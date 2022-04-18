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Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить территории. Крым тоже, - Буданов

буданов

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории. В том числе и Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Spiegel.

По его словам, украинские власти официально сформулировали запрос на поставку оружия из Германии.

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"Нужны артиллерийские системы – в них немецкая армия особенно сильна. И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники. Другое стандартное оборудование – зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка. Нам нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории ", – отметил Буданов.

На уточняющий вопрос, нужно ли это оружие Украине, чтобы вернуть Крым, начальник украинской разведки ответил: "Конечно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно увеличить поставки оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод, - немецкий министр
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Топ комментарии
+22
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18.04.2022 12:50
+17
А хто заважав до війни випускати танки на тому ж заводі Малишева чи зенітно-ракетні комплекси?
А хто заважав виробництву ще до війни ОТРК? І в мене питання також до ГУР - яким чином москалі так легко через Чонгар перебралися та чому не виявили угрупування кацапів у Білорусі? З тієї Білорусі усього кілька доріг, які можна було утримувати невеликими силами, а усе інше - болотиста місцевість, де бронетехнікою не попреш.
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18.04.2022 13:00
+14
Я дивлюсь вони піаряться по графіку... то Подоляк декілька днів , то Буданов , то Єрмак і інші , і так по кругу... забембали лжеексперти
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18.04.2022 12:56
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18.04.2022 12:50 Ответить
Комуналка дороговато но зато корм бесплатно.
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18.04.2022 12:52 Ответить
та выпускайте уже безуглую комментировать.
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18.04.2022 12:52 Ответить
треба її в графік добавить
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18.04.2022 12:57 Ответить
железо - это хорошо. но оно имеет свойство заканчиваться. ни одна страна не будет себя раздевать в угоду других.
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18.04.2022 12:54 Ответить
Что ты говоришь? Эксперт?
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18.04.2022 13:01 Ответить
да не нужно быть экспертом. разве это сложно понять?
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18.04.2022 13:03 Ответить
Лол, страны понимают, что лучше дать оружие Украине, чем потом принимать раши войска у себя. Или ты дважды два не можешь сложить в своей голове?
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18.04.2022 13:23 Ответить
что? "лол"? ***... дитя, иди куда нибудь.
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18.04.2022 13:38 Ответить
Так вот, если нечего ответить - сиди и молчи.
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18.04.2022 13:40 Ответить
Щє воно має властивість вироблятися, так що твій лєпєт не за темою.
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18.04.2022 14:13 Ответить
ага 30 місяців як сказали німці за гаубиці,почекаєш 2.5 роки?
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18.04.2022 14:31 Ответить
Немцы дают(?) со складов Бундесвера. А производитель им компенсирует за 30 месяцев.
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18.04.2022 18:24 Ответить
уже не дають,думають і чекають що там ще з банкової скажуть "смішного"
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18.04.2022 23:54 Ответить
О о які розговорчики пішли
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18.04.2022 12:55 Ответить
Якась куца в нього біографія у Вікіпедії...
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18.04.2022 12:55 Ответить
это же тот, у которого борзый замминистра жил.
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18.04.2022 12:58 Ответить
і жили разом на дачі агента ФСБ
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18.04.2022 12:59 Ответить
Як у справнього агента ФСБ.
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18.04.2022 13:02 Ответить
Я дивлюсь вони піаряться по графіку... то Подоляк декілька днів , то Буданов , то Єрмак і інші , і так по кругу... забембали лжеексперти
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18.04.2022 12:56 Ответить
щоб народ не забував хто їх "спасители"
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18.04.2022 13:00 Ответить
это только начало. погоди, на за горами начнутся полит-шоу. вот там будет жесть.
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18.04.2022 13:00 Ответить
ніяких шоу.
до перемоги.
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18.04.2022 13:02 Ответить
Почекайте трошки. Ось сьогодні сповістять про потужне інтерв'ю, дане 27-му каналу Уругваю з рішучими закликами до чогось, що уже і так давно робиться. Дивіться не пропустіть - бо то буде не піар
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18.04.2022 13:03 Ответить
Я замітив таку тенденцію , що Буданов все гооврить ,щоб розколоти коаліцію НАТО.
Чому саме звернення до Німеччини? тому що Німеччина передумала давать танки ,коли Зеленський принизив Штанмаєра ,а разом з ним весь німецький народ.
То може спочатку найвеличніший лідер переступить через свою гордість, вибачиться , а не далі буде пересирать між собою коаліцію ЄС-США-Великобританія.
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18.04.2022 12:58 Ответить
Але Німеччина по-перше нічого не передумала, бо тільки 16 квітня офіційно заявила вустами міністра юстиції, що ці поставки будуть і це не буде означати, що Німеччина є стороною конфлікту. А Штайнмайєр то є проросійський зашквар, який не є представником німецького народу, тому що Германія, це парламентська республіка.
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18.04.2022 14:22 Ответить
Немцы сильно на это обиделись. Мне люди, живущие там, рассказали. Восприняли это как оскорбление всей Германии. Штайнмайер имеет большое влияние там. Так что, это оказалось настоящей диверсией, умышленной, или нет. И за это мы долго будем расплачиваться.
Лично от себя добавлю, что немцы - гондоны, тянут кота за хвост с военной помощью, высчитывают свои выгоды и потери в то время как кацапы равняют наши города с землей. Но тыкать их в это мордой - дипломатическая ошибка.
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18.04.2022 18:31 Ответить
Шо это за один, откуда это вылезло и почему его сегодня видно с утра. Это вообще то в его компетенции давать интерью или он кого то замещает? Ерм ак на больничном ? Давно не было, или срачка он Нептуна?
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18.04.2022 13:00 Ответить
ермак уже устал. пиво и креветки никто не отменял. скорее всего - они всЁ уже поняли для себя.
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18.04.2022 13:02 Ответить
А хто заважав до війни випускати танки на тому ж заводі Малишева чи зенітно-ракетні комплекси?
А хто заважав виробництву ще до війни ОТРК? І в мене питання також до ГУР - яким чином москалі так легко через Чонгар перебралися та чому не виявили угрупування кацапів у Білорусі? З тієї Білорусі усього кілька доріг, які можна було утримувати невеликими силами, а усе інше - болотиста місцевість, де бронетехнікою не попреш.
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18.04.2022 13:00 Ответить
Як москалям в Україні не догоджай, вони все одно дивляться на Брянські ліси- це діагноз!!!
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18.04.2022 13:04 Ответить
Начальник розвідки повинен займатись розвідкою....а не гаданням на кофейній гущі !
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18.04.2022 13:05 Ответить
Заберіть у тестя Володі і його друзів з Одеси і Турції асфпальтоукладчики, самоскиди, та іншу дорогу заморську техніку, зніміть слой асфальту, закрийте ним машини, як будьто броня, посадіть "спецназ" "95 кварталу" і вперед. Командири готові: Абдристович, Подоляк, Верещук, Безмозгла, Кім, Бужанський, Тищенко, Дубінський, Татаров, Демченко, Портнов і вперед. Люди ж їм довірили країну, то довіряють її визволдення, бо вони ж не відмовлялися нею керувати, коли все було добре? Ще можете прихопити Беню і Андрюху Деркача та його дружбана Ківу. Також Серьожу Серлєща, пуштуна наєма і абхазця Арахамію. До них же питань не було за три роки, тільки до партії ЄС?
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18.04.2022 13:06 Ответить
73% будуть проти.
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18.04.2022 13:13 Ответить
В Штайнмайера попросіть.
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18.04.2022 13:08 Ответить
Обрали ворогів - ось і маємо те що маємо.
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18.04.2022 13:15 Ответить
Буданов, мало того, що зашкварений далі нікуди, так ще й не має потрібного досвіду для керування розвідкою України. Мало того, що проспали напад росії, так інколи такі історії розказує, що люба доросла людина розуміє, що це брехня. Треба було Бурбу повернути.
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18.04.2022 13:13 Ответить
попроси зелену шмарклю.. він з омана тобі привезе бронірованих верблюдів бедуінів
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18.04.2022 13:22 Ответить
Яка ця вся зекоманда ница, відразна, брехлива і некомпетентна. Зрадою так і смердить.
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18.04.2022 13:26 Ответить
Логика переговоров походу должна быть одна..в Крыму всё началось,там должно и закончится
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18.04.2022 13:51 Ответить
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА ЗСУ!
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18.04.2022 13:59 Ответить
Всіх просравшихся зашкварників з зе-брігади починають активно піарити.
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18.04.2022 14:31 Ответить
В общем, нет никакого верховенства права и никогда не было. Есть право силы. У кого есть ядерное оружие, тот может творить что угодно и все будут его боятся. А человечество на своих ошибках не учится. Опять играли в умиротворение агрессора, когда нужно было вводить санкции, что ввели сейчас. В итоге получили крупнейшую войну со времён второй мировой с большой вероятностью третьей. А мир опять пребывает в нерешительности, как бы не помочь Украине слишком сильно, ведь, если дать нам необходимое оружие, мы сможем победить мистера путина, а это его сильно расстроит и неизвестно, что он в гневе может сделать с теми, кто давал Украине это оружие...
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18.04.2022 14:40 Ответить
Цей пацаньонок,-теж стратег ?
А погодитися ,-немає часу з-за неймовірної зайнятості...
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18.04.2022 15:03 Ответить
 
 