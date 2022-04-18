Россиянам нужно привыкать к нападениям на территорию РФ, - Буданов о провокациях в Белгороде
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что россияне должны привыкать к провокациям своих военных, как произошло в Белгороде.
При этом украинская сторона не может комментировать домыслы о своей причастности к этому. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Буданов заявил в интервью для Spiegel.
"Я не могу это комментировать", - ответил Буданов на уточняющий вопрос, проводила ли Украина операции в глубине вражеской территории, в частности в начале апреля на топливном складе в российском городе Белгород.
"Конечно, россияне не хотели представлять, что война может затронуть их территорию. Я понимаю, что им трудно признать, что впервые с 1943 года происходят нападения на территорию России. Но к этому им нужно привыкнуть", - отметил Буданов.
Буданов акцентирует внимание, что у украинской стороны есть определенные доказательства того, что именно РФ организовывает эти атаки или диверсии на собственной территории.
"Я сказав, що в нас є ознаки таких планів. Метою таких інсценувань зазвичай є виправдання власної агресії. Цього разу мета інша: по-перше, йдеться про консолідацію власного суспільства, яке масово відмовляється боротися. Їй (Росії. - Ред.) потрібно показати, що Україна – це терористична держава, загроза, яку потрібно зупинити. А по-друге, щоб відвернути увагу суспільства від Бучі та інших випадків зґвалтування та вбивств дітей. Тож якщо в найближчі дні вибухнуть вокзали, електростанції чи паливні баки, а Україну кожного разу звинувачують, я не буду дуже здивований", - підсумував він.
Пожалуйста, подождите...
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1515862699141439502 7 ч
Россию Леси Рябцевой населяет 8 млн. В Ираке Марго Симоньян погибли 500 млн детей. Банки Вовы Путина выдали льготные кредиты 500 млн россиян. Элита современной России - сплошные «гуманитарии».
залізницю та авто
Хай черги шикуються
...
Слава нації
Смерть москалям
Таке прочитала. Правда чи вигадка не знаю.
Украина золотая"...і доказ дружби народав і високий рівень життя в Україні при ссср...
@prm_ua
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14 год
російські окупанти почали примусову мобілізацію мешканців окупованого Ізюма для війни проти України - Генштаб ЗСУ.
Серед мешканців Херсонщини зокрема поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їхня "мобілізація".