РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10732 посетителя онлайн
Новости Война
4 434 9
депортация (663) Мариуполь (5695) военные преступления (1376) Андрющенко Петр (579)

Под Мариуполем в фильтрационных лагерях российские оккупанты удерживают до 27 тысяч человек, - советник мэра Андрющенко

рф

Захватчики под Мариуполем содержат в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Никольское-Ялта более 20 тысяч человек.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Депортация и фильтрация. По обновленным данным, на сегодня оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Никольское-Ялта не менее 20 тысяч человек, препятствуя возможности эвакуироваться из-за умышленного затягивания и замедления поцедуры фильтрации. Также не (менее. - Ред.) 5-7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в селе Безымянное на стадии подготовки к депортации", - написал Андрющенко.

Смотрите также: "Я - Макар. Мне сегодня 7 лет. Это - мой дом. "Спасибо" спасителям из России, что сделали вот такое", - мальчик из Мариуполя под обстрелами записал обращение из разрушенного дома. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вся мэрия которая собрала манатки и в первый день войны 24 февраля сбежала из города идет вслед за русским кораблем. Почитайте интервью с нач полиции Вершининым на Цензоре, он подробно рассказал как это кодло бежало прямо во время рабочего совещания!
показать весь комментарий
18.04.2022 12:35 Ответить
... восстать не пробовали 27 000? ... или на убой... как скот.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:35 Ответить
Там в основному жінки та діти, куди повставати?
показать весь комментарий
18.04.2022 12:38 Ответить
Британський журналіст Ден Кірбі знайшов табір у Леонідівці Пензенської області, де росіяни розмістили примусових переселенців з Маріуполя. Виявилось що він розташований на місці колишньої військової бази, яка з часів Другої світової війни використовувалася як звалище радянської хімічної зброї. З 2008 по 2017 роки звалище в Леонідівці було частиною програми РФ із зменшення арсеналу нервово-паралітичних речовин, що включав https://uk.wikipedia.org/wiki/VX_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) VX і зарин. «Тексти» наводять головне з його https://inews.co.uk/news/mariupol-ukraine-russia-war-leonidovka-putin-1579199 розслідування . https://texty.org.ua/fragments/106388/tabir-z-myshyaku-bizhenciv-z-mariupolya-trymayut-bilya-zvalysha-himichnoyi-zbroyi-pid-penzoyu/?src=main https://texty.org.ua/fragments/106388/tabir-z-myshyaku-bizhenciv-z-mariupolya-trymayut-bilya-zvalysha-himichnoyi-zbroyi-pid-penzoyu/?src=main

показать весь комментарий
18.04.2022 12:36 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 12:37 Ответить
‼️‼️‼️

методы войны в Украине сейчас и в Чечне более 20 лет назад - похожи как две капли воды. Причем похожи даже в мелочах.

Украина подняла руку на СВЯТОЕ и планы Путина резко поменялись - Антизомби на ICTV

https://youtu.be/dYziwfui5PY
показать весь комментарий
18.04.2022 12:40 Ответить
Кацапи ж тупі. Діють по шаблону. Чорнобаївка тому доказ.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:45 Ответить
А до чого тут Ялта? Вона ж на Кримі.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:42 Ответить
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Какая-то усатая сволочь у Соловьева только что проболталась, что 3 000 украинских военнопленных вывезены в Россию и «никогда оттуда не вернутся».
Когда Соловьева будут приговаривать к исключительной мере через повешение, не забыть и эту передачу.

показать весь комментарий
18.04.2022 12:43 Ответить
 
 