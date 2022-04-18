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крейсер (96) крылатые ракеты (866) Черноморский флот РФ (1554)

Море позволяло спасти крейсер, но "Нептуны" уничтожили "Москву" изнутри и не оставили шансов, - Бутусов. ФОТО

Фотография крейсера "Москва" перед затоплением подтверждает высокую эффективность ракет "Нептун". Понятно, что экипаж сражался за выживание, но не смог преодолеть последствия взрывов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Фотография ракетного крейсера "Москва" перед затоплением. Первая объективная информация об обстоятельствах уничтожения одного из самых больших боевых кораблей России. Во-первых, очевидно, что крейсер затонул к утру 14 апреля, шторма на тот момент на море не было вообще.Хорошо виден характер повреждений. Судя по всему, две ракеты или одна ракета поразили центральную часть крейсера. Уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300Ф, боекомплект которого – 68 ракет, почти всю надстройку, командный пункт, часть систем вооружения. Не видно, в каком состоянии торпедные аппараты - возможно тоже взрыв", - рассказал он.

Смотрите: Российский крейсер "Москва" после поражения украинской ракетой "Нептун". ВИДЕО

"Очевидна подводная пробоина и затопление, и крены на левый борт. Экипаж вел борьбу за выживание, но спасти крейсер не смог. Очевидно, именно это затопление привело к уничтожению крейсера. Почему при таком спокойном море крейсер все же затонул? Можем сделать следующие выводы. Внутренний пожар, взрыв части ракетного вооружения и из-за пожара нарушена герметичность внутренних помещений, и выведено из строя электрооборудование, позволяющее продолжать борьбу за живучесть. Энергетическая установка крейсера выведена из строя полностью", – добавил журналист.

"Фотография подтверждает высокую эффективность ракет "Нептун". Понятно, что экипаж сражался за выживание, но не смог преодолеть последствия взрывов. Море позволяло спасти крейсер, но "Нептуны" уничтожили "Москву" изнутри и не оставили шансов на спасение. В результате взрывов боекомплекта потери экипажа должны быть очень высокими, хотя понятно, что часть российских моряков смогла спастись на борт турецкого судна. Очевидно, что погибли сотни россиян, поскольку именно в центральной части, уничтоженной взрывами, была самая большая концентрация боевых постов экипажа из 510 моряков. 14 апреля – день уничтожения "Москвы" и день ВМС Украины", - резюмировал Бутусов.

Море позволяло спасти крейсер, но Нептуны уничтожили Москву изнутри и не оставили шансов, - Бутусов 01
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Топ комментарии
+46
Теперь бы влупить по крынскому мосту, в месте где корабли проходят. Вот то смеху будет
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18.04.2022 11:28
+36
вот сюда вот. посмотрим на *****, на выражение его морды
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18.04.2022 11:29
+30
Самое прикольное, что мать какого нибудь морячка может съесть рыбу или краба, который съел ее сына. Я считаю, что это прекрасно!!!
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18.04.2022 11:35
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мабуть таки дійсно інші кораблі мордору не поспішали рятувати залишки екіпажу, бо боялись, що на тій калоші-флагмані таки могла бути ядерна зброя. Вони ж тіпа з НАТО воюють)
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18.04.2022 14:28 Ответить
да всех их на чкаловском повыбрасывает-будет точное кол-во
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18.04.2022 14:42 Ответить
Вертолета нет на месте. За водкой или за ******* успел полететь для высокого начальства.
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18.04.2022 14:46 Ответить
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