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Новости Война
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Россиянам нужно привыкать к нападениям на территорию РФ, - Буданов о провокациях в Белгороде

буданов

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что россияне должны привыкать к провокациям своих военных, как произошло в Белгороде.

При этом украинская сторона не может комментировать домыслы о своей причастности к этому. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Буданов заявил в интервью для Spiegel.

"Я не могу это комментировать", - ответил Буданов на уточняющий вопрос, проводила ли Украина операции в глубине вражеской территории, в частности в начале апреля на топливном складе в российском городе Белгород.

"Конечно, россияне не хотели представлять, что война может затронуть их территорию. Я понимаю, что им трудно признать, что впервые с 1943 года происходят нападения на территорию России. Но к этому им нужно привыкнуть", - отметил Буданов.

Буданов акцентирует внимание, что у украинской стороны есть определенные доказательства того, что именно РФ организовывает эти атаки или диверсии на собственной территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин планирует серию терактов на территории РФ с последующим обвинением ВСУ для нагнетания антиукраинской истерии, - Буданов

"Я сказав, що в нас є ознаки таких планів. Метою таких інсценувань зазвичай є виправдання власної агресії. Цього разу мета інша: по-перше, йдеться про консолідацію власного суспільства, яке масово відмовляється боротися. Їй (Росії. - Ред.) потрібно показати, що Україна – це терористична держава, загроза, яку потрібно зупинити. А по-друге, щоб відвернути увагу суспільства від Бучі та інших випадків зґвалтування та вбивств дітей. Тож якщо в найближчі дні вибухнуть вокзали, електростанції чи паливні баки, а Україну кожного разу звинувачують, я не буду дуже здивований", - підсумував він.
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Топ комментарии
+49
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18.04.2022 11:55
+28
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18.04.2022 11:54
+23
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18.04.2022 12:02
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18.04.2022 11:54 Ответить
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18.04.2022 12:09 Ответить
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18.04.2022 11:55 Ответить
"эта гражданская вАйна белгордской с курсой народными республиками", "настамнет", это "они сами себя остреливают", то "нянечки и таксисты с шатхёрами выкапывают с полей бегорода оружие", "Украина на войну еще не являлась"
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18.04.2022 12:01 Ответить
Шо вони всі бритись перестали? Це в них така уява про бездоказовіть раптового вищого патріотизму?
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18.04.2022 12:01 Ответить
*в постійних тривогах та турботах за батьківщину, навіть поголитися ніколи, вбивство москалів йду кожну секунду, руки втомились від прикладу кулемета
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18.04.2022 12:03 Ответить
Напевно . Сидять у безпечних кабінетах, далеко від бойових дій, біля них крутиться купа обслуговуючого персоналу. Тепер ще і барбери борідки вистригають.
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18.04.2022 12:03 Ответить
тактична борода
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18.04.2022 13:19 Ответить
Кацапських свиней потрібно постійно тримати в напруженні-щоб аж пукани тріщали...
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18.04.2022 12:01 Ответить
мене навіть не здивує ,якшо в Маскві буде теракт..з гексогеном..в вигляді цукру
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18.04.2022 12:01 Ответить
Мэр Москвы Сергей Собянин «По нашим оценкам, под риском потерять работу находятся около 200 тыс. человек» Главу столицы РФ цитирует https://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
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18.04.2022 12:04 Ответить
але з візитівкою... ну якщо не Яроша то хоча б Азову.... бо винних має бути видно одразу... а тепер винні тільки українці (навіть якщо засрано дворовий сортир на парашке)
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18.04.2022 12:06 Ответить
Той, хто багато робить, зазвичай мало говорить.
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18.04.2022 12:01 Ответить
судячи з кількості ваших коментарів - ви взагалі нічого не робите
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18.04.2022 12:06 Ответить
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18.04.2022 12:02 Ответить
Краще помовчати корифану папіашвілі, помічнику депутата ворожої країни. Чому мовчав, що ворог заходить в Бучу, Гостомель, Ірпінь і не попередили жінок і дітей, щоб втекли? Смерті і на Вашій совісті.
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18.04.2022 12:03 Ответить
Пральна...то не ***** та оркі винні
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18.04.2022 12:07 Ответить
Звичайно винен в нападі і вбивствах Пуйло і орки, а в незахисті народу своєї країни, якій давав присягу і маєш їх захищати винні ті, про кого я написав та ще інші, які кликали на шашлики і казали, що США бреше про напад, які замість ракет все витратили на асфальт. Могли провести евакуацію хочаби дітей і їх мам. Виходить, що не знали, або немають кваліфікації від слова зовсім. Про інше навіть страшно подумати.
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18.04.2022 12:17 Ответить
а ***** такий розвідник тоді? лижи далі
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19.04.2022 00:00 Ответить
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18.04.2022 12:03 Ответить
Так собі Ванга.
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18.04.2022 12:05 Ответить
Какая хвамілія із конно руцкая у ніво.
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18.04.2022 12:14 Ответить
був колись одеситом
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18.04.2022 13:20 Ответить
Під шумок і нам щось пульнути по запаребріку і настамнєт.
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18.04.2022 12:03 Ответить
Написати на ракетах щось по російські обов"язково з помилками, будуть думати, що самі себе обстріляли.
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18.04.2022 12:09 Ответить
Хороший кацап - мертвий кацап. Де б він не знаходився. І чи Бєлгородська, чи Курська, чи Масковська області не виключення. Всі маскалі повинні стати хорошими. Жирна крапка.
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18.04.2022 12:04 Ответить
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18.04.2022 12:21 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1515862699141439502 7 ч



Россию Леси Рябцевой населяет 8 млн. В Ираке Марго Симоньян погибли 500 млн детей. Банки Вовы Путина выдали льготные кредиты 500 млн россиян. Элита современной России - сплошные «гуманитарии».
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18.04.2022 12:04 Ответить
Да, а "пендосы-англосаксы" "устроили геноцид 150млн индейцев".... Из той же оперы.
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18.04.2022 12:16 Ответить
Чонгар треба знищіти
залізницю та авто
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18.04.2022 12:05 Ответить
Навпаки його розмінували щоб кацапи їхали по асфальтованим та освітленим дорогам.
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18.04.2022 12:25 Ответить
В паРашу " цукор доставили".
Хай черги шикуються
...
Слава нації
Смерть москалям
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18.04.2022 12:06 Ответить
Кацапи ніби будують аналог нашого Хрещатику, шиють форму ЗСУ, прапори захоплених міст, щоб зафільмувати свій парад перемоги і ходу полонених нациздів.
Таке прочитала. Правда чи вигадка не знаю.
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18.04.2022 12:06 Ответить
правда https://antikor.com.ua/articles/534001-v_moskve_gotovjat_fejkovyj_parad_na_kreshchatike
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18.04.2022 12:15 Ответить
капець... ото довболоби...
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18.04.2022 12:25 Ответить
Є в них така традиція, сприймати художні фільми, як документальні. З піснями те ж саме..."Белоруссия родная,
Украина золотая"...і доказ дружби народав і високий рівень життя в Україні при ссср...
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18.04.2022 12:38 Ответить
Гарна новина. Калючую проволоку по периметру паребрика, вывести оттуда две трубы и менять нефть и газ на продовольствие, разницу в цене пустить на репарации и контрибуции Украине и пусть там живут в своей реальности )))
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18.04.2022 13:26 Ответить
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
14 год
російські окупанти почали примусову мобілізацію мешканців окупованого Ізюма для війни проти України - Генштаб ЗСУ.

Серед мешканців Херсонщини зокрема поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їхня "мобілізація".
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18.04.2022 12:10 Ответить
Судячи с заголовка статті, Буданова приняли в 95 Квартал.
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18.04.2022 12:14 Ответить
Йому ж уже новий позивний дали - Люся №2.
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18.04.2022 12:21 Ответить
Мені не має різниці од чого будуть дохнуть ці тварюки, чи свої будуть вбивати чи наші, аби дохли. Але це одній мені здається що ми маємо повне право наносити удари по території цієї недодержави!
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18.04.2022 12:20 Ответить
Треба звикати, що їх будуть ночами різати як свиней.
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18.04.2022 12:21 Ответить
А вдень як баранів 👍
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18.04.2022 12:24 Ответить
так то народное ополчение белгородской народной республики, пусть сами разбираются со своим внутренним конфликтом
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18.04.2022 12:26 Ответить
Украінці без води електрики газу розбита інфраструктура без будинків розбомблених окупантами. А окупанти і іх сімі з водою з газом електрикою на машинах з паливом. Одним словом окупанти шикують живуть спокійно без підвалів Це справедливо справедливо де ж справедливіст
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18.04.2022 12:40 Ответить
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18.04.2022 13:01 Ответить
Що воно меле...
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18.04.2022 13:05 Ответить
Трошки не правда, що це перші напади з 1943 року, воїни Ічкерії проводили військові операції на теріторії московії в 90рр.
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18.04.2022 13:19 Ответить
буданов ! Перш ніж щось бовкати подивись ВІКІ. Пам"ятаю що в 44році німці ще були на території мордору.Зокрема в північно-західних областях.
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18.04.2022 13:53 Ответить
Буданов новий арестович
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18.04.2022 15:12 Ответить
Почему в Белгороде народу нужно привыкать к обстрелам ,, своих,,- к провокациям. Мы от Европы требуем смелости и решительности, а сами допускаем, чтобы насиловали наших детей, убивали, мародерничали - устраивали геноцид , а мы должны не дразнить и не ,, огорчать,, убийц- фашистов. Давно должны гореть их нефтеперерабатывающие и прочие заводы, нефтебазы, приграничная инфраструктура- главное скопление войск , которые завтра будут убивать наших детей. Почему мы их боимся???? Если мы их будем мочить на их территории - такое же количество ракет будет прилетать, самолетов меньше ( половину можно уничтожить). В Севастополе и Новороссийске будут прекрасно гореть корабли (( ракет прилетит меньше) и т д. У нас война какая то однобокая, мазахистская - нас убивают, а мы проявляем героизм и ,, кайфуем,, Трусливые ****** - свинособаки должны нас бояться.
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18.04.2022 16:25 Ответить
 
 