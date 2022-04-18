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Нацполиция (16195) похищение (1659) смерть (9178) пропавший без вести (136)

Нацполиция расследует дела о гибели 2,5 тысяч украинцев, пропаже без вести 900 и незаконном лишении свободы 500

буча

Национальная полиция Украины расследует почти 900 уголовных дел по исчезновениям украинцев, более 500 дел по похищению мирных жителей, еще более 2,5 тысяч дел касаются гибели граждан Украины.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день Национальная полиция зарегистрировала почти 900 уголовных производств по фактам без вести пропавших наших граждан на территориях, которые находились и все еще, к сожалению, находятся под оккупацией", - сказал он.

Пантелеев отметил: "Также полиция задокументировала факты незаконного лишения свободы оккупантами свыше полутысячи гражданских украинцев".

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Кроме того, по его словам, полиция расследует уголовные производства по фактам гибели более 2,5 тысяч граждан Украины.
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18.04.2022 13:01 Ответить
місто Херсон заявляє, що він Україна, та передає палкі вітання окупантам:

РУСКИЙ СОЛДАТ!
ТВОЙ ТРУП - БУДУЩИЙ СОБАЧИЙ КОРМ!
ОСТАНОВИСЬ!
Свяжись с украинскими военными по адресу:

[email protected]

СПАСИ СВОЮ ЖИЗНЬ!

И помни:
Мы знаем о т**е всё! В каких домах ты спишь, что ты жрёшь и кого ***шь. Твои перемещения по городу не остаються незамеченными. По этому в чернобаевке вас уже минус 6 тысяч! Вы вольно чувствуете с**я в нашем городе ? Так будет не всегда!
Мы нанесем удар когда вы будете максимально к этому не готовы.
Быть собачим кормом или вернуться домой живым - решать только т**е.

Хлопці, зробіть репост, не хочете репост - копіюйте та викладайте від свого імені.
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18.04.2022 13:05 Ответить
А то что всех мужчин условно законно лишили свободы ( выезд за границу), это типо норм, да?
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18.04.2022 13:11 Ответить
 
 