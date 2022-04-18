Среди военных РФ растет количество официальных "отказников", им угрожают расправой над родственниками, - ГУР
В вооруженных силах Российской Федерации растет количество отказов участвовать в войне против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.
"В армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Так подтверждено, что среди "контрактников" в подразделениях 150 мотострелковой дивизии 8 армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60-70% от общего количества личного состава", - говорится в сообщении.
При этом с военнослужащими, отказавшимися ехать в Украину, "работают" заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ.
"Людей убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа – угрожают расправами над родственниками", – отмечается в сообщении.
"Тем, кого не удалось убедить, заносят запись в личное дело: "Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины". Аналогичную запись получают те, кто до сих пор не принимал участия в войне против Украины, а остались в так называемом "стратегическом резерве" в пунктах постоянной дислокации.Тем, кто прибыл в части в ходе ротации, но отказался от участия в боевых действиях, в военный билет ставят штамп: "Совершил уклонение от исполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых задач во время проведения специальной военной операции на территории Украины", – добавили в ГУР.
Также отмечается, что используются "специфические" способы убеждения: в частности, обещанная выплата за ранение либо контузию в сумме 3 млн руб. осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях. В противном случае у российских военнослужащих возникают критические проблемы с оформлением документов и даже получением надлежащих медицинских услуг и справок о самом наличии ранения.
"Одновременно российское командование предпринимает меры по сокрытию реального количества убитых военных. Их тела накапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области. Многие тела находятся в моргах уже более месяца", - говорится в сообщении.
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Когда то маршал Жорик в октябре 1941 издал приказ по фронту (Ленинград) семьи сдавшихся врагу считаются изменниками Родины и подлежат уголовному преследованию. Потом, после войны, когда начал врать причем письменно, пояснял, что это он для поднятия боевого духа бойцов. А стало известно, когда зам наркома ВМФ (это разные тогда были наркоматы) опротестовал этот приказ у сталина.
Потом, опять впадаэ в буйство, в июле 1944 вместе с тогдашним корифаном Ванькой Серовым, вообще хотели виселить в отдаленные районы, всех Украинцев, пребывавших в окуппации.
їдбте вбивати Українців......
ми не хочемо....
тоді ми будемо вбивати ваших родичів.
кого небудь, але будемо вбивати.
ось такий він, оркостан
якщо сказати "не підеш під кулі та снаряди ми вб"ємо твоїх батьків" то будеш воювати їз натхненням, точно
хробаки
Но ***** как обычно кинул лохов, подохли/подохнут за хер собачий.