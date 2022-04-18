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Новости Война
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конфискация (584) сигареты (864) ГБР (2820)

В Одессе разоблачили схему продажи конфискованных сигарет, которые должны были быть переданы Вооруженным силам Украины, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР разоблачили масштабную схему незаконной реализации табачных изделий, которые вроде бы передавали на нужды Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

В Одессе разоблачили схему продажи конфискованных сигарет, которые должны были быть переданы Вооруженным силам Украины, - ГБР 01
В Одессе разоблачили схему продажи конфискованных сигарет, которые должны были быть переданы Вооруженным силам Украины, - ГБР 02
В Одессе разоблачили схему продажи конфискованных сигарет, которые должны были быть переданы Вооруженным силам Украины, - ГБР 03

По оперативным данным, подакцизные товары ранее были изъяты Одесской прокуратурой в рамках различных уголовных производств и отправлялись на ответственное хранение на специальный склад.

"Злоумышленники сымитировали принудительное изъятие более 1,5 тысяч коробов сигарет стоимостью полмиллиона долларов США и передачу их военным. На самом деле сигареты были проданы организаторами сделки за 100 тыс. долларов США. ГБР задержало участников противоправной схемы при передаче очередного транша в размере 50 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверяется причастность к этой сделке должностных лиц правоохранительных органов и других заинтересованных лиц. Продолжаются следственные действия в рамках возбужденного уголовного производства по злоупотреблению властью.

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Топ комментарии
+20
за такі штуки, в воєнний час, розстріл... якого біса...
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18.04.2022 13:30
+10
...наразі перевіряється причетність до даної оборудки посадових осіб правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб....
Так само перевіряється, як був Трухін за кермом авто чи не був.
Не вірю, що ця бидлота в погонах змінилась.
"Кому війна, а кому мати рідна" це саме про них...
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18.04.2022 13:36
+7
На фронт, цих пацюків, окопи рить.
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18.04.2022 13:37
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за такі штуки, в воєнний час, розстріл... якого біса...
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18.04.2022 13:30 Ответить
Мама , ша деребанить , усмири урок
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18.04.2022 13:36 Ответить
...наразі перевіряється причетність до даної оборудки посадових осіб правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб....
Так само перевіряється, як був Трухін за кермом авто чи не був.
Не вірю, що ця бидлота в погонах змінилась.
"Кому війна, а кому мати рідна" це саме про них...
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18.04.2022 13:36 Ответить
На фронт, цих пацюків, окопи рить.
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18.04.2022 13:37 Ответить
ти про гбр?
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18.04.2022 14:02 Ответить
цих мінні поля розміновувати
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18.04.2022 23:48 Ответить
бггг, одесситы своего не упустят, если бы десант таки высадился на побережье, они б его разули, раздели, забрали оружие и обязательно бы перепродали с неплохим гешефтом
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18.04.2022 13:41 Ответить
Може, ці "люди" дуже курити *******. Значить, заставити їх скурити всі ті цигарки, одночасно, зараз. І ніяких поблажок. А коли здохнуть - прикопати. Можна з родичами.
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18.04.2022 13:53 Ответить
Саме так - навіть в контейнерах на Привозі в цю суботу був шухер з конфіскацією цигарок.
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18.04.2022 13:54 Ответить
це ви ще на ринок у херсоні не можете заїхать.тут клондайк контрабасу.
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18.04.2022 13:58 Ответить
А ще треба пов'язати тих мусорів і прикордонників, що що проганяли віп-рила по дорогам та через кордон!
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18.04.2022 14:07 Ответить
А інші конфісковані наркотики не збираються ЗСУ передавати, або бухло там, чи шансончік?
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18.04.2022 14:11 Ответить
Как там сумочки Louis Vuitton, по прежнему на передовой воюют, вместе с брюками Giorgio Armani
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18.04.2022 14:20 Ответить
Все это аферистичные махинации начиная с конфискации майна у бизнеса,всем этим занимаются госслужащие на гигантских зарплатах ради взяток и левых доходов,и вся эта шваль имеет бронь от призыва в армию.
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18.04.2022 18:55 Ответить
 
 