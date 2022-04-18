Бои за Кременную на Луганщине длились трое суток, - председатель ВА города Дунец
Бои за город Кременная Луганской области, захваченный 18 апреля, длились трое суток, Россия применяла большое количество бронетехники для атаки на город.
Об этом сообщил Радио Донбасс.Реалии глава Кременской военной администрации Александр Дунец, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, продолжаются бои на окраинах.
"Полностью захвачена. Там только несколько подразделений удерживают рубежи для обеспечения перегруппировки войск. Силы у них были значительные: скажем так, на одно из подразделений, которое не больше взвода, выходили до 43 бронированных объектов: танки, БТРы, МТЛБ. Часть была уничтожена, но не вся. В общем атаки продолжались в течение трех дней. Сейчас там продолжаются тяжелые бои на окраинах. Знаю, что россияне расстреливают все попадающие в поле зрения автомобили. Есть информация, что расстреляли автомобиль, которым люди пытались эвакуироваться. Информация поступила от мужчины, который был ранен. Сейчас ему помочь никто не может. Он на трассе в районе границы двух областей (Луганской и Донецкой. – Ред.)", – сказал Александр Дунец.
Пожалуйста, подождите...
Це доводить, що місто частково під контролем русні, частково наше, Кремінна отримала статус Рубіжного, Попасного і Маріуполя, тобто сірої зони, про контроль над містами (повний) не може заявити жодна з сторін. Сподіваюсь у наших там були рубежі, як в Рубіжному щоб тримати оборону
Джерело:
... голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець- тривають бої на околицях. Повністю захоплена. Там тільки декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ.
Что тут можно думать?
"та нахер мені фантазувати"
Чому тут багато військ, а там, де кацапи наступають, їх не вистачає, на голову не налазить.
Брат теж повідомляв, що у нього уже 2 тижні тихо, не стріляють.
Тому варто слухати повідомлення наших органів влади - здійснюємо ми контроль над населеним пунктом чи ні.
Луганщина: "Уже нема ані сліз, ані жаху. Є віра в ЗСУ". Кремінна під атаками ворога, - Ковальова
https://www.youtube.com/watch?v=Edlq_Tjv7Jw
Люди в соцмережах пишуть, що в окупованому Бердянську українські прапори висіли ще майже місяць після окупації.
Тому питання типу "чому і як здана Кремінна" в принципі актуальне. Якщо вона дійсно здана, а не просто якимось писакою від імені голови ВА так написано...
Як можна випалити міську забудову на 1200 га землі і все це захопити за кілька днів?