"Укрпошта" ввела ограничения на продажу марок "Русский военный корабель, иди… !"
В одни руки будут продавать не больше 30 таких марок, ведь спекулянты выставляют их на eBay по $1000 за штуку.
Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
В "Укрпоште" рассказали, что за 5 дней продали около 500 тыс. таких марок – это половина всего тиража.
"Некоторые люди начинают продавать купленное по спекуляционным ценам. Например, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за $1000. Но Укрпочта не поддерживает это и какие-либо благотворительные или другие инициативы с маркой (за исключением аукциона на Prozorro: bit.ly/auktsion -marka). Проследить, куда идут средства по продаже марок, невозможно", - говорится в сообщении.
Теперь один человек сможет купить не более 5 листов марок (на каждом листе их 6 штук) любого номинала. Все заказы в интернет-магазине "Укрпошта" отменили. Некоторые из них были более чем на 30 тыс. марок.
На этой неделе компания обещает запустить обновленный почтовый маркет. В нем покупку можно будет оформить повторно, однако не более 3 писем на один заказ.
"У нас уже есть идеи и готовим новые выпуски, но пока просим сохранять холодный ум при покупке марок с кораблем. Пусть они достанутся как можно большему количеству людей, а не как можно больше писем одному человеку", - подытожили в "Укрпоште".
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це корупція вищих чиновників.
зараз у кожного з них тисячі штук і вони все роблять спеціально.
випусти 50 мільйонів
і продасиш всі і попиту не буде бо немає стільки філотелістів.
все продумано. ****** рубають бабло.
я б на місці того пацана, виставивби позов на мільярд гривень
Взагалі непоганий гешефт - продавати кусок паперу з клеєм і дріб'язком фарби за 23 чи 44 - здається - гривні! Навіть ФРС б'ється в істериці - там і паперу більше, і спеціальні фарби, і багато ступенів захисту, і індивідуальний номер, а коштує лише крапельку дорожче!
БРЕХУНИ МЕРЗЕННІ