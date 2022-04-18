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обстрел (25782) Харьков (7287) жертвы (1991)

В результате обстрела оккупантами детских площадок в Харькове погибли два человека, - прокуратура

війна

18 апреля в результате обстрела оккупантами жилых массивов Харькова погибли два гражданских лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры.

"18 апреля 2022 года около 11:50 российские оккупанты обстреляли Основянский район Харькова. Снаряды упали на территорию детских площадок возле жилых домов. В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также поврежден ряд жилых домов", - говорится в сообщении.

По этому факту начато уголовное производство по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

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восхищённый болгарин™

@*********

https://twitter.com/*********/status/1515966167621505025 4 ч

Набиуллина :
Экономика может жить на запасах временно, уже в втором - начале третьего квартала РФ войдет в период структурной трансформации.
Пожалуй лучше слово ****** не завуалируешь.
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18.04.2022 15:26 Ответить
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18.04.2022 15:36 Ответить
Не особи загинули , а люди .
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18.04.2022 15:41 Ответить
 
 