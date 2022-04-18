Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя. ВИДЕО

Задержанный Службой безопасности нардеп Виктор Медведчук обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

Он отметил, что они находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

"Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию России и сознательно разрушают город. При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты", - сообщают в СБУ.

Напомним, что СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии Глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию беглого нардепа. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала Медведчука по дороге – на выезде из Киевской области.

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