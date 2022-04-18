В тюрьме в Ульяновской области РФ пытают заключенных-мусульман. Передайте Кадырову, пусть туда съездит, а не в Украину, - основатель Gulagu.net Осечкин

По данным правозащитников, в Димитровградской тюрьме были избиты заключенные, в основном выходцы с Чечни и Ингушетии. В знак протеста десятки людей объявили голодовку и вскрыли вены.

В Ульяновской области в тюрьме Димитровграда объявлена массовая голодовка "в знак протеста против пыток и унижений заключенных-мусульман". Об этом сообщает основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, передает Цензор.НЕТ.

"13.04.2022 в ФКУ "Тюрьма" (г. Димитровград) УФСИН по Ульяновской области были избиты заключенные, в основном выходцы из Чечни и Ингушетии. Бойцы сводного отряда УФСИН в масках в ходе обысков вышли за пределы полномочий и уничтожили Кораны и молитвенные коврики осуждённых, оскорбляли и унижали заключенных по отношению к их религии и национальности", - рассказал он.

Одного из пострадавших – Расанбека Бекмурзаева – после полученных травм и увечий вывезли под конвоем в городскую больницу для оказания экстренной медицинской помощи.

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В знак протеста десятки заключенных порезали вены и животы, чтобы полученные травмы задокументировали и был приглашен прокурор и общественная наблюдательная комиссия. По данным правозащитников, то же самое сделали и другие заключенные, не мусульмане, демонстрируя солидарность против пыток. Кроме того, 14 апреля уже около ста человек отказались от еды.

"Судя по сообщениям от очевидцев и свидетелей из числа персонала тюрьмы, нонсенсом для них и самих заключённых стали комментарии бойцов сводного отряда УФСИН, которые во время избиений в матерной форме кричали им: "Поехали на Украину и думаете что вы стали защитниками России?", - рассказал Осечкин.

"Тем, кто общается с Рамзаном Кадыровым, позиционирующим себя чуть ли не главным защитником мусульман на постсоветском пространстве. Передайте, пожалуйста, генерал-лейтенанту внутренней службы Кадырову, как его коллеги по внутренней службе из УФСИН по Ульяновской области издеваются над его земляками и их верой. А то в Украину за границу ездит в поисках неких нацистов и националистов, а под носом бед и страданий братьев по вере вроде как и не замечает. Может, съездит туда с проверкой или хотя бы новые Кораны отправит туда верующим и попросит коллег по "внутренней службе" эти новые Кораны не рвать", - призвал Осечкин.