Россия обещает провокации с многочисленными жертвами в пасхальную ночь в церквях юга и востока Украины
Войска РФ обещают провокации в церквях во время празднования украинцами Пасхи. Впрочем, традиционно российская сторона обвиняет в подготовке таких провокаций Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг Минобороны РФ.
Сегодня на утреннем брифинге Минобороны РФ сообщило, что по имеющейся информации якобы "киевский режим при поддержке Запада завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях".
Российская сторона уверяет, что с этой целью из числа националистических батальонов якобы сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами (так называемые "блуждающие минометы"), с задачей обстрелять православные храмы и церкви в пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля) и потом обвинить российских военных".
"Для съемок и незамедлительного раскручивания фейков Киев планирует привлечь большое количество западных репортеров", - добавляют в Минобороны РФ.
Традиционно никаких подтверждений голословным обвинениям российская сторона не предоставляет. Впрочем, это может свидетельствовать о подготовке таких провокаций войсками РФ.
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А на рахунок убезпечити-тільки кінець Мордора!
Это тут переводчики такие - рус.источник=>Ctrl+c => Google translate + Ctrl+v => перевод + Ctrl+c => укрЦензор + Ctrl+v - фсё, дело сделано. Читать они не умеют, поэтому проверкой текстов не заморачиваются
А наші полєзні ідіоти допоможуть Кремлю зі своєї сторони...
Ініціативою полєзних ідіотів у ВР України - законопроект про заборону Московського патріархату на території України у ВР - провокація ніби заказана Кремлем для збурення в суспільстві.
Замість того щоб рятувати Україну частина мирян стане рятувати РПЦ.
Чи не такої "мобілізації" прагне Москва...
"Проєкт закону викликає занепокоєння через спробу повністю заборонити велику релігійну організацію - велику структуру, що представлена різними людьми.
Безумовно, всередині її існує проросійська група впливу, яка має зв'язки з Москвою, Кремлем, ФСБ РФ тощо.
Водночас там є люди, яких у політтехнологічній думці називають "болото без сталої ідентичності".
Проте в цій організації є й доволі проукраїнські елементи, україномовні, вони підтримують Україну проти РФ у війні, волонтерять.
І водночас в силу релігійної, церковної пропаганди перебувають в складі Московського патріархату. Але це не означає, що вони є колаборантами.
Гребти їх усіх, умовно кажучи, під одну гребінку, на мою думку, некоректно. РПЦ - велика кількість, щонайменше пів мільйона людей: священники, віряни. Навіщо нам ці пів мільйона зараз оголошувати внутрішніми ворогами?
На мою думку, має працювати не колективна відповідальність, а персональна. Якщо людина порушила чинне законодавство України, і є докази цього, її повинні засудити відповідно до чинного законодавства."
«Генералы и адмиралы гибнут, министр обороны то ли в инсульте, то ли в инфаркте, олигархи и эстрадные звёзды разбежались, главнокомандующий шарашится где-то за Уралом. Обсуждается отсутствие гвоздей и запчастей для хлебопекарен.
Не бывает Господь Бог поругаем никогда, да ещё на такой праздник.
каЦАПНЯ, получите - БУМЕРАНГ от Господа Который с Украиной в борьбе против кремлёвского исчадия ада.
АМИНЬ.
будут бомбить Московского патр с украинцами внутри.