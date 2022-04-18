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минирование (1442) обвинение (418) самолет (3551) Сербия (365) Вучич (54) Николенко Олег (301)

Вучич обвинил Украину в массовом "минировании" летающих в Россию сербских самолетов. МИД Украины обвинения категорически отвергает

вучич

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Украину в якобы причастности к массовому минированию сербских самолетов. Украинская сторона отвергает обвинения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

Отметим, по словам Вучича, Сербия продолжит полеты в Россию, несмотря на сообщения о якобы минировании. Он также заявил, что за ложным минированием стоит Украина и еще одна из стран Евросоюза.

"Категорически отвергаем безосновательные обвинения президента Сербии. Его заявления о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в РФ, не соответствуют действительности", - отметил Николенко.

Читайте: Молдова отказалась продавать Украине свои истребители, - СМИ

Он также подчеркнул, что Киев разочарован в том, что Белград до сих пор не присоединился к санкциям против России из-за войны в Украине.

"Призываем Белград встать на сторону правды и в полной мере приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа", - добавил он.

Также читайте: Китай тайком завез в Сербию современные системы ПВО, - Associated Press
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Топ комментарии
+48
Этот вувич...с рожей олигофрена... знает путь и направление куда следует ему пойти...если забыл то пусть спросит у русского корабля...военного русского корабля..
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18.04.2022 13:11
+35
Мабуть це дуже заразна хвороба "вата головного мозку"
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18.04.2022 13:11
+34
серби це ті самі кацапи за світоглядом
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18.04.2022 13:15
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Китай привіз таємно до срби-говнії ******* ПВО, сербія скавчить на Україну, все зрозуміло. Сербія вчинить війну з Боснією за *србську-говно-краіну*... тварини...
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18.04.2022 13:10 Ответить
а просто МИД Украина ***** послать не может сербов ******..
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18.04.2022 15:03 Ответить
Мабуть це дуже заразна хвороба "вата головного мозку"
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18.04.2022 13:11 Ответить
************* -подрашистники холуи сербские , пошли вслед за рашистским кораблем ‼️🤮
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18.04.2022 13:32 Ответить
Ця хвороба генетична)
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18.04.2022 14:24 Ответить
пнх
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18.04.2022 13:11 Ответить
Этот вувич...с рожей олигофрена... знает путь и направление куда следует ему пойти...если забыл то пусть спросит у русского корабля...военного русского корабля..
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18.04.2022 13:11 Ответить
серби це ті самі кацапи за світоглядом
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18.04.2022 13:15 Ответить
Серба на верба.
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18.04.2022 13:48 Ответить
він не вартий нашої уваги
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18.04.2022 13:15 Ответить
Сербия и сербы пнх
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18.04.2022 13:17 Ответить
сербія- помийка европи
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18.04.2022 13:18 Ответить
Скорее всего война на балканах, второй фронт - это в планах *****, отвлечь внимание от войны с Украиной.
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18.04.2022 13:18 Ответить
Что-то шавки хла разкудахтались.
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18.04.2022 13:20 Ответить
Приклад ефективного використання ресурів від експорту корупції по ексклюзивному трафіку Москва - Белград і далі з доставкой "лічно в рукі"
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18.04.2022 13:20 Ответить
Хммм.Интересно-когда евросоюз погонит из своих рядов эту ************* Сербию вместе с её губатым путинским х@есосом Вучичем?
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18.04.2022 13:26 Ответить
А вони і не входять до ЕС та НАТО.Серби на імперську хворобу нездужають тому політика кремля їм довподоби..
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18.04.2022 13:40 Ответить
після. перемоги треба буде ********** клоаку рашистів в Європі
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18.04.2022 13:36 Ответить
Мабуть чувак перший раз спробував "настойку боярышника" ну і озвезло його...
Може не треба на кожну таку хрень реагувати на рівні МЗС?
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18.04.2022 13:38 Ответить
Мікрофюрер захотів на "Москву"... а може йому на квиток до Гааги скинутися?
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18.04.2022 13:40 Ответить
Краще до кАбзона))
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18.04.2022 14:27 Ответить
Европе надо выдавить этот гнойник, после рашки.
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18.04.2022 13:46 Ответить
Обрали собі сєрби якогось пи@допикого підара...
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18.04.2022 13:49 Ответить
А як вони до рф літають ?
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18.04.2022 13:54 Ответить
сербы такие же выродки и нечисть как и кацапы!единственное,что за геноцид в сребрянице их хорошо ******!
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18.04.2022 13:55 Ответить
Довбойоб чи шо
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18.04.2022 14:01 Ответить
Подивіться фільм "Нічия земля".
Там серби мінують тіла загиблих противників. Все один в один з рашкостаном
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18.04.2022 14:04 Ответить
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти лукашенки, вучичі, шрьодери, габрієлі...!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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18.04.2022 14:06 Ответить
этого длинного сосунка ******* срочно необходимо укоротить ровно на бошку...)))- шоб сравнялся по длине с фюрерком..)))
от тагда будет неплохо смотреться на фоне)))
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18.04.2022 14:16 Ответить
Вучич, а ты плавал когда ни будь на "руском военном корабле"?
Пора, пора....
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18.04.2022 14:18 Ответить
Напоминает лукашенка " место закладки взрывчатки я покажу , карту с собой привёз."
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18.04.2022 14:23 Ответить
Сербы - грязные отбросы
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18.04.2022 14:33 Ответить
ЩЕ ОДНО ГОВНО ЗАТЕСАЛОСЬ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ ...
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18.04.2022 14:33 Ответить
Поки гавкають, можна ігнорувати.
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18.04.2022 15:02 Ответить
Сербські літаки - летіть за СРУЦЦКІМ кораблем. Срба на вербу.
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18.04.2022 15:51 Ответить
О сербская Шлюха голос подала.На колени обсос и смочки у путлчрі молча.Вы такая падаль как и русня.
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18.04.2022 16:12 Ответить
В сербів навіть фільмів адекватних немає. Моральні збоченці. І керує ними ********** тампон.
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18.04.2022 18:55 Ответить
Какие нах самолеты из Европы в Москву?? Или Сербия это в Азии? Хотя даже из Казахстана туда уже не летают
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18.04.2022 19:02 Ответить
Очередной губастый ******
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18.04.2022 22:21 Ответить
Ущербная лексика достала. Вместо того чтобы покрыть эту простигосподи вучича-очередные оправдания и соплежуйство. Тьфу.
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30.07.2022 19:43 Ответить
 
 