Госпогранслужба объяснила, почему возобновила выезд из Украины по загранпаспорту: "На данный момент авральной ситуации нет"

Для пересечения государственной границы граждане Украины должны иметь загранпаспорт, он же помогает легализоваться в странах Европы, куда следуют убегающие от войны украинцы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу подчеркнуть, что пересечение границы происходит согласно постановлению правительства номер 57, где в том числе указан перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу, и добавлю, что такого паспортного документа, как внутренний паспорт не предусмотрено.

В то же время в первые недели на границе наблюдалась гуманитарная катастрофа, когда тысячи людей штурмовали границу, сервисные центры не работали, люди не имели возможности оформить надлежащие документы, тогда принималось решение о пропуске граждан либо по внутренним документам, либо другим документам, по которым можно было идентифицировать личность.

На данный момент такой авральной ситуации нет, поэтому людям следует соблюдать определенный порядок".

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Демченко пояснил, что в отношении лиц, уезжающих из регионов, где ведутся боевые действия, пограничники могут принимать отдельное решение, если у таких людей нет загранпаспорта. Однако подчеркнул, что это всегда – исключения, решения по которым принимаются, в зависимости от ситуации.

Кроме того, представитель ГПСУ напомнил, что внутренние украинские паспорта не являются основанием для легализации за рубежом, поэтому посоветовал полагаться на документ для выезда за границу.

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