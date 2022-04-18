Верещук - военно-политическому руководству РФ: Требуем гумкоридора для эвакуации граждан из Мариуполя и "Азовстали"
Украинские власти призывают военно-политическое руководство Российской Федерации открыть гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц из Мариуполя, а также - для женщин и детей, которые скрываются от обстрелов на территории комбината "Азовсталь".
Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации: Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц", - отметила она.
Отдельно украинская сторона требует срочного гуманитарного коридора с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц.
"Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных к уголовной ответственности за военные преступления", - добавляет Верещук.
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В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
проби нема, де ставить((
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1515752031335632900 18 ч
Конфликт вермахта и фюрера переходит из личностного в институциональный. Вермахт считает свои задачи выполненными и категорически не желает участвовать в "денацификации". Пусть этим занимается гестапо. Или кадыровцы.
Цитата
"23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.
Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".
Шаг за шагом, меняем реальность!" - написала она.
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- ВЕРЕЩУК
-ЛАГУТА
- БОРОДАЙ
Да и теперь понятно почему так активно Верещук пропихивали на министра обороны, на вице премьера, на министра - РАША ГОТОВИЛАСЬ К ВОЙНЕ
ВЕРЕЩУК В ОТСТАВКУ
И в то же время не могу промолчать и скажу - лучше бы ты, чёрноротая и воровитая Ирка Жопинс, "пролетевшая" над Киевом, требовала бы от своих слуг урода и лично зе, увеличить бюджет ВСМУ, не прекращать ракетные программы, не грабить бюджет и ковидный фонд, и не торговать на крови с БелоРашкой и Рашкой.