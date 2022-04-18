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армия РФ (18050) разведка (4120)

Среди военных РФ растет количество официальных "отказников", им угрожают расправой над родственниками, - ГУР

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В вооруженных силах Российской Федерации растет количество отказов участвовать в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"В армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Так подтверждено, что среди "контрактников" в подразделениях 150 мотострелковой дивизии 8 армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60-70% от общего количества личного состава", - говорится в сообщении.

При этом с военнослужащими, отказавшимися ехать в Украину, "работают" заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ.

"Людей убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа – угрожают расправами над родственниками", – отмечается в сообщении.

"Тем, кого не удалось убедить, заносят запись в личное дело: "Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины". Аналогичную запись получают те, кто до сих пор не принимал участия в войне против Украины, а остались в так называемом "стратегическом резерве" в пунктах постоянной дислокации.Тем, кто прибыл в части в ходе ротации, но отказался от участия в боевых действиях, в военный билет ставят штамп: "Совершил уклонение от исполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых задач во время проведения специальной военной операции на территории Украины", – добавили в ГУР.

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Также отмечается, что используются "специфические" способы убеждения: в частности, обещанная выплата за ранение либо контузию в сумме 3 млн руб. осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях. В противном случае у российских военнослужащих возникают критические проблемы с оформлением документов и даже получением надлежащих медицинских услуг и справок о самом наличии ранения.

"Одновременно российское командование предпринимает меры по сокрытию реального количества убитых военных. Их тела накапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области. Многие тела находятся в моргах уже более месяца", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+9
Без вести пропал в морге - звучит убедительно.
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18.04.2022 14:34
+6
Розкажіть краще достименно, що там в луганській і дон обл. робиться, з Кремінною і тд, а то вчора ворога відкидають, сьогодні він уже в місті закріплюється, що за "ПРОСАКИ" в інформації, що за різнобой!???
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18.04.2022 14:35
+4
Нерозповідайте людям оцю муйню, із 1000 чол. 10 та хоть і 100 у відказ, це муйня, орківській навалі це не зашкодить!
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18.04.2022 14:34
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... бред.. маму в школу вызову.
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18.04.2022 14:32 Ответить
Лукашенко сообщил о задержании за взятки своего личного врача и еще 35 белорусских медиков
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18.04.2022 14:32 Ответить
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18.04.2022 14:37 Ответить
Де жа вю!
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18.04.2022 14:42 Ответить
шпіони взятак нє бєрут!
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18.04.2022 14:59 Ответить
Нерозповідайте людям оцю муйню, із 1000 чол. 10 та хоть і 100 у відказ, це муйня, орківській навалі це не зашкодить!
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18.04.2022 14:34 Ответить
Без вести пропал в морге - звучит убедительно.
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18.04.2022 14:34 Ответить
Розкажіть краще достименно, що там в луганській і дон обл. робиться, з Кремінною і тд, а то вчора ворога відкидають, сьогодні він уже в місті закріплюється, що за "ПРОСАКИ" в інформації, що за різнобой!???
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18.04.2022 14:35 Ответить
Ага зранку всі "говоруни" мовчать!
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18.04.2022 15:09 Ответить
Идут бои, однако. Ужо со всех сторон заходили, хотя ужо только выдавливанием "решают план Б", на окружение силенок не хватает, а тут племена Верхней,Средней и Нижней Волги и Сибирские орды стают в "позу" -деньги вперед, тогда пойдем. Отказываются, еще и как. Треть точно откажется.
Когда то маршал Жорик в октябре 1941 издал приказ по фронту (Ленинград) семьи сдавшихся врагу считаются изменниками Родины и подлежат уголовному преследованию. Потом, после войны, когда начал врать причем письменно, пояснял, что это он для поднятия боевого духа бойцов. А стало известно, когда зам наркома ВМФ (это разные тогда были наркоматы) опротестовал этот приказ у сталина.
Потом, опять впадаэ в буйство, в июле 1944 вместе с тогдашним корифаном Ванькой Серовым, вообще хотели виселить в отдаленные районы, всех Украинцев, пребывавших в окуппации.
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18.04.2022 15:45 Ответить
Христо Грозев считает, что на Львов сегодня запустили последние 4 ракеты. Больше ракет у путина нет
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18.04.2022 14:39 Ответить
Пентагон сообщал 24 марта о 1200 выпущенных ракетах и сказал, что это меньше 50 % от всего числа, но близко к половине. Ну пусть даже треть. То есть при такой интенсивности ракет останется до конца мая максимум. А дальше уже в рукопашную кацапы пойдут
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18.04.2022 14:48 Ответить
Ти , ще б л я одного балабола, менше слухай! П и з д у н ще той!
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18.04.2022 14:49 Ответить
Як ванга!
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18.04.2022 14:49 Ответить
в орскій владі, аби вбивати.
їдбте вбивати Українців......
ми не хочемо....
тоді ми будемо вбивати ваших родичів.
кого небудь, але будемо вбивати.
ось такий він, оркостан
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18.04.2022 14:41 Ответить
Дійсно ці переможні реляції вже всі межі переходять!Як ворог взяв і просто вїхав в місто КАмінне
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18.04.2022 14:46 Ответить
це напевно дуже підвищує бойовий дух рашанських хробаків
якщо сказати "не підеш під кулі та снаряди ми вб"ємо твоїх батьків" то будеш воювати їз натхненням, точно

хробаки
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18.04.2022 14:51 Ответить
Да, это им не против безоружных папуасов воевать.
Но ***** как обычно кинул лохов, подохли/подохнут за хер собачий.
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18.04.2022 15:09 Ответить
Такої мерзоти як рашкомамки та інші родичи рашкополонених навіть важко уявити. Якби сам не слухав, те що викладає у доступ СБУ, то не повірив би що серед Homo Sapiens може зустрічатися така гидота.
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18.04.2022 15:18 Ответить
 
 