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Мелитополь (610) оккупация (9992)

В Мелитополе оккупанты подсылают к людям "агентов", которые пытаются узнать настроения горожан, - СМИ

мелітополь

"Агенты" оккупантов в гражданских одеждах начинают с местными жителями разговоры об обстановке в городе, а затем ходят докладывать рашистам.

Об этом рассказал в эфире "24 канала" находящийся в Запорожье корреспондент, сообщает Цензор.НЕТ.

"В местном парке появились "агенты" в гражданской одежде - такие себе люди, которые маскируются под мирных жителей", - рассказал журналист.

Они подсаживаются на лавочку к местным и начинают разговор, интересуясь мнением о том, что происходит в Мелитополе.

Потом люди видели, что они идут в те здания, где заседают оккупационные органы рашистов. Эти агенты хотят послушать, что о них говорят. Понятно, что ничего хорошего они не услышат, – говорит журналист.

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Он отметил, что такими методами использовалась еще сталинская репрессивная машина.

"Думаю, это просто стиль работы карательных органов России. Они привыкли у себя собирать информацию", - добавил корреспондент.
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18.04.2022 12:28 Ответить
в Мелытополе люди одного арйона приблизительно знают своих (пусть не по именам, но в лицо - точно!) поэтому эти стукачи и засланые засраные казачки могут тольк нах услышать... тоже мне))) агенты Клаусы от Штирлица ))))
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18.04.2022 12:31 Ответить
А до них ще не дійшло які там настрої?
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18.04.2022 12:33 Ответить
"... й починають розмову, цікавлячись думкою про те, що відбувається у Мелітополі."-

в котре пересвідчуюсь що орки просто дибіли, спитати що відбувається у місцевого це як спитати о 2й ранку "не подскажєте как пройти в бібліотєку"
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18.04.2022 12:43 Ответить
місто Херсон заявляє, що він Україна, та передає палкі вітання окупантам:

РУСКИЙ СОЛДАТ!
ТВОЙ ТРУП - БУДУЩИЙ СОБАЧИЙ КОРМ!
ОСТАНОВИСЬ!
Свяжись с украинскими военными по адресу:

[email protected]

СПАСИ СВОЮ ЖИЗНЬ!

И помни:
Мы знаем о т**е всё! В каких домах ты спишь, что ты жрёшь и кого ***шь. Твои перемещения по городу не остаються незамеченными. По этому в чернобаевке вас уже минус 6 тысяч! Вы вольно чувствуете с**я в нашем городе ? Так будет не всегда!
Мы нанесем удар когда вы будете максимально к этому не готовы.
Быть собачим кормом или вернуться домой живым - решать только т**е.

Хлопці, зробіть репост, не хочете репост - копіюйте та викладайте від свого імені.
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18.04.2022 13:04 Ответить
 
 