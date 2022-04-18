РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11421 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 042 25
оккупация (9992) мобилизация (2608) Гайдай ЛОГА (716)

Чтобы не мобилизовали на оккупированных территориях, нужно или уезжать, или прятаться, - Гайдай

ворог,враг,русня

Оккупанты проводят на временно захваченных территориях Украины принудительную мобилизацию. Избежать ее можно только уехав или спрятавшись.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что хватают мужчин, бросают их сразу на фронт, воевать против Украины. Они не подготовлены, вообще не владеют оружием, не умеют им пользоваться. Защиты как таковой нет. Их бросают, как пушечное мясо, прямо в жерло боев, там просто ад", - сказал Гайдай.

"Единственные возможности уберечься: либо уезжать, даже через Беларусь пытаться куда-то уезжать, либо прятаться. Другого варианта нет", - добавил он.

Смотрите также: Оккупанты продолжают силовую мобилизацию в "Л/ДНР": мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов. ВИДЕО

Напомним, 7 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в городах, полностью или частично захваченных российскими военными, начинается принудительная мобилизация в вооруженные силы страны-агрессора.

12 апреля она заявила, что на Луганщине мужчин ловят прямо на улицах, забирают мужчин с рабочих мест, чтобы принудительно отправить в военкоматы. Денисова подчеркнула, что принудительная мобилизация на захваченных Россией территориях является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Читайте также: В ОРДЛО мобилизуют на войну 16-летнюю молодежь, которая участвует в "патриотических клубах", – правозащитники

14 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей идет принудительная мобилизация. В Горловке проводятся обходы частных и многоквартирных кварталов.

По данным штаба, российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР, однако указанные показатели были выполнены лишь на 20 процентов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
а вот нет ружжа. ничего нет. тероборона как ходила в своих шмотках - так и ходит. на блок-постах ещё так себе - кому купили, кто сам оделся. а оружия как не было, так и нет.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:03
+6
показать весь комментарий
18.04.2022 14:13
+5
у нас полиция по 5-6 экипажей стоит по часу кофе пьют возле одного кофейника. а это, минимум 15 человек. которые получают зарплату. одни уехали, другая партия приехала. так и работают.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
выезжать - понятно. главное - успеть. а вот второе - из разряда - бред-бредовый. куда прятаться? в городе, к примеру, небольшому?
показать весь комментарий
18.04.2022 14:00 Ответить
подвал, сарай , схрон какой то. хоть в кучу дров хоть в свинарник. координироваться и помогать друг другу! да, не все спрячаться - это результат полного бездействия "правительства" и НЕ понимания ситуации теми кто устал от вайны и какая разница. а война уже то 8 лет идет, епана врот!!!!!! это не шутки плять!! или ты за Украину или умрешь как шакал гарантированно - Выгребная фидерация даже своих поданых не жалеет!! тем более день дидов скоро - нада показать репортаж хоть каких то захваченых руин
показать весь комментарий
18.04.2022 17:01 Ответить
а взять в руки ружо и мочить свинособак не
показать весь комментарий
18.04.2022 14:00 Ответить
а вот нет ружжа. ничего нет. тероборона как ходила в своих шмотках - так и ходит. на блок-постах ещё так себе - кому купили, кто сам оделся. а оружия как не было, так и нет.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:03 Ответить
Так зачем украинцам оружие - полиция их защитит. Ах стоп. Полиция же первой бежит всегда. Не в обиду полицейским, они тоже никак не могут противостоять, но суть в том что политика у нас была такая как будто опасности нет для людей. А теперь пожинаем плоды.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:07 Ответить
у нас полиция по 5-6 экипажей стоит по часу кофе пьют возле одного кофейника. а это, минимум 15 человек. которые получают зарплату. одни уехали, другая партия приехала. так и работают.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:13 Ответить
Он тут полностью прав. При оккупации под угрозой расстрела могут погнать на мины или под работу снайперов. Таких случаев тьма уже под Киевом было. Вообще сейчас меры и губеры дуют на холодное - им не хочется тех зверств, которых они видели по ТВ снова. Мне кажется они часто перестраховываются, но суть в том что такая опасность действительно есть.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:06 Ответить
а если Выгребная ********* опять пойдет как жуков-сралин, опять массами полезет - то фронт на несколько дней прорвать могут, нужно людей эвакуировать/вооружаь!! это не перерестарховка. это необходимость!!! ЗЭ-йо**ная псевдовласть три года(!) шары гоняла бездействие полное, нород и активисты сами должны включать инициативу!!!
показать весь комментарий
18.04.2022 16:56 Ответить
У них наверное запрет на выезд мужчин призывного возраста.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:09 Ответить
Я не розумію, про яку мобілізацію можна писати....Невже можна дати зброю невільникам. Задаю питання без відповіді
показать весь комментарий
18.04.2022 14:10 Ответить
Можно. Под угрозой смерти.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:12 Ответить
Это ватники и любители русского мира.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:43 Ответить
А якщо зброю не давать?
Дадуть держак від лопати, або цеглину і вперед...
показать весь комментарий
18.04.2022 17:09 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 14:13 Ответить
Без официальных подтверждений это очередной фейк, который постят в каждой новости. Вот зачем?
показать весь комментарий
18.04.2022 22:03 Ответить
Пан Турчинов пояснив цю ситуацію мобілізації досить просто.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:13 Ответить
Я ЩОСЬ НЕ ЗРОЗУМІВ: ТО НАМ ТРЕБА РИДАТИ ВІД ТОГО,ЩО «ВОНИ НЕ ПІДГОТОВЛЕНІ» ? ЩО ЗА ХЄРНЮ Я ЗАРАЗ ПРОЧИТАВ? ПІШЛИ ПРОТИ ВЛАСНОГО НАРОДУ-ЗДОХНІТЬ,СУКИ !
показать весь комментарий
18.04.2022 14:15 Ответить
Наши граждане. Это военное преступление использование граждан с оккупированных территорий против своего государства.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:20 Ответить
***** вже наробив стільки військових злочинів, що йому байдуже, одним більше чи менше, яка різниця. Він тільки "во вкус вошел".
показать весь комментарий
18.04.2022 14:34 Ответить
Обратись в спортлото с жалобой.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:41 Ответить
треба партизанити
показать весь комментарий
18.04.2022 14:23 Ответить
А еще на оккупированных территориях полно ватных коллаборантов, ждавших русский мир и готовых убивать всу и даже своих бывших соседей.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:40 Ответить
Тобто війна в нас не мобілізували, а там зосталися його окупанти мобілізують.Втрата людского ресурсу.
Давайте людям зброю.Готуйте всіх хто може тримати зброю поки є час.Тер оборона в містах повинна бути збільшенна в рази.Вчить людей ! Кожна людина має право на захист.Всіх чоловіків призовного віку до воєнкоматів хто євакуйований,а не пиво пити по барах і чекати що хтось щось зробе.ЯКОГО ДІДЬКА ТРАПИЛОСЯ ???! Ми воюємо чи бігаємо з міста в місто.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:08 Ответить
ты гай-дай епнулся?? не возмущайся, ЗАЧЕМ им защита и умение обращаться с оружием... что б больше убили на фронте и способствовали геноциду захваченых сел? пусть так идут - больше будет мотивации слиянять, подезертировать или перейти на сторону власти с трофейной техникой! а зеленым Zукам передай, что нада вооружать И терроборону и мирняк. кто не выедет - шоб Буча не повторилась опять!!
показать весь комментарий
18.04.2022 16:52 Ответить
 
 