В результате обстрела оккупантами детских площадок в Харькове погибли два человека, - прокуратура

18 апреля в результате обстрела оккупантами жилых массивов Харькова погибли два гражданских лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры.

"18 апреля 2022 года около 11:50 российские оккупанты обстреляли Основянский район Харькова. Снаряды упали на территорию детских площадок возле жилых домов. В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также поврежден ряд жилых домов", - говорится в сообщении.

По этому факту начато уголовное производство по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

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