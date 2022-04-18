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Новости Война
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Черноморский флот РФ (1554)

Уничтоженный крейсер "Москва" - это 10% флота РФ в Черном море, - американский генерал Райан

москва

Бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан рассказал, что стратегически потеря "Москвы" для РФ очень велика.

Об этом он сказал в интервью ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, конечно, затопление "Москвы" было важным символически, потому что это, пожалуй, был самый большой российский корабль Черноморского флота.

"Это был флагман. Но наиболее важным символизмом является то, что это оказало реальное влияние на российский флот в Черном море и возможности достижения Россией своих стратегических целей в Черноморском регионе", — говорит Кевин Райан.

Потеря "Москвы", по оценке эксперта, предположительно составила около 10% военно-морской боевой мощи России в Черном море.

"Итак, 10% было потеряно. Это был координационный корабль и узел связи, которым они прикрывали или могли бы прикрывать, например, высадку десанта в Одессе. Этой возможности больше нет. И Россия явно хочет больше контролировать Черноморский регион. И потому они пытаются захватить так много земли на юге Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря, но это не будет победой России, если их Черноморского флота там не будет, чтобы контролировать море и океан", — объясняет Кевин Райан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Море позволяло спасти крейсер, но "Нептуны" уничтожили "Москву" изнутри и не оставили шансов, - Бутусов. ФОТО

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Топ комментарии
+31
Дякую тому, за чийого Президентства були розроблені і виготовлені протикорабельні ракети "Нептун", котрими був знищений флагман рашистського флоту крейсер "Москва".
І ганьба тому, за чийого Презедентства зривалися і саботувалися оборонні замовлення, у т ч. і ракет "Нептун".
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18.04.2022 15:01
+13
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18.04.2022 15:05
+9
The defense continues. Soldiers of Azov Regiment ambushed a Russian convoy in
https://twitter.com/Polk_Azov/status/1516025387779825668
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18.04.2022 15:10
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Правила форума Совет форумчан
Дякую тому, за чийого Президентства були розроблені і виготовлені протикорабельні ракети "Нептун", котрими був знищений флагман рашистського флоту крейсер "Москва".
І ганьба тому, за чийого Презедентства зривалися і саботувалися оборонні замовлення, у т ч. і ракет "Нептун".
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18.04.2022 15:01 Ответить
Хе хе, оОк...
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18.04.2022 15:02 Ответить
Не долетить Нептун туди.
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18.04.2022 15:09 Ответить
На жаль, відстань від Одеси до Севастополя 550 км. Операційна дальність Нептуна 280 км.
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18.04.2022 15:23 Ответить
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18.04.2022 15:31 Ответить
Ну скільки можна про ту Москву вже! Що там на Донбасі?
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18.04.2022 15:05 Ответить
The defense continues. Soldiers of Azov Regiment ambushed a Russian convoy in
https://twitter.com/Polk_Azov/status/1516025387779825668
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18.04.2022 15:10 Ответить
Без тебе там важко
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18.04.2022 15:13 Ответить
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18.04.2022 15:05 Ответить
Дуже поверхова оцінка ситуації. Зовсім не враховані можливості по закриттю рашкомамками кредитів, іпотек, отримання продуктових наборів, цибулі, картоплі та різних медльок.
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18.04.2022 15:06 Ответить
- Шо тибе сницца, крейсер Аврора? ))
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18.04.2022 15:09 Ответить
Что тебе снится крейсер Аврора
В час, когда рыбки плывут над "Москвой"?
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18.04.2022 15:29 Ответить
Намйок пОнялі ! Приступаєм к "уміротворєнію " остальних 90 % консєрвов !!!
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18.04.2022 15:10 Ответить
Можна скільки завгодно скиглити, брязкати орденами, трусити погонами, займатися софістикою, але факт залишається фактом - командуючий флотом не той, хто натягнув на себе адміральські труси, а той чиї накази безумовно виконуються.

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18.04.2022 15:10 Ответить
Решту теж треба добити.
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18.04.2022 15:37 Ответить
Нагадаю, що мусолити внутрішню політику під час воєнного стану - злочин. Тому всі зоофіли та порохофіли - ви злочинці. Зара ми всі - українці!
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18.04.2022 15:46 Ответить
Ты от люсички?
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18.04.2022 16:09 Ответить
Погоджуюсь, але при одній умові, що робити і як мовчати, коли одна з сторін почирає цим безсоромно користуватися ...
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18.04.2022 18:17 Ответить
лизати сраку я бачу можна завжди так виходить?а після війни ********* на заробітки чи на трасу? бо не на часі було а рабиха,а чого ж такого не ******* під час ато чи тоді можна було а рабиха?фк ви худоба лижете аж тошнить
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18.04.2022 22:12 Ответить
Потеряли свое я два военных корабля
Позабыли свой фарватер и не помнят, где их цель
И осталась в их мозгах только сила и тоска
Непонятная свобода обручем сдавила грудь
И неясно, что им делать - или плыть, или тонуть
Корабли без капитанов, капитан без корабля
Надо заново придумать некий смысл бытия
Нафига?
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18.04.2022 15:57 Ответить
 
 