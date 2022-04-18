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Великобритания (4722) Медведчук (1735) обмен (1343) пленные (2070)

Британцы, попавшие в плен РФ, по росТВ обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука

медведчук

Двое британских бойцов, находящихся в российском плену, появились на российском государственном телевидении с просьбой обменять их на пророссийского политика Виктора Медведчука, удерживаемого украинскими властями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Британцев Шона Пиннера и Айдена Аслина захватили российские военные в Украине.

После подсказки неизвестного они оба попросили премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернуть их домой в обмен на освобождение Виктора Медведчука. Запись велась с каждым из них отдельно и была показана на пропагандистском канале "Россия 24".

Читайте также: Мы готовы обменять Медведчука, если РФ это интересно, они точно отреагируют, - Зеленский

Невозможно установить, является ли это обращение искренним. Есть случаи, когда в российском плену заставляют записывать нужные пропаганде обращения под пыткой или угрозами их применения.

В заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел, семья Пиннера призвала его похитителей обращаться с ним как с военнопленным в соответствии с международными правилами.

Следует отметить, что в понедельник задержанный Службой безопасности нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.
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Топ комментарии
+44
Орки должны с британцев пыль сдувать, чтоб Англия не вступила в войну.
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18.04.2022 15:13
+38
Можна обміняти. Наприклад, на ногу медведчука.
І далі чекати на обмін решти медведчука на маріупольців.
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18.04.2022 15:13
+30
спершу мертвечук повінен розповісти кому він давав гроші за зраду...включаючи усі призвіща в ОП
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18.04.2022 15:13
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Ченч чи Своп?
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18.04.2022 15:12 Ответить
Орки должны с британцев пыль сдувать, чтоб Англия не вступила в войну.
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18.04.2022 15:13 Ответить
Навіть якщо орки випотрошать цих британців у прямому ефірі, Англія не вступить у війну.
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18.04.2022 16:34 Ответить
Ошибаешься. Ты не знаешь британцев.
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18.04.2022 22:47 Ответить
введут 25 пакет санкций и все
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19.04.2022 01:50 Ответить
спершу мертвечук повінен розповісти кому він давав гроші за зраду...включаючи усі призвіща в ОП
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18.04.2022 15:13 Ответить
А потім віддамо його Америці. Хай розкаже як втручався у їх вибори.
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18.04.2022 16:38 Ответить
Ці прізвища давно відомі. Тільки от їх не озвучують з відомих причин. Їх дуже забагато. https://www.youtube.com/watch?v=VZJG_RKktBQ
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18.04.2022 17:14 Ответить
так что ОП-шники сами будут его допрашивать? или их кореша из органов?
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19.04.2022 01:51 Ответить
Можна обміняти. Наприклад, на ногу медведчука.
І далі чекати на обмін решти медведчука на маріупольців.
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18.04.2022 15:13 Ответить
Мизинец.
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18.04.2022 15:16 Ответить
А лупата марченко яку частину хоче?
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18.04.2022 15:18 Ответить
карманИ )))
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18.04.2022 15:20 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.04.2022 15:27 Ответить
А медведчук случайно не иудей? А то можно было бы...
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18.04.2022 15:30 Ответить
100% там других нет во власти
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19.04.2022 01:52 Ответить
Шуфріча віддайте їм..
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18.04.2022 15:15 Ответить
Джонсон не піде на таке, ці військові - приватні персони, вони пішли воювати за покликом серця, а не за наказом, і вони прекрасно знали на що йшли, а те що вони записали для раша-тб при примусом, я впевнений, вони не дівчатка щоб благати про обмін, вони б не воювали там, якщо були б боягузами
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18.04.2022 15:15 Ответить
В Британії теж є російські агенти й багато.
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18.04.2022 15:30 Ответить
Заарештувати в Лондоні російських багатіїв і їх обміняти
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18.04.2022 16:22 Ответить
они и есть "боягузы" правда пот пытками скорее всего и угрозами начали давать показания на кацапо тв..
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19.04.2022 01:54 Ответить
якісь дивні хлопці
хіба вєдмєдчук під юрисдикцією Британії?
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18.04.2022 15:17 Ответить
В Британії теж є російські агенти й багато.
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18.04.2022 15:30 Ответить
и что при чем тут Украина ?
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19.04.2022 01:55 Ответить
проханя в сраку мертвечука під суд, крапка
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18.04.2022 15:17 Ответить
Щось тут мутить наша влада із цим Мертветчуком і обміном !
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18.04.2022 15:19 Ответить
це вже точно зрада )
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18.04.2022 15:21 Ответить
Щось мутят .
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18.04.2022 15:24 Ответить
Та «зловили» вони Мертветчука для того щоб маніпулювати суспільством та здати маріупіль як Мертветчук просить в своєму відео або просто віддати за британців( його жінка вже до сімей брітанців дзвонила та розмовляла з ними).Звичайно влада України мутить .Та вони теж слідкують за реакцією суспільства на такі новини тому і роблять вброси то відео з мертвечук який вимагає обміняти його на маріупольців то от ця
новина будуть міняти на британців.А потім проаналізував реакцію суспільства Буданов та агрохімія та Єрмак думати що робити так же роблять і кацапи коли піарят щось по телебаченню а потім слідкують чи підтримає це суспільсвр.ЗСУ це наша сила! А зелений та Єрмак та Буданов та агрохімія це зрадники та всі це знають!Вони б хотіли щось напакостити але ж знають що ЗСУ з ними зробе
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18.04.2022 15:34 Ответить
Якщо якісь зрадники читають коментарі щоб зрозуміти що думає суспільство то Мертвечук повинен бути обмінянмй на всю Украіну,нехай відійдуть за межі Украіни тоді цей мервечук йде куди зоче все одне довго не протягне.Або мінімум,південь України нехай віддадуть ! Та ніяких розмов!!!Та і не треба ці вброси робити.Бо якщо Мерветчук хоче щось сказати він двома пальцями нехай скрізь грати Ліста до зелені просуне та і все а всі відоси не потрібні бо це відео де він просить обміняти його на маріупольців просто цирк та маніпулювання і питання велике а чому це дозволили зробити яка ціль відео??З
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18.04.2022 15:51 Ответить
Интересно, где англичане в плен попали?
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18.04.2022 15:22 Ответить
Сдались в Мариуполе.
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18.04.2022 15:24 Ответить
А что они делали в Мариуполе? Не верю, что мы отправляли туда тех, кто приехал воевать на нашей стороне. Времени на их интеграцию в наши части не было, такие больше проблема чем помошь...
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18.04.2022 15:57 Ответить
Ейдін Ейслін служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти ЗСУ з 2018 року, яка бере участь в оборонній операції Маріуполя.
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18.04.2022 16:25 Ответить
не впевнений, але десь з місяць тому читав (про них), що вони - журналісти. Яких примусили зізнатися, що вони - шпигуни королеви.
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18.04.2022 15:28 Ответить
ні, тепер тут прочитав, в джерела, заслуговуючого на довіру (https://t.me/berezoview/14655 Тарас Березовець ):

Британец Эйден Эслин сдался российским военным вместе с украинскими морпехами в Мариуполе. Уроженец Бедфордшира Шон Пиннер попал в плен в Луганской народной республике.
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18.04.2022 15:41 Ответить
Дуже дивно. Що Шон Піннер робив в ЛНР і яким чином Ейден Еслін потрапив до давно заблокованого Маріуполя? Це якщо вони приїхали як добровольці на війну з рашкою.
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18.04.2022 16:28 Ответить
нефіга. метвечук наш. Он у вас повні острови рашинського сміття починаючи з рядових любителів рускава міра і закінчуючи Абрамовичем. хапайте і обмінюйте.
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18.04.2022 15:22 Ответить
Хай краще британці проведуть спецоперацію по їх звільненню .
Не на базарі ж
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18.04.2022 15:23 Ответить
восхищённый болгарин™



@*********

·
https://twitter.com/*********/status/1515966167621505025 4 ч



Набиуллина :
Экономика может жить на запасах временно, уже в втором - начале третьего квартала РФ войдет в период структурной трансформации.
Пожалуй лучше слово ****** не завуалируешь.
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18.04.2022 15:25 Ответить
"уже в втором - начале третьего квартала "
-------------------
это как понять?
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19.04.2022 01:58 Ответить
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18.04.2022 15:25 Ответить
Мертветчук ЗНАЕ ХТО ЗАКАЗАВ ГОНГАДЗЕ
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18.04.2022 15:26 Ответить
Медведчук вже почав здавати людей, - Гончарук
https://youtu.be/WeSYvSEDDRg

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18.04.2022 15:28 Ответить
О! віддайте за британців Литвина
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18.04.2022 15:32 Ответить
громадянин України не підлягає обміну, може краще КУ почитаєм, незнавці-журналісти і разом взяті, що, поклали на законодавнцитво великий*?ммм думайте паскуди, що робите, потім будуть висновки!
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18.04.2022 15:28 Ответить
Напевно спецслужби знають більше ніж якийсь окацаплений малорос на рубльовому абєспєчєніі . І в нього 100 відсотків є паспорт орка. Так що не ний тут.
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18.04.2022 15:36 Ответить
За этих и яиц мертвечука хватит...
За всего, а вернее - ЗА ЦЕЛОГО, всех отдавайте!
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18.04.2022 15:29 Ответить
Знают твари что у нас с бритами особое отношение....и надеются что мы не сможем отказать
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18.04.2022 15:31 Ответить
а які докази, що вони поювали в інтернаціональному Легіоні, а не зловили їх десь на бл..ках в мацкві?
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18.04.2022 15:33 Ответить
военнопленных менять только на военнопленных. В порядке исключения можно обменять Медведчука на ... Януковича . Пусть у Яныка подгорает
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18.04.2022 15:34 Ответить
Та он уже нам совсем не интересен. Ну разве что ради удовольствия по кусочках на майдане резать. Но придётся на охрану и врачей потратиться,так как удовольствие получат только первые, а нада всем приложится к МОЩЯМ😁
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18.04.2022 16:31 Ответить
Досить писати фігню. Цих британців не захопили рашисти, а вони самі здалися у полон. Один із бійців сам попереджав у мережі, що він хоче здатися, бо вморився воювати. А ці історії про обмін на мертведчука - це спільний цирк квартала95 і рашистів аби підготувати марік до здачі
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18.04.2022 15:35 Ответить
может на 5000 детей и гражданских лиц которые в фильтр лагерях.Это генофонд Украины ее будущее.Но сначало может расскажет о предательстве зеленой плесени и ОПЗЖ.
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18.04.2022 15:35 Ответить
а кому он расскажет о предательстве зеленой плесени? если они же его и допрашивают
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19.04.2022 02:07 Ответить
Мертвячука треба застосувати як споживанний презерватив.Всьо що можливо витрясти з нього,а потім вигідно для нашої сторони розміняти, а після того як він видасть всю інфу, кацапи і самі стратять його.
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18.04.2022 15:37 Ответить
Так в тому той біда, що деякі персонажі не хочуть, щоб ця мразота видала ту інфу.
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18.04.2022 17:25 Ответить
Это показатель того, как много кротов в наших властных структурах и как высоко они сидят...
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18.04.2022 22:01 Ответить
Пропоную обміняти всіх дітей російських чиновників які зараз в США і Європі знаходяться на путіна!
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18.04.2022 15:38 Ответить
Хитро.. Заставить Джонсона обменять на медведчука, тогда азовцев оставят. Отказать Джонсону, потерять поддержку.
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18.04.2022 15:44 Ответить
Насправді тупо, дуже тупо. Рівень кремлядів, або квартальних сценаристів, не більше.
Ясно що Джонсонюк на такий ідіотизм максимум порже. І уж тим більше не буде вписіватися за якихось хмирів які здалися бо "втомилися воювати".
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18.04.2022 16:21 Ответить
Як британці можуть потрапити в полон, коли Британія не воює з Росією ?
Їх статус може бути тільки один-заручники , у терористів.
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18.04.2022 15:51 Ответить
Ни на каких британцев не менять, если они и воевали на нашей стороне, то по собственной инициативе, т.е. понимали риски.
Руководство страны должно заботиться прежде всего о своих гражданах (пленных), Джонсон поймёт, официально Великобритания воевать своих не отправляла. Да и орки в случае обмены на британцев получает отличный пропагандистский лозунг "Украина кидает своих солдат, попавших в плен". Кстати, именно ради этого данное выступление и было организовано, не исключено, что эти "британцы", вообще, фейк...
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18.04.2022 15:52 Ответить
Ну , що Королева Ваша Високосте Ви готові починати ?

Час настає ... А з ним і наша спільна перемога
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18.04.2022 15:57 Ответить
Ни в коем случае ни при каких обстоятельствах нельзя менять Медведчука на этих товарищей. Это неравноценный обмен и это будет трактоваться как предательство. Обмен такой фигуры как Медведчук возможен только на Мариуполь.
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18.04.2022 15:58 Ответить
На всю Украину+репатриации минимум.
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18.04.2022 16:17 Ответить
Вколоть мертвечуку вирусы HIV, HCV, HBV + Delta. И обменять. Всё равно издохнет эта мразь, предатель Украины.
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18.04.2022 15:59 Ответить
В Геническе орки устанавливают памятник Ленину, сообщил первый заместитель председателя херсонского облсовета Юрий Соболевский.
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18.04.2022 16:02 Ответить
А что так можно? Ловим цыгана, меняем его на венгра, потом венгра меняем на поляка, потом поляка на американца. Повторяем манипуляцию и вместо цеганских поселений у нас американские)))
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18.04.2022 16:15 Ответить
Так и вижу как мы страдаем от американских поселений. Или тебе америкосы в штанинку какают?
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18.04.2022 16:24 Ответить
Должно быть то же что и с савченко(уважения к ней 0, но пример яркий). Сначала показания и суд, а потом обмен
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18.04.2022 16:22 Ответить
Допитати його як слід. Він знав що Россія почала підготовку ще у 2004!!! Потрібні докази що ми ,не причетні за (муки Донбасу. )Що це все спланували росіяни .. Вони підстрікували людей до відокремлення від України , як це сталося у Придністров'ї .
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18.04.2022 16:29 Ответить
Зелених важко зрозуміти й мізків у них немає, так цілий рік розповідали як Медведчук крутив з Порошенком свої справи та обкрадали бідненьких зелених дурників, що коли отримали Медведчука замість того щоб допитувати та судити вирішили бігом віддати путі. Як же тепер зелений лохотрон це переживе і Медведчука судити не будуть і Порошенка не посадять. Скажу зеленим дебільчикам ще одну погану новину, що якщо Медведчука не будуть судити, то і ніякого майна його не конфіскують або повернуть по рішенню суду, як же зелені дебільчики це переживуть вони вже його ділили. Тепер варто почитати коменти під темами про Порошенка і зразу видно скільки тут зелених дебілів, саме страшне це що до них так і не дійде що їх просто користують.
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18.04.2022 16:34 Ответить
Тримати його в Україні , кацапи можуть пустити атомовку радіусом 10 км . Зеленський головна ціль.. вони планують закінчити війну до літа…
Значить можуть примітити нищівну зброю по центру Києва …
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18.04.2022 16:45 Ответить
ты больной? кому этот зеленский нужен ? без него Украина не развалится
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19.04.2022 02:13 Ответить
По хорошему эту ГНИДУ нужно ПОВЕСИТЬ!
Не надо его менять и дать уйти от ответственности! Иностранные добровольцы, как и защитники Мариуполя сделали свой сознательный выбор, если попали к врагу в плен, то должны понимать, что были на войне, а не утреннике в детском саду!
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18.04.2022 17:13 Ответить
Он не военнопленный армии врага, а предатель и изменник, если Зеленский превысит свои конституционные полномочия и даст добро на "обмен", то надеюсь, в Украине найдется достаточно честных и порядочных ГРАЖДАН, которые подадут на него в суд после президентской каденции и ЗЕЛЕНСКИЙ СЯДЕТ В ТЮРЬМУ, за то, что был пособником и дал уйти от ответственности УГОЛОВНОМУ ПРЕСТУПНИКУ (предателю и изменнику)!
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18.04.2022 17:23 Ответить
Це він себе оцінює і ОП як полк Азов чи мешканці Маріуполя а може і вся Україна насправді ціна зраднику всьому світу відома --віселиця ногами догори.
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18.04.2022 17:13 Ответить
Медведчука треба було застрелити ще 10 років тому, і війни би не було. Недавно мали можливість при затриманні, в ***** його шм*якнути. А тепер, цю крису віддадуть оркам. Курву його теж теж треба свинцем набити! І от такі шмари в Україні живуть. Хто пускає?
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18.04.2022 18:44 Ответить
Англія не міняке заручників у терористів
Отак коротко..
гуглітє
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18.04.2022 19:00 Ответить
Англія скаже щось на кшталт: "Ми глибоко стурбовані що наших громадян тримають у заручниках, але сам факт що йде шантаж щодо їх долі, ставить владу РФ на один щабель із терористами. Відповідно закликаємо РФ не чинити терористичні дії та рішуче вимагаємо негайно відпустити наших співгромадян без жодних умов!"
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19.04.2022 01:38 Ответить
 
 