Британцы, попавшие в плен РФ, по росТВ обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука
Двое британских бойцов, находящихся в российском плену, появились на российском государственном телевидении с просьбой обменять их на пророссийского политика Виктора Медведчука, удерживаемого украинскими властями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Британцев Шона Пиннера и Айдена Аслина захватили российские военные в Украине.
После подсказки неизвестного они оба попросили премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернуть их домой в обмен на освобождение Виктора Медведчука. Запись велась с каждым из них отдельно и была показана на пропагандистском канале "Россия 24".
Невозможно установить, является ли это обращение искренним. Есть случаи, когда в российском плену заставляют записывать нужные пропаганде обращения под пыткой или угрозами их применения.
В заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел, семья Пиннера призвала его похитителей обращаться с ним как с военнопленным в соответствии с международными правилами.
Следует отметить, что в понедельник задержанный Службой безопасности нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.
Пожалуйста, подождите...
І далі чекати на обмін решти медведчука на маріупольців.
хіба вєдмєдчук під юрисдикцією Британії?
новина будуть міняти на британців.А потім проаналізував реакцію суспільства Буданов та агрохімія та Єрмак думати що робити так же роблять і кацапи коли піарят щось по телебаченню а потім слідкують чи підтримає це суспільсвр.ЗСУ це наша сила! А зелений та Єрмак та Буданов та агрохімія це зрадники та всі це знають!Вони б хотіли щось напакостити але ж знають що ЗСУ з ними зробе
Британец Эйден Эслин сдался российским военным вместе с украинскими морпехами в Мариуполе. Уроженец Бедфордшира Шон Пиннер попал в плен в Луганской народной республике.
Не на базарі ж
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https://twitter.com/*********/status/1515966167621505025 4 ч
Набиуллина :
Экономика может жить на запасах временно, уже в втором - начале третьего квартала РФ войдет в период структурной трансформации.
Пожалуй лучше слово ****** не завуалируешь.
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это как понять?
https://youtu.be/WeSYvSEDDRg
За всего, а вернее - ЗА ЦЕЛОГО, всех отдавайте!
Ясно що Джонсонюк на такий ідіотизм максимум порже. І уж тим більше не буде вписіватися за якихось хмирів які здалися бо "втомилися воювати".
Їх статус може бути тільки один-заручники , у терористів.
Руководство страны должно заботиться прежде всего о своих гражданах (пленных), Джонсон поймёт, официально Великобритания воевать своих не отправляла. Да и орки в случае обмены на британцев получает отличный пропагандистский лозунг "Украина кидает своих солдат, попавших в плен". Кстати, именно ради этого данное выступление и было организовано, не исключено, что эти "британцы", вообще, фейк...
Час настає ... А з ним і наша спільна перемога
Значить можуть примітити нищівну зброю по центру Києва …
Не надо его менять и дать уйти от ответственности! Иностранные добровольцы, как и защитники Мариуполя сделали свой сознательный выбор, если попали к врагу в плен, то должны понимать, что были на войне, а не утреннике в детском саду!
Отак коротко..
гуглітє