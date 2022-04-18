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Новости Война
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Среди пострадавших из-за ракетных обстрелов Львова два человека в тяжелом состоянии, - Садовый

львів

Из-за утренних ракетных обстрелов в понедельник во Львове пострадали 11 гражданских людей, двое из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Об этом в эфире видеомарафона сказал городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самое страшное сегодня – это гибель шести невинных людей, которые просто пришли на работу, где и погибли. 11 раненых, из них один ребенок. Я держу контакт с нашими главными врачами, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии, но всем необходимым наши больницы обеспечены", – отметил Садовый.

Он добавил, что все коммунальные службы города, больницы, ГСЧС работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия вражеских атак. Движение общественного транспорта в городе изменено, но все работает.

"Я полностью соглашаюсь с тем тезисом, что сегодня озвучивают все лидеры - это геноцид. Это сознательное уничтожение украинцев. И они это делают прицельно, атакуя гражданские объекты. А на это должно быть соответствующее судебное решение и решение мира, чтобы россию полностью изолировать с международных площадок", - добавил мэр Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетные удары по Львову: три попадания в военную инфраструктуру, одно – в шиномонтаж. 6 человек погибли, 11 - пострадали (обновлено)

армия РФ (19375) Львов (4589) обстрел (27366)


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Гатять душегуби, мої пишуть сирени цілий день, але огород саджають. Страшно,реально страшно. Пишемо один одному, може щось нове. Це Німеччина, а як ви там це переживаєте,держитесь і воюєте. Бережіть себе і Україну, ви переможете.
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18.04.2022 12:43 Ответить
твори орків під Черніговом
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18.04.2022 12:44 Ответить
Бидло біснувате, як і їх лукавий гундяєв.

2014. "Надеюсь, что наши братья и сестры, НЕ БУДУТ СИЛЬНО СОПРОТИВЛЯТЬСЯ освобождению!"
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18.04.2022 12:50 Ответить
Цікаво, виродка що писав в полоні пиріжками з чаєм нагодували?
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18.04.2022 13:55 Ответить
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18.04.2022 12:47 Ответить
Московити знають що Львів переповнений біженцями, ось і пуляють туди.
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18.04.2022 12:50 Ответить
Яке відношення має тюрма на Тунельній до військової інфраструктури??
Хіба що там тримають мертвечука... То сподіваюсь, що він здох від тих ракет. Але перед тим розповів все, що треба

До речі, нічого ніде у Львові не застоюється. Причина дуже банальна - все їде відразу на схід. Так що їх удари в молоко.
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18.04.2022 13:02 Ответить
 
 