В какой-то момент мы сможем прорвать блокаду, – начальник ГУР МО Буданов
Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, почему провалилась атака России на Киев и какое оружие Украина хочет от Германии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинской разведки сообщает изданию SPIEGEL.
На вопрос журналиста, почему РФ решила вывести свои войска из Киевской области, руководитель военной разведки Украины отметил, что оккупационные войска не просто отошли – мы их выгнали из Киевской области.
"Началось с того, что мы вернули город Ирпень. Это чревато разрезанием их сил в Киевской области. Россияне быстро поняли, что всего через несколько дней они оказались в той же ситуации, которую сами любят нанести врагу – окружение и разграничение своих сил. Потому они решили отступить. Меня удивляет, насколько некомпетентно и неосторожно подошли российские командиры к проведению столь крупной операции. Если они действительно верили, что смогут сделать это за три дня – и, насколько нам известно, они абсолютно верили, что да – то российское руководство, видимо, удивляется, насколько компетентны их генералы. Они приняли желаемое за действительное", – говорит Кирилл Буданов.
"Мы задали себе этот вопрос. И нашли только один ответ: очень низкий профессиональный уровень генералов. Одной из причин этого является кумовство в российской армии, это погодные генералы, родственники какого-нибудь чиновника, которые не отвечают своим задачам и не готовы к ним. Возьмите дело Чернобаевки отдельно! Это памятник идиотизма", - объяснил глава ГУР МО такие большие потери врага.
Руководитель ГУР МО Украины рассказал, что цель военной агрессии осталась неизменной, потому что это операция по уничтожению государственности Украины. Украина должна перестать существовать как государство. Это главная цель и Путин не отказался от своих планов. Как бы они добились этой цели, Россия так и не до конца поняла, это тоже характерно для их тактики. Но они хотели, во-первых, установить здесь, в Киеве, подконтрольное России правительство, а во-вторых, навсегда вернуть Украину в российскую сферу. Этого не было и не может произойти, особенно после зверств и военных преступлений, свидетелями которых есть весь мир.
Также Буданов отметил, что для отражения российской агрессии нужны артиллерийские системы – немецкая армия в них особенно сильна. Кроме этого нужны танки, остальное стандартное оборудование – зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка.
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Госсекретарь Совбеза Беларуси заявил о планах нанести удары по соседним странам
Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович в эфире канала "Беларусь 1" заявил об ответных ударах по территории Польшы и Литвы, где наблюдается скопление войск и вооружения НАТО у белорусской границы, о последствиях возможной агрессии с их стороны.
«Потому что не получится так, что они развяжут агрессию в отношении Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут взрывы, разрушения и гибель», - заявил Вольфович.
По словам госсекретаря Совета безопасности, Беларусь разумно направляет деньги на развитие армии, чтобы в случае необходимости и провокации дать достойный ответ.
Он уточнил, что Беларусь подготавливает свои вооруженные силы, а также проводит плановые мероприятия боевой подготовки.
- На данный момент они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно к чему. Наверное, к развязыванию и подготовке агрессии, - сказал Вольфович. https://t.me/brest97pro/269661
заспокоювати можливо і треба....та Маріку від того не легше...
Його героїчна залога була готова захищати місто, якби прихований ворог не відкрив проти них дорогу з Криму та не допоміг нанести удар у спину. Інший ворог розбирав та розрівнював захисні споруди із сходу (бо ж навіщо? Ми ж домовляємося, яка ще війна?). Ще інша ворожа сила прирекла своює бездушністю й байдужістю на смерть десятки тисяч містян, коли відмовилася від оголошення евакуації міста в перші два тижні. Маємо дуже багато образів у цій героїчній та трагічній обороні.
.... навколо... Навкруг ми побачимо той самий 2019 рік. Самі здогадайтеся, чому саме його. Отримаємо аналогії. ... (У нас виявився) свій Понтій Пилат, який, толеруючи зраду й руйнуючи захист, ще до початку битви прирік на мучеництво найкращих українців. Сьогодні з нього ********** пробують ліпити ледь не образ Христа (якщо апелювати до євангельської історії). Свій Каяфа разом із понад стамільйонним власним синедріоном прирікає на смерть мученицький народ і панічно боїться його воскресіння. А ще десятки Юд, які поспіхом перевдягаються у незаплямовані тоги апостолів.
https://t.me/Chornovil_official/5096 Тарас Чорновіл
Люся, ти і скабєєва - в одному інтелектуальному ряду. І цілі у вас ті ж самі, як би ви не пнулися довести інше.
Я не можу уявити очільника подібної структури в штатах, який би роздавав наліво і направо подібні інтерв'ю. Одразу видно, що людина нічим не зайнята.