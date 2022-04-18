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Новости Агрессия России против Украины Война
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Нацполиция (16199) военные преступления (1376) Пантелеев Сергей (8)

Почти 200 военных РФ и их пособникам сообщили о подозрении из-за военной агрессии в Украине

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Сотрудники Национальной полиции сообщили о подозрении почти 200 военным РФ и их пособникам, способствовавшим военной агрессии в Украине.

Об этом рассказал на пресс-конференции первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, сотрудники ведомства расследуют 7,5 тыс. уголовных производств за совершение на территории Украины преступлений военнослужащими из рф. Из них более 5 тыс. уголовных производств расследуются по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

"Следователи полиции сообщили о подозрении почти 200 лицам, совершившим эти преступления и местонахождение которых было установлено. В отношении них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Пантелеев.

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По его словам, на территории освобожденных от оккупации Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской областей и в отдельных районах Николаевской области задействовано более 300 следственно-оперативных групп, которые проводят сбор, фиксацию и документирование преступлений российских военных.

На этих территориях правоохранители обнаружили более тысячи тел погибших и убитых жителей. При этом в полиции считают, что это количество не является окончательным.

В настоящее время продолжается работа по идентификации погибших, проводятся вскрытия и опознания. После этого тела погибших передадут родственникам для захоронения, отметил чиновник.

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ну не паскудьте ви будь-ласка свинину подібною картинкою
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18.04.2022 17:10 Ответить
Только 200? И известили - это как? Лично и под расписку?
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18.04.2022 16:08 Ответить
Гадаєш легко у м'ясорубці війни розслідувати?
А сповістити могли по пошті...
Або безпосередньо особисто - полонених!
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18.04.2022 16:36 Ответить
Теперь проблема в задержании. Возможно, неразрешимая.
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18.04.2022 16:35 Ответить
повідомили-це як? через вайбер? чи бенедіктова сама приїзжала і вручала?
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18.04.2022 16:40 Ответить
Та як завгодно, можна через посольства третiх краiн, можна на переговорах по обмiну, вони ж iдуть. Друга справа що вiйни НЕМА, а "спецоперацiя" нiякого вiдношення до законiв ведення вiйни не маэ. Та й договорiв, наприклад, з кримiнальним судом нема, Римський Статут не прийнятий, демаркацiя кордонiв вiдсутня. Таке враження що Украiною правила зграя голодних шакалiв чи гiэн.
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18.04.2022 17:06 Ответить
Вы там того - поаккуратнее!!!

А то ж так можно и невинных пожурить!

Как они потом будут с таким позором дальше жить?..
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18.04.2022 17:12 Ответить
У нас им "підозра", а в россии им ордена, медали. Наверное для оркостана такое поведение тоже не норма
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18.04.2022 19:54 Ответить
 
 