Среди пострадавших из-за ракетных обстрелов Львова два человека в тяжелом состоянии, - Садовый

Из-за утренних ракетных обстрелов в понедельник во Львове пострадали 11 гражданских людей, двое из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Об этом в эфире видеомарафона сказал городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самое страшное сегодня – это гибель шести невинных людей, которые просто пришли на работу, где и погибли. 11 раненых, из них один ребенок. Я держу контакт с нашими главными врачами, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии, но всем необходимым наши больницы обеспечены", – отметил Садовый.

Он добавил, что все коммунальные службы города, больницы, ГСЧС работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия вражеских атак. Движение общественного транспорта в городе изменено, но все работает.

"Я полностью соглашаюсь с тем тезисом, что сегодня озвучивают все лидеры - это геноцид. Это сознательное уничтожение украинцев. И они это делают прицельно, атакуя гражданские объекты. А на это должно быть соответствующее судебное решение и решение мира, чтобы россию полностью изолировать с международных площадок", - добавил мэр Львова.

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