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обстрел (25782) Харьков (7287)

Оккупанты непрерывно обстреливают Харьков, жителей призывают не выходить из укрытий в течение всего дня

харків

Жителей Харькова призывают в течение 18 апреля не выходить из укрытий. Российские войска непрерывно обстреливают город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Харків".

"Не выходить из укрытий в течение всего дня 18 апреля призывают жителей Харькова в областном департаменте гражданской защиты - российские войска продолжают непрерывно обстреливать спальные районы города. Находиться в укрытиях стоит все время, даже несмотря на отсутствие воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Смотрите: Трое харьковчан чудом уцелели при уничтожении мусорного бака российскими оккупантами. ВИДЕО камер наблюдения
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18.04.2022 12:23 Ответить
Тєрєхов на минулу суботу суботнік назначав. запрошував записивутась. на с х-ярять а ми квіточки повинні були висаджувати. Руко-водитєль ще той..
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18.04.2022 12:31 Ответить
Если послушать Арестовича и Бутусова, орки сыпятся по всюду, везде им наподдали, только клочья шерсти и мяса отлетают ошметками. Но почему то они уже дальше Изюма, Мариуполь истекает кровью, его деблокада из разряда легенд. Угроза захвата Крематорска, Северодонецка. Львов вот даже под обстрелом, чуть ли не ежедневно. Где чудо антибатарейные радары, чудо гаубицы, чудо дроны? Сколько еще рашисты будут безнаказанно разносить украинские города?
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18.04.2022 12:37 Ответить
а ты сам где?
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18.04.2022 12:43 Ответить
это военная пропаганда - у врага все плохо, он бежит, сыпется, сдается, деморализован, отказывается, нет ресурсов. Не стоит относится к этому серьезно
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18.04.2022 12:44 Ответить
Вообще-то обстрелы по мирным как раз показывают что у орков все идет не очень и они вымещают злобу на тех до кого могут дотянутся. И я что-то ни припомню что бы тот же Арестович говорил что будет легко, наоборот.
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18.04.2022 12:58 Ответить
У кого есть хоть какая-то возможность - выезжайте пока в Днепр, хотя бы на неделю-две. Понятно что орки поперли и в ближайшие пару недель будет только хуже.
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18.04.2022 13:04 Ответить
А якщо їм відповілати тією ж монетою? Жбурляти ракети по їхній території. Розбомбити інфраструктуру, лупити по містах, щоб кацаби на собі відчули, що таке ракетні удари. Можливо, прозріють?
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18.04.2022 14:04 Ответить
 
 