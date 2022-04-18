В Мелитополе оккупанты подсылают к людям "агентов", которые пытаются узнать настроения горожан, - СМИ

"Агенты" оккупантов в гражданских одеждах начинают с местными жителями разговоры об обстановке в городе, а затем ходят докладывать рашистам.

Об этом рассказал в эфире "24 канала" находящийся в Запорожье корреспондент, сообщает Цензор.НЕТ.

"В местном парке появились "агенты" в гражданской одежде - такие себе люди, которые маскируются под мирных жителей", - рассказал журналист.

Они подсаживаются на лавочку к местным и начинают разговор, интересуясь мнением о том, что происходит в Мелитополе.

Потом люди видели, что они идут в те здания, где заседают оккупационные органы рашистов. Эти агенты хотят послушать, что о них говорят. Понятно, что ничего хорошего они не услышат, – говорит журналист.

Читайте: Неизвестные патриоты в Мелитополе ликвидировали уже более 70 оккупантов, среди них были "кадыровцы", - разведка

Он отметил, что такими методами использовалась еще сталинская репрессивная машина.

"Думаю, это просто стиль работы карательных органов России. Они привыкли у себя собирать информацию", - добавил корреспондент.