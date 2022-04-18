В оккупированных Херсонской и Запорожской областях на должности в "народной милиции" назначают офицеров ФСБ и "казаков", - правозащитник Лисянский

На временно оккупированных РФ территориях на юге Украины, в частности, в Херсонской и части Запорожской области, оккупанты организуют отделения ФСБ и Росгвардии, а также так называемой "народной милиции". В службу они пытаются привлечь ранее уволившихся офицеров ФСБ, а также офицеров из Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лысянский.

В настоящее время процессы создания филиалов российских спецслужб, а также "милицейских органов" проходят в Бердянске, Херсоне, Мелитополе. На должности глав МВД назначают представителей казачества РФ. Например, в Энергодаре начальником народной милиции был назначен Сергей Силиванов, ранее бывший т.н. региональным атаманом в НВФ "ЛНР".

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"Фактически сейчас оккупационные администрации РФ пытаются выстроить систему силового воздействия на оккупированных территориях, которые будут действовать на постоянной основе, чтобы в будущем провести референдумы на этих территориях и сломать украинское сопротивление", – говорит Лисянский.