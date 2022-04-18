Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить территории. Крым тоже, - Буданов
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории. В том числе и Крым.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Spiegel.
По его словам, украинские власти официально сформулировали запрос на поставку оружия из Германии.
"Нужны артиллерийские системы – в них немецкая армия особенно сильна. И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники. Другое стандартное оборудование – зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка. Нам нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории ", – отметил Буданов.
На уточняющий вопрос, нужно ли это оружие Украине, чтобы вернуть Крым, начальник украинской разведки ответил: "Конечно".
Пожалуйста, подождите...
до перемоги.
Чому саме звернення до Німеччини? тому що Німеччина передумала давать танки ,коли Зеленський принизив Штанмаєра ,а разом з ним весь німецький народ.
То може спочатку найвеличніший лідер переступить через свою гордість, вибачиться , а не далі буде пересирать між собою коаліцію ЄС-США-Великобританія.
Лично от себя добавлю, что немцы - гондоны, тянут кота за хвост с военной помощью, высчитывают свои выгоды и потери в то время как кацапы равняют наши города с землей. Но тыкать их в это мордой - дипломатическая ошибка.
А хто заважав виробництву ще до війни ОТРК? І в мене питання також до ГУР - яким чином москалі так легко через Чонгар перебралися та чому не виявили угрупування кацапів у Білорусі? З тієї Білорусі усього кілька доріг, які можна було утримувати невеликими силами, а усе інше - болотиста місцевість, де бронетехнікою не попреш.
А погодитися ,-немає часу з-за неймовірної зайнятості...