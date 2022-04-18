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Новости Война
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Луганщина (6431)

Бои за Кременную на Луганщине длились трое суток, - председатель ВА города Дунец

дунець

Бои за город Кременная Луганской области, захваченный 18 апреля, длились трое суток, Россия применяла большое количество бронетехники для атаки на город.

Об этом сообщил Радио Донбасс.Реалии глава Кременской военной администрации Александр Дунец, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, продолжаются бои на окраинах.

Читайте также: Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои продолжаются. Враг обстрелял гражданское авто, четыре человека погибли, - Гайдай (обновлено)

"Полностью захвачена. Там только несколько подразделений удерживают рубежи для обеспечения перегруппировки войск. Силы у них были значительные: скажем так, на одно из подразделений, которое не больше взвода, выходили до 43 бронированных объектов: танки, БТРы, МТЛБ. Часть была уничтожена, но не вся. В общем атаки продолжались в течение трех дней. Сейчас там продолжаются тяжелые бои на окраинах. Знаю, что россияне расстреливают все попадающие в поле зрения автомобили. Есть информация, что расстреляли автомобиль, которым люди пытались эвакуироваться. Информация поступила от мужчины, который был ранен. Сейчас ему помочь никто не может. Он на трассе в районе границы двух областей (Луганской и Донецкой. – Ред.)", – сказал Александр Дунец.
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Топ комментарии
+30
Боже, поможи нашим захисникам.
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18.04.2022 15:59
+23
Тримайтесь, хлопці!!!
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18.04.2022 15:57
+11
Кремінна Луганської прапор український на місці попри сповіщення Гайдая про окупацію
Це доводить, що місто частково під контролем русні, частково наше, Кремінна отримала статус Рубіжного, Попасного і Маріуполя, тобто сірої зони, про контроль над містами (повний) не може заявити жодна з сторін. Сподіваюсь у наших там були рубежі, як в Рубіжному щоб тримати оборону
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18.04.2022 15:56
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Кремінна Луганської прапор український на місці попри сповіщення Гайдая про окупацію
Це доводить, що місто частково під контролем русні, частково наше, Кремінна отримала статус Рубіжного, Попасного і Маріуполя, тобто сірої зони, про контроль над містами (повний) не може заявити жодна з сторін. Сподіваюсь у наших там були рубежі, як в Рубіжному щоб тримати оборону
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18.04.2022 15:56 Ответить
"Повністю захоплена. Там тільки декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ."

Джерело:
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18.04.2022 16:01 Ответить
Місто розділене річкою. Я думаю, що різні береги контролюються і нашими і окупантами. Центр зараз у сірій зоні. Там тихо. Щойно дзвонив знайомому.
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18.04.2022 16:04 Ответить
А ты не фантазируй.

... голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець- тривають бої на околицях. Повністю захоплена. Там тільки декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ.
Что тут можно думать?
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18.04.2022 16:13 Ответить
та нахер мені фантазувати, якщо я годину тому дзвонив знайомому?
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18.04.2022 16:18 Ответить
" Я думаю, що"
"та нахер мені фантазувати"
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18.04.2022 16:59 Ответить
До речі, дійсно, якісь дивні новини озвучуються протягом 2-х днів. Речі дивні теж відбуваються. Я сьогодні де не їздив по Київській і Черкаській області - кругом величезні сили наших. Причому не тероборона, а саме ЗСУ. Кругом тут, в тилу, хлопці риють окопи.
Чому тут багато військ, а там, де кацапи наступають, їх не вистачає, на голову не налазить.
Брат теж повідомляв, що у нього уже 2 тижні тихо, не стріляють.
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18.04.2022 17:27 Ответить
а ты вспомни козацкие времена и Днипро, как оно течет и как делит, а так же кто у нас президент и какие люди его советники и ты все поймешь.
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19.04.2022 01:55 Ответить
Нехай валить звідти якщо може
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18.04.2022 17:02 Ответить
Попасная полностью контролируется ВСУ и никакой серой зоны...
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18.04.2022 16:48 Ответить
Тримайтесь, хлопці!!!
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18.04.2022 15:57 Ответить
Прапор - не показник. У Херсоні він на міськраді висів ще тиждень чи навіть більше після повної окупації. Не до того окупантам просто, коли бойові дії в розпалі.
Тому варто слухати повідомлення наших органів влади - здійснюємо ми контроль над населеним пунктом чи ні.
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18.04.2022 15:58 Ответить
Згоден. В Херсоні досі наші прапори висять, але вони окуповані з першого дня.

Луганщина: "Уже нема ані сліз, ані жаху. Є віра в ЗСУ". Кремінна під атаками ворога, - Ковальова

https://www.youtube.com/watch?v=Edlq_Tjv7Jw
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18.04.2022 16:02 Ответить
І ніхто не запитує як так сталося і хто здав Херсонщини.
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18.04.2022 16:05 Ответить
ви ж запитуєте
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18.04.2022 16:08 Ответить
извини , не сейчас............
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18.04.2022 16:15 Ответить
запитували , і не один раз ... ти тільки проснулась !! дристовичі і к про це не скажуть !
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18.04.2022 16:27 Ответить
Так.(
Люди в соцмережах пишуть, що в окупованому Бердянську українські прапори висіли ще майже місяць після окупації.
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18.04.2022 16:02 Ответить
Боже, поможи нашим захисникам.
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18.04.2022 15:59 Ответить
Вірити треба ЗСУ.
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18.04.2022 16:05 Ответить
3 дня бои в Кременной? А ведь вчера Обдрыстович и позитивные блогеры Падалюка кукарекали что мы оттеснили их на северо-восток на несколько километров
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18.04.2022 16:11 Ответить
Несколько километров это не есть много. Отбросили, они вернулись. Это дело получаса.
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18.04.2022 16:20 Ответить
Питання не в тому, що повернулись назад на пару км. Питання в тому, як кацапи могли пройти ще 3 км по Кремінній без опору, причому ще й форсували Красну ріку?
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18.04.2022 17:31 Ответить
Та ні, диванні специ писали що захопили за три години
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18.04.2022 16:17 Ответить
Что то раковая опухоль возле Изюма подрастает. А наши пишут "успіху не мали". Будем надеяться, "шо так воно і буде"
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18.04.2022 16:24 Ответить
ні
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18.04.2022 16:45 Ответить
Питання типу "чому і як здана Кремінна" в принципі даремні. Нашими експертами вже чітко сказано, що росіяни поміняли тактику. Тепер вони не лізуть колонами, як спочатку, а використовуючи повну перевагу в далекобійній артилерії, ракетах та авіаціїї з віддалі 25-30 км трощать нашу оборону а потім йдуть вперед по випаленій землі. І навіть якщо наші хлопці 300 разів мужніші та мотивованіші від орків, вони нічого не зроблять, оскільки в нас немає чим подавити ці засоби противника. Ось США передали нам АЖ 18 гаубиць. Сміху варте! росія може виставити 1800 таких та навіть потужніших гаубиць. Вони і далі так буду діяти, неспішно продавлючи далекобійними вогневими засобами нашу оборону. І якщо нам не дадуть відповідного озброєння, то наші шанси на перемогу різко зменшуються. "Проти лома нет приема если нет другого лома"
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18.04.2022 16:51 Ответить
де наша далекобійна арта? Де наші ракети "Грім"? Аааа, не виготовили... так готувались на шашлики, а не до війни... хоча всі три роки крику було "***** нападе!"
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18.04.2022 17:00 Ответить
За минулі 2 роки провалили практично всі військові замовлення. Як по озброєнню, так і по *********** до них. Все не могли домовитись кому і яка схема належить. Велике будівництво пішло на Ура, бо там схему розкрадання бюджету узгодили. Тепер нам залишається читати відомий вислів відомого ворога України -"Маємо те, що маємо".
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18.04.2022 17:20 Ответить
А як же американські дрони-камікадзе з дальністю 40-80 км, з протитанковою бойовою частиною?
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18.04.2022 17:24 Ответить
Описана Вами тактика кацапів не працює миттєво. Чому в такому разі вони за місяць не змогли проламати Попасну? Чому кацапи 50 днів штурмують Маріуполь?
Тому питання типу "чому і як здана Кремінна" в принципі актуальне. Якщо вона дійсно здана, а не просто якимось писакою від імені голови ВА так написано...
Як можна випалити міську забудову на 1200 га землі і все це захопити за кілька днів?
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18.04.2022 18:17 Ответить
То что их больше это не оправдание.У нас уйма противотанковых средств и артиллерия должна работать по наступающим.Если так дальше продолжится,то рашисты скоро выйдут на границы Луганской области.
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18.04.2022 16:42 Ответить
Три дня бої, а сьогодні різко зайшли і окупували все місто- тобто не околиці, не половину, а все зразу. Ось тобі і не мотивовані орки на старій техніці
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18.04.2022 16:43 Ответить
Відсутність мотивації в орків, про яку в нас так ******* говорити, скоріше бажане ніж дійсне. Ось Цимбалюк навів дані, що в конкретній частині в середньому 2 з 100 написали відмову від участі у війні в Україні. Решта "на Ура" йдуть воювати. Мотивація дуже проста а) дійсно ненависть до українців, б) бажання помститися за полеглих с) можливість пограбувати і тим самим поправити свій матеріальний стан. Не останнє місце в цій мотивації займає вбита їм в голову теза, що нищити Україну означає спасіння росії від НАТО. Друга наша сумнівна теза-Захід зрозумів, що являє собою рося і що грозить заходу. Ніхрена він не зрозумів і не зрозуміє!! Захід і далі хоче торгувати з росією і єдина його турбота- це з допомогою України ослабити росію, щоб вона не змогла їти далі. Наївний Захід не хоче навіть вірити, що якщо, не дай Боже, росія доб,ється успіху в Україні, то за 2-3 роки орки підуть спасати Європу. ВОни може зрозуміють (і то не факт), що собою являє росія, коли п,яні в стельку буряти і інші тувинці пройдуть переможним маршем по Єлисейських полях. І це зовсім не фантазія. Згадайте Гітлера.
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18.04.2022 17:08 Ответить
Ви, начебто, і змістовні речі пишете, але кацапську орду описуєте як якусь непереможну навіть для Заходу армію, яка, ще й бухаючи, перемагає усіх. Шапкозакидництво, звичайно, дурість, ала тут вже майже рівень кацапської пропаганди.
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18.04.2022 17:36 Ответить
Говорили что на одну рашисткую еденицу техники будет 10 ракет (джавелин , NLAW и т.д.).
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18.04.2022 17:06 Ответить
Не розумію чому населення Кремінної не виїхало поки була можливість. Місто давно на лінії фронту. Чи вони "визволителів" чекали? Тепер через них наша армія не може нормально накрити артою орків та контратакувати. Так можна втратити ще багато міст де сидить вата і заважає воювати, а потім скиглить щоб їх вивизили коли вже запізно.
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18.04.2022 17:16 Ответить
Я припускаю, що цю вату ще й навмисно обробляють, щоб залишалась.
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18.04.2022 17:28 Ответить
подозреваю, что население города рассчитывало на некоторую оборону и не успело банально свалить оттуда.
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18.04.2022 18:10 Ответить
Думаю що ті хто залишився на території біля лінії фронту, це або похилі люди які чекають смерті, або ті що чекають визволителів, або номінанти на премію Дарвіна якщо не ракета то міна їх обов'язково знайде.
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18.04.2022 17:38 Ответить
Думаю, на востоке сложно воевать еще и потому, что полно коллаборантов, что сдают врагу позиции наших военных, а потом их прицельно накрывают. Таких много и в проукраинских городах, а на донбассе вообще кишат...
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18.04.2022 17:48 Ответить
Кременная на админ границе Луганской обл. Дальше уже Донецкая обл. Т. е. с Востока орки уже заняли всю Луганщину…
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18.04.2022 18:02 Ответить
 
 