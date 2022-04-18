РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9437 посетителей онлайн
Новости Война
14 663 38
армия РФ (18050) Николаевская область (2062) обстрел (25782) Одесская область (3377) Пасха (353) провокация (1456) Сумская область (2701) Харьковщина (5576) церковь (1321) Запорожская область (2843) Минобороны рф (897)

Россия обещает провокации с многочисленными жертвами в пасхальную ночь в церквях юга и востока Украины

церква,чернігівщина

Войска РФ обещают провокации в церквях во время празднования украинцами Пасхи. Впрочем, традиционно российская сторона обвиняет в подготовке таких провокаций Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг Минобороны РФ.

Сегодня на утреннем брифинге Минобороны РФ сообщило, что по имеющейся информации якобы "киевский режим при поддержке Запада завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях".

Российская сторона уверяет, что с этой целью из числа националистических батальонов якобы сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами (так называемые "блуждающие минометы"), с задачей обстрелять православные храмы и церкви в пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля) и потом обвинить российских военных".

"Для съемок и незамедлительного раскручивания фейков Киев планирует привлечь большое количество западных репортеров", - добавляют в Минобороны РФ.

Читайте также: Оккупанты в Запорожской области готовят провокации: Зарисовывают на технике буквы Z и устанавливают украинские флаги

Традиционно никаких подтверждений голословным обвинениям российская сторона не предоставляет. Впрочем, это может свидетельствовать о подготовке таких провокаций войсками РФ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+58
показать весь комментарий
18.04.2022 15:03
+22
Для уникнення таких провокацій з боку мордора наші Великдень, Різдво та інші релігійні свята мають святкуватися разом з більшістю країн заходу.
показать весь комментарий
18.04.2022 15:12
+15
Вполне ожидаемо. Церкви - одни из главных целей РПЦэшных сатанистов. Кацапы знают, что украинцы верующий народ и в церквях будет много людей, поэтому и готовятся к нанесению ракетных ударов.
показать весь комментарий
18.04.2022 15:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.04.2022 15:03 Ответить
Так таліби мали в середині квітня в Таджикистан вторгатися вроді?
показать весь комментарий
18.04.2022 15:06 Ответить
а Ізраїль?
показать весь комментарий
18.04.2022 15:13 Ответить
В Израиле теракты происходят после очередного антизасРашкинского заявления правительства.
показать весь комментарий
18.04.2022 15:40 Ответить
Только ленивые не знали, что во всех "горячих точках " от Ливии до Катара торчат рога и копыта кацапов.
показать весь комментарий
18.04.2022 21:02 Ответить
і на Заході країни теж.можуть бути провокації.вчора купа з автоматами хлопців було...бо народ до церкви йшов..а тут різні "біженці".любе скупчення людей то небезпека
показать весь комментарий
18.04.2022 15:06 Ответить
Кацапье іпуче, весь світ знатиме, що якщо це станеться, то це буде ваша робота. Вам, за винятком десятків недорозвинутих країн у світі, більше ніхто не вірить.
показать весь комментарий
18.04.2022 15:07 Ответить
Вполне ожидаемо. Церкви - одни из главных целей РПЦэшных сатанистов. Кацапы знают, что украинцы верующий народ и в церквях будет много людей, поэтому и готовятся к нанесению ракетных ударов.
показать весь комментарий
18.04.2022 15:11 Ответить
Для уникнення таких провокацій з боку мордора наші Великдень, Різдво та інші релігійні свята мають святкуватися разом з більшістю країн заходу.
показать весь комментарий
18.04.2022 15:12 Ответить
і яким чином це убезпечить від кацапських провокацій, ну були б на тиждень раніше, на свята разом із усім світом. Ти мабуть ще не доганяєш, що таке кацапи, якщо думаєш, що щось крім кулі може його переконати в хибності його думок і дій.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:42 Ответить
На рахунок святкування з усім християнським світом-підтримую!
А на рахунок убезпечити-тільки кінець Мордора!
показать весь комментарий
18.04.2022 19:08 Ответить
А чого можна очікувати від цих тварюк та антихристів! У них немає нічого святого.
показать весь комментарий
18.04.2022 15:16 Ответить
Цього року взагалі небезпечно буде не тільки там, може бути ще більш небезпечно на заході України, де народу буде дуже багато і не треба забувати, що можуть бути коригувальники, бо вони ніде не поділись і є під виглядом переселенців (нікого не хочу образити) але це зараз реалії нашого життя. БУДЬТЕ ОБАЧНІ.
показать весь комментарий
18.04.2022 15:17 Ответить
не толпитесь,это главное,нужно смотреть по сторонам,куда можно будет убежать это сохранит жизнь
показать весь комментарий
18.04.2022 15:17 Ответить
Не ходите , на зло врагам рашистам
показать весь комментарий
18.04.2022 15:41 Ответить
"Витончених жахливих провокацій" - це кацапський самолайк на рівні теперішньої позиції "мацкви". Потвори. "Витончених", Карл!
показать весь комментарий
18.04.2022 15:18 Ответить
завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций Источник:

Это тут переводчики такие - рус.источник=>Ctrl+c => Google translate + Ctrl+v => перевод + Ctrl+c => укрЦензор + Ctrl+v - фсё, дело сделано. Читать они не умеют, поэтому проверкой текстов не заморачиваются
показать весь комментарий
18.04.2022 15:49 Ответить
вони і не читають, вони спочатку статті пишуть кацапською, а потім, не вичитуючи і без правок, так через перекладач і викладають. Он сьогодні вже було, замість "підписки про нерозголошення" напейсали "передплата про нерозглошення".
показать весь комментарий
18.04.2022 16:45 Ответить
Пропоную не забороняти віруючим йти на пєсах у церкви. Побачимо скільки насправді вірить в те, що бог і їхня віра в нього вбереже від праваславних орків
показать весь комментарий
18.04.2022 15:21 Ответить
Песах вже пройшов.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:08 Ответить
Просто не идите в церковь, вот и все. И останетесь невредимы. Бог еще никого не спас и не защитил. Не создавайте лишних проблем.
показать весь комментарий
18.04.2022 15:22 Ответить
Активізують попівську агентуру, яка до цього часу "дрімала" і обмежувала пропагандою і мобілізують всю вату - зі сторони Кремля.

А наші полєзні ідіоти допоможуть Кремлю зі своєї сторони...

Ініціативою полєзних ідіотів у ВР України - законопроект про заборону Московського патріархату на території України у ВР - провокація ніби заказана Кремлем для збурення в суспільстві.

Замість того щоб рятувати Україну частина мирян стане рятувати РПЦ.

Чи не такої "мобілізації" прагне Москва...

"Проєкт закону викликає занепокоєння через спробу повністю заборонити велику релігійну організацію - велику структуру, що представлена різними людьми.

Безумовно, всередині її існує проросійська група впливу, яка має зв'язки з Москвою, Кремлем, ФСБ РФ тощо.

Водночас там є люди, яких у політтехнологічній думці називають "болото без сталої ідентичності".
Проте в цій організації є й доволі проукраїнські елементи, україномовні, вони підтримують Україну проти РФ у війні, волонтерять.

І водночас в силу релігійної, церковної пропаганди перебувають в складі Московського патріархату. Але це не означає, що вони є колаборантами.

Гребти їх усіх, умовно кажучи, під одну гребінку, на мою думку, некоректно. РПЦ - велика кількість, щонайменше пів мільйона людей: священники, віряни. Навіщо нам ці пів мільйона зараз оголошувати внутрішніми ворогами?

На мою думку, має працювати не колективна відповідальність, а персональна. Якщо людина порушила чинне законодавство України, і є докази цього, її повинні засудити відповідно до чинного законодавства."
показать весь комментарий
18.04.2022 15:26 Ответить
Журналист Олег Пшеничный:
«Генералы и адмиралы гибнут, министр обороны то ли в инсульте, то ли в инфаркте, олигархи и эстрадные звёзды разбежались, главнокомандующий шарашится где-то за Уралом. Обсуждается отсутствие гвоздей и запчастей для хлебопекарен.
показать весь комментарий
18.04.2022 15:41 Ответить
підорас і барига гундяєв погодив.
показать весь комментарий
18.04.2022 15:49 Ответить
У Харкові усі курники з хрестами УПЦ МП. На Донецькому напрямку-теж. І хто у здоровому глузді туди попреться?
показать весь комментарий
18.04.2022 16:05 Ответить
Ви ординці, безбожники. Хоч кричете про якесь там саме правильне, канонічне православя. Від вас все можна чекати. Вам краще бісу поклонятися.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:21 Ответить
А це як вяжеться з доктриною захисту "самої благодатної церкви" якою є УПЦ московського пархату? "Асвабадітєлі" ж прийшли цю секту визволяти,то як вони замахнуться на неї?
показать весь комментарий
18.04.2022 16:26 Ответить
Замахиваться на нее поручат асадовским добровольцам. А им что московского, что киевского, что римского, что иерусалимского патриархота - одинаково фиолетово
показать весь комментарий
18.04.2022 16:52 Ответить
Пугалки. В открытую раз заявляют.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:35 Ответить
Весь час КисільТБ талдиче про якісь націоналістичні батальйони, яких в структурі правоохоронної чи системи оборони України взагалі немає. То з ким вони воюють? Бо якщо подивитися на наслідки діяльності московсько-нацистських Zондер-команд, в "нацбатах" перебувають пограбовані, згвалтовані, закатовані і вбиті мирні мешканці, до того ж ще й російськомовні.
показать весь комментарий
18.04.2022 19:14 Ответить
Росія обіцяє провокації із численними жертвами у великодню ніч у церквах півдня та сходу України
Не бывает Господь Бог поругаем никогда, да ещё на такой праздник.
каЦАПНЯ, получите - БУМЕРАНГ от Господа Который с Украиной в борьбе против кремлёвского исчадия ада.

АМИНЬ.
показать весь комментарий
18.04.2022 19:22 Ответить
везде, куда добираются кацапофашисты, стоит ожидать провокаций, убийств и разрушений.
показать весь комментарий
18.04.2022 19:24 Ответить
Не ходите тогда в церкву пасху святить. Чтобы не попасть под массовый обстрел. От орков всего можно ожидать
показать весь комментарий
18.04.2022 19:33 Ответить
Я так розумію що мова йде про так звані РПЦешні церкви які "збираються громити нацики". Чекаємо на знищення ерпецешних сектантів кірюши агентами кірюші. Вони загинуть не даремно - "так нужно руzкому міру". Амінь
показать весь комментарий
18.04.2022 20:48 Ответить
Президенту надо обратиться к народу не идти в церкви на Пасхальные праздники
показать весь комментарий
18.04.2022 21:26 Ответить
Раз уж они так твердят, что мол украинцы готовят теракт на пасхальную ночь, то это 100%, что они сами сделают такую подлянку. Так что, лучше поберечь себя и близких, и по возможности, не ходить в церковь, для личной безопасности.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:21 Ответить
нет такой подлости на которую не способен кацап.
будут бомбить Московского патр с украинцами внутри.
показать весь комментарий
19.04.2022 06:48 Ответить
 
 