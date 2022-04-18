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Харьковщина (5576) жертвы (1991)

На Харьковщине за сутки 9 погибших, 25 раненых вследствие вражеского обстрела, - ОВА

прокуратура,війна,обстріл,харківщина

За прошедшие сутки на Харьковщине вследствие обстрелов, совершенных ВС РФ, погибли 9 человек, 25 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, инфомирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове вследствие обстрелов оккупантами жилых районов, в том числе центральной части города, ранены 24 человека, 6 - погибли. По области обстреляли Дергачевскую громаду, погибли 2 человека и 1 ранен. Также от обстрелов военных России 1 человек погиб в Золочевской громаде", – говорится в сообщении.

"Это военные преступления против мирного населения Харьковщины. Геноцид народа, стремящегося жить на своей земле", - добавили в ОВА.

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Это там где встречают оккупантов флажками?

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18.04.2022 11:45 Ответить
 
 