В Мелитополе оккупанты подсылают к людям "агентов", которые пытаются узнать настроения горожан, - СМИ
"Агенты" оккупантов в гражданских одеждах начинают с местными жителями разговоры об обстановке в городе, а затем ходят докладывать рашистам.
Об этом рассказал в эфире "24 канала" находящийся в Запорожье корреспондент, сообщает Цензор.НЕТ.
"В местном парке появились "агенты" в гражданской одежде - такие себе люди, которые маскируются под мирных жителей", - рассказал журналист.
Они подсаживаются на лавочку к местным и начинают разговор, интересуясь мнением о том, что происходит в Мелитополе.
Потом люди видели, что они идут в те здания, где заседают оккупационные органы рашистов. Эти агенты хотят послушать, что о них говорят. Понятно, что ничего хорошего они не услышат, – говорит журналист.
Он отметил, что такими методами использовалась еще сталинская репрессивная машина.
"Думаю, это просто стиль работы карательных органов России. Они привыкли у себя собирать информацию", - добавил корреспондент.
Пожалуйста, подождите...
засланыезасраные казачки могут тольк нах услышать... тоже мне))) агенты Клаусы от Штирлица ))))
в котре пересвідчуюсь що орки просто дибіли, спитати що відбувається у місцевого це як спитати о 2й ранку "не подскажєте как пройти в бібліотєку"
РУСКИЙ СОЛДАТ!
ТВОЙ ТРУП - БУДУЩИЙ СОБАЧИЙ КОРМ!
ОСТАНОВИСЬ!
Свяжись с украинскими военными по адресу:
[email protected]
СПАСИ СВОЮ ЖИЗНЬ!
И помни:
Мы знаем о т**е всё! В каких домах ты спишь, что ты жрёшь и кого ***шь. Твои перемещения по городу не остаються незамеченными. По этому в чернобаевке вас уже минус 6 тысяч! Вы вольно чувствуете с**я в нашем городе ? Так будет не всегда!
Мы нанесем удар когда вы будете максимально к этому не готовы.
Быть собачим кормом или вернуться домой живым - решать только т**е.
Хлопці, зробіть репост, не хочете репост - копіюйте та викладайте від свого імені.