В Одессе разоблачили схему продажи конфискованных сигарет, которые должны были быть переданы Вооруженным силам Украины, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР разоблачили масштабную схему незаконной реализации табачных изделий, которые вроде бы передавали на нужды Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственном бюро расследований.







По оперативным данным, подакцизные товары ранее были изъяты Одесской прокуратурой в рамках различных уголовных производств и отправлялись на ответственное хранение на специальный склад.

"Злоумышленники сымитировали принудительное изъятие более 1,5 тысяч коробов сигарет стоимостью полмиллиона долларов США и передачу их военным. На самом деле сигареты были проданы организаторами сделки за 100 тыс. долларов США. ГБР задержало участников противоправной схемы при передаче очередного транша в размере 50 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверяется причастность к этой сделке должностных лиц правоохранительных органов и других заинтересованных лиц. Продолжаются следственные действия в рамках возбужденного уголовного производства по злоупотреблению властью.

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