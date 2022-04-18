Среди военных РФ растет количество официальных "отказников", им угрожают расправой над родственниками, - ГУР

В вооруженных силах Российской Федерации растет количество отказов участвовать в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"В армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Так подтверждено, что среди "контрактников" в подразделениях 150 мотострелковой дивизии 8 армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60-70% от общего количества личного состава", - говорится в сообщении.

При этом с военнослужащими, отказавшимися ехать в Украину, "работают" заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ.

"Людей убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа – угрожают расправами над родственниками", – отмечается в сообщении.

"Тем, кого не удалось убедить, заносят запись в личное дело: "Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины". Аналогичную запись получают те, кто до сих пор не принимал участия в войне против Украины, а остались в так называемом "стратегическом резерве" в пунктах постоянной дислокации.Тем, кто прибыл в части в ходе ротации, но отказался от участия в боевых действиях, в военный билет ставят штамп: "Совершил уклонение от исполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых задач во время проведения специальной военной операции на территории Украины", – добавили в ГУР.

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Также отмечается, что используются "специфические" способы убеждения: в частности, обещанная выплата за ранение либо контузию в сумме 3 млн руб. осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях. В противном случае у российских военнослужащих возникают критические проблемы с оформлением документов и даже получением надлежащих медицинских услуг и справок о самом наличии ранения.

"Одновременно российское командование предпринимает меры по сокрытию реального количества убитых военных. Их тела накапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области. Многие тела находятся в моргах уже более месяца", - говорится в сообщении.