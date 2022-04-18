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Змеиный (171) Укрпочта (307)

"Укрпошта" ввела ограничения на продажу марок "Русский военный корабель, иди… !"

марка

В одни руки будут продавать не больше 30 таких марок, ведь спекулянты выставляют их на eBay по $1000 за штуку.

Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

В "Укрпоште" рассказали, что за 5 дней продали около 500 тыс. таких марок – это половина всего тиража.

"Некоторые люди начинают продавать купленное по спекуляционным ценам. Например, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за $1000. Но Укрпочта не поддерживает это и какие-либо благотворительные или другие инициативы с маркой (за исключением аукциона на Prozorro: bit.ly/auktsion -marka). Проследить, куда идут средства по продаже марок, невозможно", - говорится в сообщении.

Теперь один человек сможет купить не более 5 листов марок (на каждом листе их 6 штук) любого номинала. Все заказы в интернет-магазине "Укрпошта" отменили. Некоторые из них были более чем на 30 тыс. марок.

Смотрите: "Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном": в Киеве люди стоят за маркой "Русский военный корабль, иди…!". ФОТО

На этой неделе компания обещает запустить обновленный почтовый маркет. В нем покупку можно будет оформить повторно, однако не более 3 писем на один заказ.

"У нас уже есть идеи и готовим новые выпуски, но пока просим сохранять холодный ум при покупке марок с кораблем. Пусть они достанутся как можно большему количеству людей, а не как можно больше писем одному человеку", - подытожили в "Укрпоште".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определен победитель конкурса на эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди нах#й!"
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Топ комментарии
+13
А чому не надрукувати ще 1 млн.?
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18.04.2022 13:41
+12
Краще би монету випустили. Я б собі купив.
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18.04.2022 13:44
+8
стоимость марки на рынке - это фигня по сравнению со стоимостью у коллекционеров конверта первого дня с этой маркой )))
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18.04.2022 13:44
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Bravo
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18.04.2022 13:40 Ответить
А чому не надрукувати ще 1 млн.?
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18.04.2022 13:41 Ответить
она же коллекционная как бы. и, по сути, люди сами могут выбрать, что с этой маркой делать. заявления почты .. такое себе.
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18.04.2022 13:45 Ответить
Что сабака ,сам хочешь спекулировать?
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19.04.2022 10:57 Ответить
а тому щоб зробити ажіотаж.
це корупція вищих чиновників.
зараз у кожного з них тисячі штук і вони все роблять спеціально.
випусти 50 мільйонів
і продасиш всі і попиту не буде бо немає стільки філотелістів.
все продумано. ****** рубають бабло.
я б на місці того пацана, виставивби позов на мільярд гривень
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18.04.2022 14:51 Ответить
Краще би монету випустили. Я б собі купив.
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18.04.2022 13:44 Ответить
будет и монета, - будет и банкнота... Все будет =)
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18.04.2022 14:13 Ответить
Це до Нацбанку.
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18.04.2022 15:38 Ответить
стоимость марки на рынке - это фигня по сравнению со стоимостью у коллекционеров конверта первого дня с этой маркой )))
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18.04.2022 13:44 Ответить
С адресом получателя - москва. кремль
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18.04.2022 14:06 Ответить
Кому война , а кому - мать родная
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18.04.2022 13:45 Ответить
З паршивої вівці хоч вовни жмут, а з кацапських потопельників непоганий бізнес.
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18.04.2022 14:40 Ответить
жаль что в Израиле таких марок не продают,я бы обязательно купил!
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18.04.2022 13:51 Ответить
зато в израиле есть маца, хумус и антиракетный зонтик !
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18.04.2022 14:46 Ответить
На марці треба змінити корабль,він має бути,носом або кормою погружений в море.
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18.04.2022 13:53 Ответить
Ні, не змінити, а друкувати другу як димить підбитий, а потім третю як тоне, тобто то робити серію
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18.04.2022 14:53 Ответить
Нехай іде продаж за 1000 зелених, але гроші на користь ЗСУ! Марки на танки!
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18.04.2022 13:56 Ответить
Хлопцю треба зареєструвати ліцензію на цей мем-вислів! Отже після "она утонула" ....
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18.04.2022 13:58 Ответить
А що паганого в тому, що хтось намагається продати марки на eBay і на цьому заробити. Тим більше в такий складний час, він же їх не вкрав.
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18.04.2022 13:58 Ответить
Справа в тому, що марки не можливо так просто придбати. Через дирекцію пошти викупляють спекулянти оптом , а в роздріб не доходить до покупців.
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18.04.2022 14:36 Ответить
Укрпочта вообще помнит что она в первую очередь почта? Уже 2 недели посылку тупо не отправляют с отделения (отделение рабочее)
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18.04.2022 14:07 Ответить
Ще б не вистачало щоб кацапи викупили увесь тіраж - на таке вони ніколи не скупляться. Багато оригіналів по справжньої історії Московії вони за декілька сторісь повикупали і знищтли з багатьох європейських бібліотек. Деякі труди були перероблені і відцензуровані перед повернення в бібліотеки. Це стосуєтья і англійського труда Флетчера про Московію і побут московитів.
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18.04.2022 14:38 Ответить
Напечатайте миллиард, в чём проблема?
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18.04.2022 14:53 Ответить
Тоді точно в кожного бажаючого буде така марка, як Укрпошта і хотіла!

Взагалі непоганий гешефт - продавати кусок паперу з клеєм і дріб'язком фарби за 23 чи 44 - здається - гривні! Навіть ФРС б'ється в істериці - там і паперу більше, і спеціальні фарби, і багато ступенів захисту, і індивідуальний номер, а коштує лише крапельку дорожче!
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18.04.2022 15:44 Ответить
Надо выпускать новую марку:

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18.04.2022 15:01 Ответить
Смілянський БРЕХУН каких пошукати, НЕ МОЖНА УВІЙТИ ТА ЗАМОВИТИ, НІ ЯК , по телефону вибачайте і чекайте, почав о 05:00 ранку досі неможливо увійти , особистий кабінет не мае опціі поштовий маркет
БРЕХУНИ МЕРЗЕННІ
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01.05.2022 11:04 Ответить
 
 