику.Гарантовано.
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18.04.2022 12:42 Ответить
Гогіашвілі прарвет блакаду,нагрузить коксу у броньовану тойоту,та прарвет,воно ще про кумавство блд щось патякає...
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18.04.2022 11:31 Ответить
бла-бла-бла...
заспокоювати можливо і треба....та Маріку від того не легше...
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18.04.2022 11:31 Ответить
Маріуполь зрадили ще до війни.
Його героїчна залога була готова захищати місто, якби прихований ворог не відкрив проти них дорогу з Криму та не допоміг нанести удар у спину. Інший ворог розбирав та розрівнював захисні споруди із сходу (бо ж навіщо? Ми ж домовляємося, яка ще війна?). Ще інша ворожа сила прирекла своює бездушністю й байдужістю на смерть десятки тисяч містян, коли відмовилася від оголошення евакуації міста в перші два тижні. Маємо дуже багато образів у цій героїчній та трагічній обороні.
.... навколо... Навкруг ми побачимо той самий 2019 рік. Самі здогадайтеся, чому саме його. Отримаємо аналогії. ... (У нас виявився) свій Понтій Пилат, який, толеруючи зраду й руйнуючи захист, ще до початку битви прирік на мучеництво найкращих українців. Сьогодні з нього ********** пробують ліпити ледь не образ Христа (якщо апелювати до євангельської історії). Свій Каяфа разом із понад стамільйонним власним синедріоном прирікає на смерть мученицький народ і панічно боїться його воскресіння. А ще десятки Юд, які поспіхом перевдягаються у незаплямовані тоги апостолів.

https://t.me/Chornovil_official/5096 Тарас Чорновіл
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18.04.2022 11:31 Ответить
Можливо треба почекати ще якийсь час перед тим як кидатись такими заголовками "Маріуполь зрадили ще до війни" ? Ми не знаємо яка там насправді ситуація і що робиться для деблокади.
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18.04.2022 11:34 Ответить
Народ проголосовал за мир в глазах путина и предал Крым, Луганск и Донецк. Теперь народ очень удивлен тому что происходит, а куда он смотрел восемь лет? Неужели не видел референдумы, подвалы и прочие методы миротворчества?
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18.04.2022 13:54 Ответить
Зачим підказувати ворогу його помилки? Щоб вони їх врахували? І тоді вибити їх стане вже не можливо, ви цього добиваєтесь?
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18.04.2022 11:33 Ответить
Еее, куме, не кажи гоп, поки не перескочеш!!!!
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18.04.2022 11:36 Ответить
а не задумывались ли вы, ребятки, о том, что Зеленскому просто выгодно избавиться от "неуправляемого" полка Азов? и такой вариант ответа все объясняет..... вспомните историю этого полка - он всегда был "изгоем"..., его никогда не включали в программы обучения с инструкторами НАТО, запреты на поставки оружия и постоянные информационные атаки.......
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18.04.2022 11:37 Ответить
Ну это уж точно не Зеленский не включал в программу обучения с инструкторами НАТО. Это США было решение. А у остальном конечно задумывались. Ещё когда после окончания холодной войны американцы забрали ядерное оружие у Украины, а империи оставили было как то подозрительно и вот эта речь американского президента "котлета по Киевски" про самоубийственный национализм. Они были против развала империи и делали все возможное чтобы ее сохранить, от гуманитарки имперцам до кредитов
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18.04.2022 13:59 Ответить
А яким боком спец по самому тупому викраденню Чауса дає коментарі не в своїй компетенції? Своєю справою б зайнятись. Але він в ній ні в зуб ногою.
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18.04.2022 11:40 Ответить
ты лучше расскажи сколько граждан роzzии в твоем ведомстве....
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18.04.2022 11:41 Ответить
" скабеєвих " слухаєш !?
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18.04.2022 11:47 Ответить
Ти, дмитрику, за останні три роки так і не порозумнішав.
Люся, ти і скабєєва - в одному інтелектуальному ряду. І цілі у вас ті ж самі, як би ви не пнулися довести інше.
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18.04.2022 12:16 Ответить
А нашо він взагалі щось патякає ?
Я не можу уявити очільника подібної структури в штатах, який би роздавав наліво і направо подібні інтерв'ю. Одразу видно, що людина нічим не зайнята.
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18.04.2022 11:46 Ответить
Ну если могут "відігнать", то відігнали б русских от места повреждения водозабора в Николаев. Город без воды. В Харькове тоже такая фигня была, отогнали за Кочеток
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18.04.2022 11:51 Ответить
Кирюша, как там твой сожитель, москальская консерва Гогилашвили, поживает?
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18.04.2022 12:07 Ответить
Цікаво подивитися. Попереду Булданов, за ним люся, подоляк, верещук,безмозкова, маляр, бужанський,дубінський, шевченко "котлєта", лисий, Юзік і тамбовський вовк. А коментує результати операції вранці Кім.
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18.04.2022 12:22 Ответить
Об чём тут говорить, на форуме сидят стратеги уровня Эйзенхауэра, Манштейна и Гудериана, которые одной левой рисуют любой стратегический план, люди которые каждый день дают информацию Залужному и разведданные Буданову. Они то знают всегда, что как делать. Ну если забыли, всегда можно посмотреть методичку.
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18.04.2022 12:28 Ответить
шото буданов не сказал, сколько раз наш кастрообразный должен послать на йух Штайнмайера для того, что бы получить немецкие артсистемы.
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18.04.2022 12:50 Ответить
ЕГО СЛОВА ДА БОГУ В УХО!Да поскорее..
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18.04.2022 14:33 Ответить
 
 