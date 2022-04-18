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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский (19056) Мариуполь (5695) Медведчук (1735) путин (30484) СБУ (19470)

Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя. ВИДЕО

Задержанный Службой безопасности нардеп Виктор Медведчук обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

Он отметил, что они находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

"Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию России и сознательно разрушают город. При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты", - сообщают в СБУ.

Напомним, что СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии Глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию беглого нардепа. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала Медведчука по дороге – на выезде из Киевской области.

Читайте: Мы готовы обменять Медведчука, если РФ это интересно, они точно отреагируют, - Зеленский
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Топ комментарии
+69
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18.04.2022 13:14
+50
він має здати всю агентуру, всіх причетних, але його спеціально поміняють щоб сховати подєльнічків
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18.04.2022 13:18
+41
То есть я смотрю юридический цирк с медведчуком в самом разгаре. У нас что, любой арестованный и подозреваемый в тяжких преступлениях против государства, может обращаться с просьбой об обмене его на других украинцев захваченных в заложники другой страной, тем более уже сбежавший раз из под "домашнего ареста"?... Кто ему вообще дал видеокамеру и почему он не вылазит с допросов? Ребятки наши "правоохранители" и гавно-политики, вам не кажется что это немножко абсурд, причём публичный?..
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18.04.2022 13:31
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https://t.me/Chornovil_official/5099 Тарас Чорновіл :
Легалізація медведчука після ніби то (організованою владою) втечі та затримання була зроблена через дуже серйозну вимогу суспільства врятувати захисників Маріуполя та залишки місцевих цивільних громадян. Його не мали показувати до кінця війни й планували використати у внутрішніх політичних авантюрах. Але питання Маріуполя, який зараз в умовах загострення на півночі Донбасу й Слобожанщині неможливо деблокувати військовим шляхом, змушує владу шукати будь-які виходи. Пропозиція поміняти медведчука на тих, хто зараз у Маріуполі, це добрий намір, але, як на мене, наївний та не реалістичний. Проте, нехай пробують. Тут доречно й за соломинку хапатися.
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18.04.2022 13:57 Ответить
"Його не мали показувати до кінця війни й планували використати у внутрішніх політичних авантюрах."

Ні що не заважає використати його в політичних авантюрах зараз.
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18.04.2022 14:31 Ответить
Давайте говорити правду: офіс клоуна вирішив злити Маріуполь аби рашисти мали сухопутний коридор у Крим. При цьому зе-гниди бояться популярності і авторитету захисників міста Маріуполя серед українців, а це падіння рейтингів клоунів, тому їх швидко треба прибрати.
Зараз Герої маріка відтягнули на себе багатотисячне рашистське угрупування, і здача міста буде означати, що це угрупування піде на оточення ЗСУ у зоні ООС.
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18.04.2022 13:58 Ответить
А ты уже точно ВСЁ рассказал ,чтобы меняться ? Третью степень устрашения применяли ?
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18.04.2022 13:58 Ответить
Якби не хронічна брехня орків,то можливо було б,а так....
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18.04.2022 13:59 Ответить
РАССТРЕЛЯТЬ !!!
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18.04.2022 14:00 Ответить
назови хотя бы 3 причины. по ВР и ОПе гуляют десятки, которых нужно грохнуть раньше.
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18.04.2022 14:34 Ответить
Кто то очень хочет избавиться от свидетеля. Слов нет, одни матюги
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18.04.2022 14:02 Ответить
цікаво, хто ж цей єрмак?
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18.04.2022 14:05 Ответить
То то их сейчас уничтожают.... Чтобы обмен был 1 на 1?
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18.04.2022 14:11 Ответить
Ця курва мусить бути в українській тюрьмі!!! 😡😡😡 І відчути долю Стуса, щоб він на своїй шкурі відчув ті побої, які отримував Стус...
Зеленський, якщо обміняєш цю падлюку, на твоїх руках також опиниться кров Стуса, як і тисячі інших, до вбивства яких "рускім міром" дотична ця тварюка!
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18.04.2022 14:12 Ответить
Бл@дь...
Мертвеччук конечно весомая обезьянка в лукьяновском зоопарке, но, ****, пацанов и людей с Марика таки надо вытягивать...
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18.04.2022 14:20 Ответить
кто даст 100% гарантию что при обмене наших не расстреляют или не захватят? никто .. если зеленский подставит солдат ему не сносить головы
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19.04.2022 00:59 Ответить
Наивно ..Для «пу»и его шайки «медведчук»не представляет никакой ценности..отработанный материал..Единственную ценность он представляет для Украины..,поэтому обмена да ещё такого формата-не будет..Взятие Мариуполя нельзя сравнить с каким то «медведчуком»..был кум и нет кума..
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18.04.2022 14:26 Ответить
Кому ти треба шмат лайна
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18.04.2022 14:26 Ответить
Двухжопый проводник своего золотого вагона, даже не упомянул , **** путинская что же ты тварь творишь ???? Со своим убогим русиш миром.. Стирая все на своем пути.. Чмо заявило что Оно готово к обмену чемодан упакован... Тварь , срало красной икрой , гадило , рубило бабло в Украине , и все это знали и видели....
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18.04.2022 14:30 Ответить
Кацапам неможно вірити,як Іловайськ, та і на вряд чи Медведчука цінять більше чим захисників Маріуполя!
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18.04.2022 14:31 Ответить
після фуагра тюремний хачик не заходить, напевно... пучить...
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18.04.2022 14:34 Ответить
тюремний хачик

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18.04.2022 14:49 Ответить
Тюремний Хачік йому вже задній прохід поголив і готов к соітію на долгіє тюрьміяновскіє года.
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18.04.2022 16:29 Ответить
Дуже цікаво! Ув`язненого, поміняти, але не на полонених, а на захисників. Він сказав, на захисників і жителів. Я правильно зрозумів? Тобто, здати Маріуполь? Жителі - однозначно! а захисники погодяться?
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18.04.2022 14:35 Ответить
это чмо кацапам не нужно.
обменять Мариуполь сейчас можно на Приднестровье либо на руководство гундяйской секты.
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18.04.2022 14:40 Ответить
такий обмін міг вигадати тільки той, хто вирішив вести переговори про гарантії безпеки України з *уйлостаном.. це треба бути якимось притрушеним, щоб не бачити можливих негативних стратегічних наслідків від такого обміну і дивує (якщо без мату), що ініціатива або йде від нашої сторони, або як мінімум сприймається, інакше б цього відео не було .. до речі, про цей обмін кацапня ще вчора вранці писала в телеграмі .. для *уйла це можливість не тільки остаточно отримати місто, а й знищити наших захисників під час виведення, а ми що в такому разі будемо робити? який важіль впливу, медведчук? та він просто відіграна карта, яка вже нічого не важить для *уйла
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18.04.2022 14:42 Ответить
А спочатку хай пройде суд і отримає термін і трішечки хай посидить в в'язниці, щоб там показали "как родину любить", а то хоче дуже гладко змотатись від покарання, яке заслужив.
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18.04.2022 14:45 Ответить
сбу проводить операцию по спачению гниды, так как замок в ростове определено лучше тюрмы
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18.04.2022 14:51 Ответить
Я не зрозумів цей шляхетний штіль мертвечука: він хоче поїхати до Маріуполя замість тисяч людей у небезпеці, чи він вважає що його тушка повинна передислокуватися на московію за будь-яку ціну?
Щоб )(.йло поквапилося, потрібно цей непотріб десантувати на Азовсталь у ніжні рученята "Азову".
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18.04.2022 14:53 Ответить
А чьому воно звертається без хустки?
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18.04.2022 14:57 Ответить
Як що воно може по воді ходити й бурі вгамовувати, то й грати для цього святого не є перешкодою
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18.04.2022 15:00 Ответить
щось забагато уваги цьому поцу.нафіга?
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18.04.2022 15:02 Ответить
18 ОКТЯБРЯ 2021 9:15

Почему Зеленский предлагает обменять главного оппозиционера Украины Виктора Медведчука на своих «патриотов»

Эксперт Руслан Бортник оценил предложение Зеленского об обмене Медведчука в Россию

- Ваш прогноз на развитие ситуации?

- Думаю, что Медведчука пытаются заставить дать показания на Порошенко, или уехать в России.

https://www.kp.ru/daily/28344/4490947/
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18.04.2022 15:20 Ответить
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18.04.2022 15:27 Ответить
Зеленский в интервью ICTV, фрагмент которого канал показал 17 октября 2021г
Президент напомнил, что Медведчук - гражданин Украины и поэтому к нему будет применяться украинское законодательство.

"С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство - к примеру, вполне возможно, -

то тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена Медведчука
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-dopustil-obmen-medvedchuka-na-uderzhivaemyh-v-rf-ukraincev-1576890.html
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18.04.2022 15:32 Ответить
Хочется сплавить Мудачука от греха подальше как сплавили Сааку.
Либо выдавить что-то по Порошенку.

Кстати как там поживает Чаус?
Крику ж было на всю Украину, на всю Молдавию, на весь мир.
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18.04.2022 15:36 Ответить
С ЧАУСОМ БЕНЯДИКТОВА И ЛИТИНАНТ БАКЛАНОВ СЕЛИ ГОЛОЙ ЖОПОЙ В КАЛЮЖУ
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18.04.2022 19:57 Ответить
выдавить что-то по Порошенку? а может давай мыт вас зеленые гниды выдавим что бы вы людей под бомбы не подставляли
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19.04.2022 01:04 Ответить
самомнение не слабое. одного проштрафившегося политика на тысячи боевых солдат и офицеров. с другой стороны, ради спасения мужиков, почему бы и не да?
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18.04.2022 15:38 Ответить
как обмен проводить? кто даст гарантию чтовыйдут все? нет ответа .. до свидания
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19.04.2022 01:06 Ответить
А не лучше ли поменять их пленных на наших пленных , не задействуя при этом мерТвячука ???
Эту мразь сначала надо допросить с пристрастием , выгнать из депутатов , потом судить !
Суд должен быть обязательно❗️, чтоб потом по правовой ветки он не имел никаких прав в Украине .
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19.04.2022 06:27 Ответить
А когда наши доблестные СБУ возьмутся за Коломойшу?

Его можно легко сплавить в Америку. Его там ждут...
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18.04.2022 15:40 Ответить
каломойша управляет сбу ему даже зеленский ничего сделать не может
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19.04.2022 01:07 Ответить
Медведчук - это член семьи Путина. Его нельзя обменивать! Он должен сидеть пожизненный срок или казнить его ибо из за него война идет! И что значит обменять на защитников Мариуполя и слить Мариуполь России??? Нужно ракетами и авиацией и беспилотниками разбомбить русских, потом РСЗО сжечь сук, потом танки и броню послать добивать!
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18.04.2022 15:58 Ответить
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18.04.2022 16:26 Ответить
Медведчук уже не интересен ни кому,его списали!
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18.04.2022 16:26 Ответить
Ну прям мать Тереза
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18.04.2022 16:27 Ответить
Зелених важко зрозуміти й мізків у них немає, так цілий рік розповідали як Медведчук крутив з Порошенком свої справи та обкрадали бідненьких зелених дурників, що коли отримали Медведчука замість того щоб допитувати та судити вирішили бігом віддати путі. Як же тепер зелений лохотрон це переживе і Медведчука судити не будуть і Порошенка не посадять. Скажу зеленим дебільчикам ще одну погану новину, що якщо Медведчука не будуть судити, то і ніякого майна його не конфіскують або повернуть по рішенню суду, як же зелені дебільчики це переживуть вони вже його ділили. Тепер варто почитати коменти під темами про Порошенка і зразу видно скільки тут зелених дебілів, саме страшне це що до них так і не дійде що їх просто користують.
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18.04.2022 16:33 Ответить
Якщо до зелених дебілів за останні майже три роки не дійшло нічого, то і не дійде надалі. Їх використали, щоб прийти швидко до влади, а тепер маємо те, що маємо...
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18.04.2022 16:41 Ответить
Обменять? А КТО его забирать-то будет? кому он нужен и для чего??????
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18.04.2022 16:37 Ответить
Цемаха обміняли, та й цього поца обміняють(
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18.04.2022 16:43 Ответить
кто будет проводить обмен ? где гарантии?
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19.04.2022 01:09 Ответить
"По-сути обменять Медведчука, это наилучший выход из ситуации. И вот тут сам Медведчук проявил крайне интересную инициативу.

🙁Озвученное Медведчуком предложение обменять его на защитников и жителей Мариуполя, это явно трансляция переданной ему адвокатами просьбы российских генералов. Дело в том, что если Москва согласится на такой обмен, Зеленский отказаться не сможет никак. Общественное мнение будет полностью на стороне обмена.

♣️Это сильно испортит настроение украинскому командованию. Дело в том, что защитники Мариуполя сейчас стягивают на себя крупные силы российской армии. Как только Маруполь перейдет под контроль россиян, эти силы будут переброшены на другие участки фронта, в первую очередь авиация. Россиянам это сильно упростит наступление на востоке страны.

🤔Кроме того. С падением Мариуполя Россия получает реальный успех, который можно будет предъявить своему населению как успешный результат всей военной операции. Россия получит сухопутный коридор на Крым. Дальше можно приказывать армии переходит к обороне, и призывать Украину к долгим и безрезультатным переговорам. И теперь уже украинская армия будет вынуждена атаковать позиции россиян."https://t.me/pecherhill
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18.04.2022 17:00 Ответить
"Общественное мнение будет полностью на стороне обмена."

Вам, вероятно, за кораблем....
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18.04.2022 18:36 Ответить
Это он тебе лично доложил???
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18.04.2022 19:46 Ответить
"только нє бросай мєня в тєрновий куст!"
https://www.youtube.com/watch?v=xpYXvhLfs0M
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18.04.2022 17:17 Ответить
Завтра Марченко предъявит всем медиа его расейскую ксиву,выданную задним числом,и всё сразу решится с обменом
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18.04.2022 17:17 Ответить
Який в біса обмін? Щоб та **** собі на курортах жила та далі шкоду творила? На довічне або на шибеницю (що найкраще).
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18.04.2022 17:24 Ответить
Его нужно судить
Доказать вину ,Конфисковать деньги и собственность
Иначе он завтра подаст в суд и отсудит /это проходили/
А потом обменять --- или если есть за что расстрелять
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18.04.2022 17:50 Ответить
оСрану Марченко віддати бурятам.
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18.04.2022 18:20 Ответить
На съедение бурятам Марченко, или же на растерзание.
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18.04.2022 19:25 Ответить
ЕГО НЕОБХОДИМО ПЫТАТЬ, ПЫТАТЬ И ЕЩЁ РАЗ ПЫТАТЬ !!! ПОСТОЯННО !!!
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18.04.2022 18:34 Ответить
Я думаю, що обміняють, навіть не допитавши, щоб не займатися всієюю агентурною мережею, в якій, на мою думку не мало слуг народу та інших "любих друзів"!!!
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18.04.2022 18:42 Ответить
Думаю, что из этого рая, не выйдет них#я. Клоун будет стараться, как можно быстрее его сплавить с Украины, чтоб чего лишнего не взболтнул. А ведь есть, что сказать у Медведчука - 100%.
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18.04.2022 19:34 Ответить
Какая же рожа противная стала у Марченко после пластики, ну просто - УЖАС!!!
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18.04.2022 19:43 Ответить
Это Папанов загримированный
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18.04.2022 22:44 Ответить
Медведчук, а с какой это стати, ты хочешь себя обменять на защитников, а не на пленных? Чтоб твоему куму, без всяких проблем оккупировать Мариуполь, не так ли???
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18.04.2022 19:54 Ответить
СОСКА ГУНДЯЕВА МАРЧЕНКО ЕДЕТ В МАРИУПОЛЬ И ВЫВОЗИТ ВСЕХ ДЕТЕЙ ИЗ ПОДВАЛОВ ВМЕСТЕ С МАМАМИ В ДНЕПР . А ПОТОМ БУДЕМ ГАВАРИТЬ ПРО ДОЛЮ МУДАЧУКА
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18.04.2022 20:01 Ответить
Дуже багато бажаючих негайно обміняти кума путіна Віктора Медведчука, бо якщо його притиснуть і він заговорить і виложить ФСБшні досьє на українську "ґеліту", то багатьом прийдеться втікати, ділитися "непосильною працею нажитим добром" та відбиватися в судах. Хоча хто "притисне"? - Всі в долі, а "обездолені" до цієї справи доступу не мають.
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18.04.2022 20:35 Ответить
Какая заботливая мерзота!
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18.04.2022 20:51 Ответить
В нього права рука схопила ліву. Він сигналізує в кремль що його захопили "праві" і допитують!
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18.04.2022 22:31 Ответить
Ублюдок себе цены не сложит. Отработанный материал.
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18.04.2022 22:43 Ответить
Хiба що на пуйло помIняти)
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19.04.2022 03:13 Ответить
Кончений цирк коміків: хитрозроблений бєняренигат каламой вирішив попридержать кумахуйла на випадок,як його схоплять русофашисто (що б поторгуватись)...та події стрімко розвивались,українські Воїни стоять насмерть,народ не здається навіть в проданому фірташу Херсоні (спитайте арахамло, чому воно літало в Відень до фірташа)відданого на плаху за воду....і медведчук,виявився, нафіг нікому непотрібен.....і почали ліпити уйню...Хібі, на васзрадників оборотнів,БОГА нема?
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19.04.2022 07:05 Ответить
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