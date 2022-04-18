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Новости Война
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беженцы (1606) Госпогранслужба (6140) граница (5146) биометрические паспорта (255) Демченко Андрей (257)

Госпогранслужба объяснила, почему возобновила выезд из Украины по загранпаспорту: "На данный момент авральной ситуации нет"

паспорт

Для пересечения государственной границы граждане Украины должны иметь загранпаспорт, он же помогает легализоваться в странах Европы, куда следуют убегающие от войны украинцы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу подчеркнуть, что пересечение границы происходит согласно постановлению правительства номер 57, где в том числе указан перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу, и добавлю, что такого паспортного документа, как внутренний паспорт не предусмотрено.

В то же время в первые недели на границе наблюдалась гуманитарная катастрофа, когда тысячи людей штурмовали границу, сервисные центры не работали, люди не имели возможности оформить надлежащие документы, тогда принималось решение о пропуске граждан либо по внутренним документам, либо другим документам, по которым можно было идентифицировать личность.

На данный момент такой авральной ситуации нет, поэтому людям следует соблюдать определенный порядок".

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Демченко пояснил, что в отношении лиц, уезжающих из регионов, где ведутся боевые действия, пограничники могут принимать отдельное решение, если у таких людей нет загранпаспорта. Однако подчеркнул, что это всегда – исключения, решения по которым принимаются, в зависимости от ситуации.

Кроме того, представитель ГПСУ напомнил, что внутренние украинские паспорта не являются основанием для легализации за рубежом, поэтому посоветовал полагаться на документ для выезда за границу.

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Топ комментарии
+10
окремі рішення будуть прийматися в залежності від суми озвученої прохачем. нижня планка виставлена на рівні 2000$. Будь ласка, беріть до уваги вище визначені параметри і ні в якому випадку не користуйтесь сторонніми послугами! Крапка!!!
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18.04.2022 11:49
+10
Реально абсурд, якщо країни приймали і за внутрішнім паспортом чому раптом заборонили??
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18.04.2022 11:52
+9
користуючись нагодою, повідомлю прикордонників, що я дві години назад дзвонив в наш місцевий паспортний стіл, щоб записати в чергу на отримання ОЗП сина, і працівник відповіла, що на даний час "не працює система", порекомендувала повторити після великодня. чернігівська область.
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18.04.2022 11:44
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Правила форума Совет форумчан
користуючись нагодою, повідомлю прикордонників, що я дві години назад дзвонив в наш місцевий паспортний стіл, щоб записати в чергу на отримання ОЗП сина, і працівник відповіла, що на даний час "не працює система", порекомендувала повторити після великодня. чернігівська область.
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18.04.2022 11:44 Ответить
Проблемы индейцев вождя не ....т!
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18.04.2022 12:15 Ответить
окремі рішення будуть прийматися в залежності від суми озвученої прохачем. нижня планка виставлена на рівні 2000$. Будь ласка, беріть до уваги вище визначені параметри і ні в якому випадку не користуйтесь сторонніми послугами! Крапка!!!
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18.04.2022 11:49 Ответить
Реально абсурд, якщо країни приймали і за внутрішнім паспортом чому раптом заборонили??
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18.04.2022 11:52 Ответить
Как почему? Чтобы рабочая сила не разбегались. А работала в Украине за еду
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18.04.2022 17:30 Ответить
Тільки забули підключити Чернігівську область назад до бази данних паспортного столу. Окупантів немає в області уже ніде. Але все відключене (навіть у містах де русні взагалі не було)... Ввели виїзд по загранпаспортам але у людей по всій області немає можливості оформити ці паспорта бо у паспортних столах отшивають с відмазкою - ми не підключені до програми.
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18.04.2022 11:55 Ответить
Включити/відключити це 3 хв діла (бо я сам працюю на аналогічній ІТ посаді). Чому не можна підключити паспортні стола назад і якщо перетнуть кордон - за секунду відключити знову?

Я уже мовчу про загранпаспорта.... То таке. Но неможна навіть обновити просрочені наші українські паспорта.

От дурної бюрократії страждають люди...
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18.04.2022 11:59 Ответить
речник ДПСУ нагадав, що внутрішні українські паспорти не є підставою для легалізації за кордоном

Це неправда. Багато країн ЄС дозволяють оформлювати тимчасовий захист, який і є легалізацію, за внутрішнім українським паспортом
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18.04.2022 12:04 Ответить
Це буде коррупція на кордоні . А не краще запровадити паспортний сервіс прямо на кордоні .
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18.04.2022 12:10 Ответить
О тепер жінок та дітей теж не випускають.Не тільки їх мужиків.
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18.04.2022 12:38 Ответить
Тепер жінки і діти, інваліди та літні люди опинилися в заручниках у зеленої влади.
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18.04.2022 12:40 Ответить
оце реальна турбота
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18.04.2022 14:36 Ответить
 
 