Нацполиция расследует дела о гибели 2,5 тысяч украинцев, пропаже без вести 900 и незаконном лишении свободы 500

Национальная полиция Украины расследует почти 900 уголовных дел по исчезновениям украинцев, более 500 дел по похищению мирных жителей, еще более 2,5 тысяч дел касаются гибели граждан Украины.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день Национальная полиция зарегистрировала почти 900 уголовных производств по фактам без вести пропавших наших граждан на территориях, которые находились и все еще, к сожалению, находятся под оккупацией", - сказал он.

Пантелеев отметил: "Также полиция задокументировала факты незаконного лишения свободы оккупантами свыше полутысячи гражданских украинцев".

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Кроме того, по его словам, полиция расследует уголовные производства по фактам гибели более 2,5 тысяч граждан Украины.