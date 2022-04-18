РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11574 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
26 007 30
разведка (4120) телефон (237) хищение (667) 93 отдельная механизированная бригада (288)

Российский воин украл у 10-летней Иванки телефон. Его взяли в плен и вернули девочке мобильный, - разведка. ФОТО

Военные разведчики вернули девочке телефон, украденный российскими оккупантами на блок посту в Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту историю опубликовали украинские разведчики.

Российский воин украл у 10-летней Иванки телефон. Его взяли в плен и вернули девочке мобильный, - разведка 01
Российский воин украл у 10-летней Иванки телефон. Его взяли в плен и вернули девочке мобильный, - разведка 02

"Разведывательное подразделение 93-й бригады Холодный Яр проводило операцию на восточном направлении. В плен к нашим ребятам попал солдат из российской Кантемировской дивизии, у которого нашли красненький мобильный телефон, а также павербанк со стразами. Сначала оккупант лгал, что это его вещи. В мобилке была сим-карта одного из российских операторов, и с этого телефона уже были звонки в Россию, но в списке контактов были и украинские номера, подписанные "папочка" и мамочка". Холодноярцы начали звонить на эти номера. Оказалось, что телефон принадлежит Иванке", - рассказывают в ГУР МО.

Впоследствии историю кражи и эвакуации ее семьи из оккупированного россиянами города рассказала и мама девочки Елена.

"15 марта мы выехали всей семьей эвакуационным коридором из Тростянца, в то время оккупированного. Стояли в колонне, на своей машине, были испуганы, потому что за город шли бои. Когда стояли в эвакуационной колонне, подошли военные РФ и сказали отдать все телефоны. Я ответила, что у нас они все разряжены. До этого мы удалили с телефонов все мессенджеры, чтобы не предоставлять врагу любую информацию. Когда выезжали из города, на блокпосту российские военные ходили с картонной коробкой и отбирали телефоны у всех, кто ехал из города, угрожая расстрелом. Они кричали и запугивали нас. Говорили, будто мы их снимаем", - говорит Елена.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные 93-й ОМБр уничтожили вражеский вертолет Ка-52 с помощью "Осы". ФОТОрепортаж

По ее словам, через несколько дней ей позвонил "Дмитрий из 93-й бригады и рассказал, что они у пленного российского военного нашли телефон".

"Я была так взволнована, что с начала не поверила, думала, что это какие-то шутки. Иванка очень плакала из-за того, что забрали телефон. И хотя мой муж сказал ребятам оставить телефон себе, они все равно отправили его нам по почте", - отмечает мама девочки.

Теперь Иванка благодарна холодноярцам за такой приятный сюрприз, и передает поздравления 93 бригаде", – говорится в сообщении прессслужбы 93 омбр.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+41
Орда.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:12
+36
російська псіна непогребувала навіть дівочими дитячими речами зі стразіками.
які скажені чорти до нас пруться . Який жах
показать весь комментарий
18.04.2022 12:19
+33
93-й-черговий респект...
показать весь комментарий
18.04.2022 12:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орда.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:12 Ответить
Повезло цій дівчинці-адже з нею могли зробите те що робили з іншими дітьми в Бучі рашисти
показать весь комментарий
18.04.2022 12:15 Ответить
сподіваюсь що цей орк-тиелефоністка вже розібраний на атоми, і відправлений до свиноматки, яка його ви*рала на світ божий, по частинам
показать весь комментарий
18.04.2022 12:16 Ответить
Не треба так.нехай краще посидить в полоні. Свиноматка вже в чергу за 5 милліонов рупий в чергу встала. А синок живий. Облом-с
показать весь комментарий
18.04.2022 15:04 Ответить
93-й-черговий респект...
показать весь комментарий
18.04.2022 12:17 Ответить
російська псіна непогребувала навіть дівочими дитячими речами зі стразіками.
які скажені чорти до нас пруться . Який жах
показать весь комментарий
18.04.2022 12:19 Ответить
Не ображай песиків.
Там один все чекає на свою будку, от якби впіймали....
показать весь комментарий
18.04.2022 12:58 Ответить
я тих кацочортів називаю виключно або істотами, або організмами
показать весь комментарий
18.04.2022 13:07 Ответить
Нужно было отрубать ему руки и сказать что так и было. Все таки жалостливые у нас военные.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:20 Ответить
Респект!
показать весь комментарий
18.04.2022 12:20 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 12:24 Ответить
Я б девочке новый купил или лучше, а этот чтоб в задницу засунули херою-вояке.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:24 Ответить
с учетом того, что орки вытворяют в Украине, этой девочке сказочно повезло. пПовстречался якакой-то орк-"альбинос". Всего лишь ограбил ...
показать весь комментарий
18.04.2022 12:25 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 12:25 Ответить
Руки отрубить ему "случайно", что бы больше выродок не воровал у детей.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:27 Ответить
Потрібно так як вони вихвалялисьодиеодному - кість отсєчь, по саму шию...
показать весь комментарий
18.04.2022 12:30 Ответить
Фу,сподіваюсь цих рузьгих обнесуть парканом і ми їх більше не зустрічатимо в світі.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:32 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 12:34 Ответить
Это песец. Солдат ребенка не обидит? Ну ну...
показать весь комментарий
18.04.2022 12:38 Ответить
Ага. Как там насчет человека с ружьем или памятника в Трептов-парке?
показать весь комментарий
18.04.2022 12:44 Ответить
Це гамно давно пора знести .
показать весь комментарий
18.04.2022 13:14 Ответить
Повезло девчонке - только телефон забрали, да то оказалось, что с "возвратом". Если бы девайс орку чем-то бы не понравился, мог бы и застрелить.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:42 Ответить
"воин"???, может мародер???
показать весь комментарий
18.04.2022 12:48 Ответить
Доречним булоб передати цей телефон господарці, з відео розбирання цього орка на м'ясний ряд.
показать весь комментарий
18.04.2022 13:12 Ответить
Честно говоря, девочке нужно было вернуть телефон с бонусом - с новым чехлом из кожи того ублюдка, который его у нее отобрал. И стразики туда тоже можно вставить.
показать весь комментарий
18.04.2022 13:36 Ответить
Фото, данные ублюдка?
показать весь комментарий
18.04.2022 14:00 Ответить
Відкриваєте базу даних окупаційних військ. Вони є вже у відкритому доступі. І тикаєте на першого попавшогося. Не помилитесь. Полюбому щось вкрав або когось пограбував
показать весь комментарий
18.04.2022 15:06 Ответить
Русня биомусор
показать весь комментарий
18.04.2022 14:31 Ответить
А шо з московським нацистом, бо потвора має відповісти... Стаття 187 КК України: Розбій - напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний... з погрозою застосування насильства. 4. Розбій ...вчинений...в умовах воєнного або надзвичайного стану... - карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
показать весь комментарий
18.04.2022 23:09 Ответить
Отец правильно говорил, что этот телефон уже не нужен. русский петух алексей бычков засовывал себе нож в очко, мало ли что с эти телефоном творили.
показать весь комментарий
18.04.2022 23:10 Ответить
 
 