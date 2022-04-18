В оккупированных Херсонской и Запорожской областях на должности в "народной милиции" назначают офицеров ФСБ и "казаков", - правозащитник Лисянский
На временно оккупированных РФ территориях на юге Украины, в частности, в Херсонской и части Запорожской области, оккупанты организуют отделения ФСБ и Росгвардии, а также так называемой "народной милиции". В службу они пытаются привлечь ранее уволившихся офицеров ФСБ, а также офицеров из Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лысянский.
В настоящее время процессы создания филиалов российских спецслужб, а также "милицейских органов" проходят в Бердянске, Херсоне, Мелитополе. На должности глав МВД назначают представителей казачества РФ. Например, в Энергодаре начальником народной милиции был назначен Сергей Силиванов, ранее бывший т.н. региональным атаманом в НВФ "ЛНР".
"Фактически сейчас оккупационные администрации РФ пытаются выстроить систему силового воздействия на оккупированных территориях, которые будут действовать на постоянной основе, чтобы в будущем провести референдумы на этих территориях и сломать украинское сопротивление", – говорит Лисянский.
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1. У них одна извилина. ДНР и ЛНР это были криминальные помойки. Там правили бандиты. Так что просто бандиты решили что могут на новом районе пограбить, ведь выгодное место кажется.
2. Многим нужно оправдание для войны. Оправданий нет. Так как все эти денацификации и прочее простому народу слишком далеки. А вот ставить памятники Ленину или там крутить гимн СССР и строить Гулаг это уже вполне понятная цель. Короче, геополитика Путина разбилась о простой народ, который только умеет строить Гулаг. Вот они и строят Гулаг.
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