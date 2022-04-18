Оккупанты непрерывно обстреливают Харьков, жителей призывают не выходить из укрытий в течение всего дня

Жителей Харькова призывают в течение 18 апреля не выходить из укрытий. Российские войска непрерывно обстреливают город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Харків".

"Не выходить из укрытий в течение всего дня 18 апреля призывают жителей Харькова в областном департаменте гражданской защиты - российские войска продолжают непрерывно обстреливать спальные районы города. Находиться в укрытиях стоит все время, даже несмотря на отсутствие воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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