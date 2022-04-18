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оккупация (9992) ФСБ (1908) Херсонщина (4386) Запорожская область (2843) Лисянский Павел (96)

В оккупированных Херсонской и Запорожской областях на должности в "народной милиции" назначают офицеров ФСБ и "казаков", - правозащитник Лисянский

лисянский

На временно оккупированных РФ территориях на юге Украины, в частности, в Херсонской и части Запорожской области, оккупанты организуют отделения ФСБ и Росгвардии, а также так называемой "народной милиции". В службу они пытаются привлечь ранее уволившихся офицеров ФСБ, а также офицеров из Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лысянский.

В настоящее время процессы создания филиалов российских спецслужб, а также "милицейских органов" проходят в Бердянске, Херсоне, Мелитополе. На должности глав МВД назначают представителей казачества РФ. Например, в Энергодаре начальником народной милиции был назначен Сергей Силиванов, ранее бывший т.н. региональным атаманом в НВФ "ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне россияне назначили оккупационного "председателя" – депутата Госдумы РФ Кастюкевича

"Фактически сейчас оккупационные администрации РФ пытаются выстроить систему силового воздействия на оккупированных территориях, которые будут действовать на постоянной основе, чтобы в будущем провести референдумы на этих территориях и сломать украинское сопротивление", – говорит Лисянский.

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Топ комментарии
+11
А кізяків просто давити, як гнид. У втрати навіть не треба вносити. Просто неглядя знищувати і йти далі. Вони отброси навіть у недорозвинутих орків.
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18.04.2022 14:36
+7
А что главе сбу в херсонской области который город сдал, даже должность уборщицы не предложили? вот отблагодарили так отблагодарили
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18.04.2022 14:33
+6
Этого следовало и ожидать ..что они долго проукраинские демонстрации не допустят..На этих территориях поможет только глубоко развёрнутая партизанская война,чтобы этим ублюдкам не дать возможности закрепиться..как в «лднр
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18.04.2022 14:38
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А шо вже думають надовго там!??
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18.04.2022 14:32 Ответить
Две вещи.
1. У них одна извилина. ДНР и ЛНР это были криминальные помойки. Там правили бандиты. Так что просто бандиты решили что могут на новом районе пограбить, ведь выгодное место кажется.
2. Многим нужно оправдание для войны. Оправданий нет. Так как все эти денацификации и прочее простому народу слишком далеки. А вот ставить памятники Ленину или там крутить гимн СССР и строить Гулаг это уже вполне понятная цель. Короче, геополитика Путина разбилась о простой народ, который только умеет строить Гулаг. Вот они и строят Гулаг.
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18.04.2022 14:36 Ответить
Это с вашей точки зрения. Она строится на неверных предпосылках. Империя всегда держалась на штыках или на силовом влиянии, а не на воле народов ее населяющих
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18.04.2022 14:39 Ответить
Дело не в воле народа. Я объясняю какая логика у тех кто это творит. Это просто то что они умеют. Вот и всё. Никакой стратегии за этим нет.
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18.04.2022 14:45 Ответить
А что главе сбу в херсонской области который город сдал, даже должность уборщицы не предложили? вот отблагодарили так отблагодарили
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18.04.2022 14:33 Ответить
А кізяків просто давити, як гнид. У втрати навіть не треба вносити. Просто неглядя знищувати і йти далі. Вони отброси навіть у недорозвинутих орків.
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18.04.2022 14:36 Ответить
Этого следовало и ожидать ..что они долго проукраинские демонстрации не допустят..На этих территориях поможет только глубоко развёрнутая партизанская война,чтобы этим ублюдкам не дать возможности закрепиться..как в «лднр
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18.04.2022 14:38 Ответить
Да ничего они не закрепляются. Они просто бандиты под маской официоза. Это не милиция, а бандитские шайки.
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18.04.2022 14:41 Ответить
Никогда такого не было и вот опять
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18.04.2022 14:44 Ответить
Ну как бы когда рядышком ЛНР и ДНР ничего удивительного. Лучшие люди страны как никак.
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18.04.2022 14:46 Ответить
Будут уничтожать людей за любое проявление неповиновения. Впрочем, обычная фашистская оккупационная власть. Только физическое устранение кацапов, другого пути просто не существует.
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18.04.2022 14:41 Ответить
рожа обісраного продажного мусорка кришуючого нарколиг та шльондр
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18.04.2022 14:53 Ответить
Вони приїхали куди треба! ))) Блазні виряджені...
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18.04.2022 14:58 Ответить
представників казачества РФ

кiзячества ерефiї
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18.04.2022 15:24 Ответить
И начнуться репресии мирного населения, а закончатся принудительной мобилизацией, это пз.дц товарищи
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18.04.2022 16:31 Ответить
Клоун слил юг,помните ,не забывайте
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18.04.2022 18:32 Ответить
всякий сброд и нечисть лезет.
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19.04.2022 06:44 Ответить
 
 