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Новости Война
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армия РФ (18050) Краматорськ (2229) обстрел (25782) ракеты (3471)

Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску. Артобстрелы по всей линии фронта в Донецкой области не прекращались всю ночь

краматорськ

Войска РФ нанесли очередной ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной ракетный обстрел жилых кварталов от оккупанта по Краматорску. Коммунальщики уже работают – убирают последствия", – отметил он.

Читайте: Российская ракета разрушила один из цехов предприятия "Энергомашспецсталь" в Краматорске, - нардеп Ефимов. ФОТО

Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в фейсбуке: "Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Разрушены по меньшей мере 8 жилых домов, образовательный и инфраструктурный объекты".

По его словам, артиллерийские обстрелы по всей линии фронта не прекращались всю ночь. Наиболее интенсивный огонь враг вел на Марьинском, Авдеевском и Очеретинском направлениях.

"Пока не зафиксированы жертвы среди мирного населения, но повреждено немало жилых домов, кое-где перебиты электро- и газоснабжение. Несмотря на это, продолжаем эвакуировать людей из прифронтовых населенных пунктов и призываем всех, кто может, выехать в более безопасные регионы", - добавляет Кириленко.

Он также показал фото последствий одного из сегодняшних обстрелов:

Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску. Артобстрелы по всей линии фронта в Донецкой области не прекращались всю ночь 01
Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску. Артобстрелы по всей линии фронта в Донецкой области не прекращались всю ночь 02
Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску. Артобстрелы по всей линии фронта в Донецкой области не прекращались всю ночь 03
Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску. Артобстрелы по всей линии фронта в Донецкой области не прекращались всю ночь 04
Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску. Артобстрелы по всей линии фронта в Донецкой области не прекращались всю ночь 05
Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску. Артобстрелы по всей линии фронта в Донецкой области не прекращались всю ночь 06
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18.04.2022 11:40 Ответить
Сегодня не было снега там,фото левое.
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18.04.2022 12:02 Ответить
Бумажки с текстом перепутал . На работе внимательнее надо быть , уволят .
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18.04.2022 12:26 Ответить
ванька а где снег ёпта
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18.04.2022 12:27 Ответить
Когда же у них руки поотсихают? Как отсохли мозги и совесть...
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18.04.2022 12:27 Ответить
 
 