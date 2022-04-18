Среди пострадавших из-за ракетных обстрелов Львова два человека в тяжелом состоянии, - Садовый
Из-за утренних ракетных обстрелов в понедельник во Львове пострадали 11 гражданских людей, двое из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.
Об этом в эфире видеомарафона сказал городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Самое страшное сегодня – это гибель шести невинных людей, которые просто пришли на работу, где и погибли. 11 раненых, из них один ребенок. Я держу контакт с нашими главными врачами, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии, но всем необходимым наши больницы обеспечены", – отметил Садовый.
Он добавил, что все коммунальные службы города, больницы, ГСЧС работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия вражеских атак. Движение общественного транспорта в городе изменено, но все работает.
"Я полностью соглашаюсь с тем тезисом, что сегодня озвучивают все лидеры - это геноцид. Это сознательное уничтожение украинцев. И они это делают прицельно, атакуя гражданские объекты. А на это должно быть соответствующее судебное решение и решение мира, чтобы россию полностью изолировать с международных площадок", - добавил мэр Львова.
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2014. "Надеюсь, что наши братья и сестры, НЕ БУДУТ СИЛЬНО СОПРОТИВЛЯТЬСЯ
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Хіба що там тримають мертвечука... То сподіваюсь, що він здох від тих ракет. Але перед тим розповів все, що треба
До речі, нічого ніде у Львові не застоюється. Причина дуже банальна - все їде відразу на схід. Так що їх удари в молоко.