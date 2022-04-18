Бои за Кременную на Луганщине длились трое суток, - председатель ВА города Дунец

Бои за город Кременная Луганской области, захваченный 18 апреля, длились трое суток, Россия применяла большое количество бронетехники для атаки на город.

Об этом сообщил Радио Донбасс.Реалии глава Кременской военной администрации Александр Дунец, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, продолжаются бои на окраинах.

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"Полностью захвачена. Там только несколько подразделений удерживают рубежи для обеспечения перегруппировки войск. Силы у них были значительные: скажем так, на одно из подразделений, которое не больше взвода, выходили до 43 бронированных объектов: танки, БТРы, МТЛБ. Часть была уничтожена, но не вся. В общем атаки продолжались в течение трех дней. Сейчас там продолжаются тяжелые бои на окраинах. Знаю, что россияне расстреливают все попадающие в поле зрения автомобили. Есть информация, что расстреляли автомобиль, которым люди пытались эвакуироваться. Информация поступила от мужчины, который был ранен. Сейчас ему помочь никто не может. Он на трассе в районе границы двух областей (Луганской и Донецкой. – Ред.)", – сказал Александр Дунец.