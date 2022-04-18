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Госпогранслужба (6140) граница (5146) украинцы (3786) Демченко Андрей (257)

В Украину с момента вторжения РФ вернулись более миллиона человек, - ГПСУ

украинцы

С начала полномасштабной агрессии Российской Федерации на Родину вернулось 1 060 000 украинцев.

Об этом в комментарии УП сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину проследовал 1 миллион 60 тысяч ее граждан", - сказал он.

Демченко отметил, что 16 апреля впервые с начала полномасштабной войны наблюдалось преимущество въезда над выездом из Украины.

В субботу зафиксировали большее количество следовавших в Украине людей, подавляющее большинство - это наши граждане, отметил спикер ГПСУ.

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По его словам, в воскресенье пассажиропоток несколько снизился (на уровне 65 тысяч в обе стороны) и составил 50 на 50 (соотношение въезда-выезда. – Ред.).

На этой неделе Государственная пограничная служба не исключает увеличения желающих вернуться домой украинцев из-за пасхальных праздников.
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Друзі, зараз в Ірпені працюють дві групи фахових інженерів Науково-дослідного інституту будівельного виробництва.
Вони професійно обстежують пошкоджене житло ірпінців і встановлюють його придатність до подальшого відновлення і можливість проживання в ньому людей.

Першочергово обстежують та дають заключення по будинках, що повністю зруйновані, потім перейдуть до тих, в які влучили снаряди. Далі будуть обстежувати будинки, у яких вибило вікна/двері. Працюватимуть ці комісії у визначеній черговості по всьому пошкодженому житловому фонду міста. Звернення чи заяву писати не потрібно.

Однак, якщо ви живете у багатоквартирному будинку, де пошкоджені тільки вікна, двері або дах, ви повинні через керівника ОСББ, ЖБК, Управляючої компанії подати кількість та розміри до Управління інфраструктурного розвитку інвестицій та житлово-комунального господарства ІМР.

Мешканці приватних будинків, де пошкоджені лише вікна чи двері можуть звертатись із заявками на їх відновлення за номером +38 068 173 39 32. Наголошую, лише приватні будинки із пошкодженими вікнами і дверима. https://t.me/irpininteresting/5039 https://t.me/irpininteresting/5039

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18.04.2022 12:09 Ответить
 
 