Море позволяло спасти крейсер, но "Нептуны" уничтожили "Москву" изнутри и не оставили шансов, - Бутусов. ФОТО

Фотография крейсера "Москва" перед затоплением подтверждает высокую эффективность ракет "Нептун". Понятно, что экипаж сражался за выживание, но не смог преодолеть последствия взрывов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Фотография ракетного крейсера "Москва" перед затоплением. Первая объективная информация об обстоятельствах уничтожения одного из самых больших боевых кораблей России. Во-первых, очевидно, что крейсер затонул к утру 14 апреля, шторма на тот момент на море не было вообще.Хорошо виден характер повреждений. Судя по всему, две ракеты или одна ракета поразили центральную часть крейсера. Уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300Ф, боекомплект которого – 68 ракет, почти всю надстройку, командный пункт, часть систем вооружения. Не видно, в каком состоянии торпедные аппараты - возможно тоже взрыв", - рассказал он.

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"Очевидна подводная пробоина и затопление, и крены на левый борт. Экипаж вел борьбу за выживание, но спасти крейсер не смог. Очевидно, именно это затопление привело к уничтожению крейсера. Почему при таком спокойном море крейсер все же затонул? Можем сделать следующие выводы. Внутренний пожар, взрыв части ракетного вооружения и из-за пожара нарушена герметичность внутренних помещений, и выведено из строя электрооборудование, позволяющее продолжать борьбу за живучесть. Энергетическая установка крейсера выведена из строя полностью", – добавил журналист.

"Фотография подтверждает высокую эффективность ракет "Нептун". Понятно, что экипаж сражался за выживание, но не смог преодолеть последствия взрывов. Море позволяло спасти крейсер, но "Нептуны" уничтожили "Москву" изнутри и не оставили шансов на спасение. В результате взрывов боекомплекта потери экипажа должны быть очень высокими, хотя понятно, что часть российских моряков смогла спастись на борт турецкого судна. Очевидно, что погибли сотни россиян, поскольку именно в центральной части, уничтоженной взрывами, была самая большая концентрация боевых постов экипажа из 510 моряков. 14 апреля – день уничтожения "Москвы" и день ВМС Украины", - резюмировал Бутусов.