Ракеты во Львов запустили из Каспийского региона. По состоянию на 12:30 7 погибших, 11 человек пострадали, - Козицкий
По состоянию на 12:30 18 апреля в результате сегодняшних ракетных ударов по Львову погибли 7 человек, 11 - пострадали.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 8:30 по Львову ударили четыре ракеты. Это были крылатые ракеты воздушного базирования. По предварительной информации, их выпустили из Каспийского региона. Три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одна – по шиномонтажу. Первый объект – это склады, которые не использовали, в результате попаданий произошли пожары!, - отметил он.
По его словам, на обоих объектах пожар уже полностью потушен. Подразделения ГСЧС разбирают завалы.
Козицкий уточнил, что оба объекта разрушены полностью.
"К сожалению, есть погибшие. По состоянию на этот час известно о 7 погибших. Это первые погибшие в результате попадания по Львову. Также сейчас известно об 11 пострадавших. Среди них – один ребенок. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. У ребенка незначительные повреждения. Данные по поводу погибших и пострадавших еще могут изменяться", - добавляет глава региона.
Кроме того, он отметил, что вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства.
"Благодарю наши силы ПВО! Они делают чрезвычайный вклад в то, чтобы над нашими головами небо было спокойным", - резюмирует Козицкий.
Ранее сообщалось о 5 прицельных ракетных ударах по Львову. Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами во Львове.
Пожалуйста, подождите...
Якщо по заявам української влади із усіх запущених досягає цілей лише 30%, то беручи до уваги віддаленість Львову від каспійського напрямку, це мало бути десь 80-100 ракет!
2. скільки всього літаків брало участь у пусках?
3. через які райони (може знайшли "слабкі" місця у ппо), на якій висоті, скільки разів/як крилатки робили маневри по курсу/висоті?
4. може перед/під час пусків проведені комплексні заходи РТБ/РЕБ?
5. може були запущені мішені-обманки?
і т.д. (на жаль)
Если так то час рассказать !
Знамените інтерв'ю Арестовича 2019 року , де буцімто він пророкує ,що буде війна в 2022році- це не пророцтво, а злив інформації для мас від нашої й закордонної розвідки. Такими"пророцтвами" в Росії займався Жириновський. Тому й Петя й Зеленський прекрасно знали ,що в Росії є такий план, щоб розпочати війну. Що зробив Зеленський-всі знаємо. Міг хоча б зробити 20 ракет на всяк випадок ,навіть якщо не вірив ,що Путін піде на цей план? Думаю, Зеленський просто дурник недалекоглядний , але хтось його підмовив на це? Думаю, тільки його соратники.
Другое дело где наш план?
Петро Олексійович Порошенко чітко і впритул занімався відродженням
розваленої Армії та ії озброєнням.Розумникі які обсерають 5-го Президента
хай поставлять собі запитання а де б була зараз Україна якщо в неї було б
всього 5000 воїнів? Парад кацапів точно б відбувся в Київі! Дороги це добре
і мільярд дерев теж непогано, але Армія ії проблеми в ділі захисту народу
повинна бути на першому місці! На мій погляд пан Зеленсьский впав в
звичайнисеньку маніловщину, коли прокакав оборонні програми!
І ось зараз ми маємо такі трагичні наслідки. І слава нашим воїнам яки
б'ються як льви з підступними кацапами! Ну а Президент Зеленський
знав на що йшов і нарешті зрозумів як то домовлятися "где-то по середине".
Тому ми й хочемо вилікувати цих неадекватів.
ПОРА АЗЕРБАЙДЖАНУ И ТУРЦИИ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ С кацапским флотом в той луже , бо оркиугрожают добычи нефти
Если зе сыграет на пианине,может асфальт и долетит до мест пуска на расее!
Нема слів...
найшовся тут .
українці критикували і будуть критикувати невігластво влади, інакше буде як в твоїй любимій Параші!