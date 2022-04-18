Почти 200 военных РФ и их пособникам сообщили о подозрении из-за военной агрессии в Украине
Сотрудники Национальной полиции сообщили о подозрении почти 200 военным РФ и их пособникам, способствовавшим военной агрессии в Украине.
Об этом рассказал на пресс-конференции первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По его словам, сотрудники ведомства расследуют 7,5 тыс. уголовных производств за совершение на территории Украины преступлений военнослужащими из рф. Из них более 5 тыс. уголовных производств расследуются по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
"Следователи полиции сообщили о подозрении почти 200 лицам, совершившим эти преступления и местонахождение которых было установлено. В отношении них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Пантелеев.
По его словам, на территории освобожденных от оккупации Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской областей и в отдельных районах Николаевской области задействовано более 300 следственно-оперативных групп, которые проводят сбор, фиксацию и документирование преступлений российских военных.
На этих территориях правоохранители обнаружили более тысячи тел погибших и убитых жителей. При этом в полиции считают, что это количество не является окончательным.
В настоящее время продолжается работа по идентификации погибших, проводятся вскрытия и опознания. После этого тела погибших передадут родственникам для захоронения, отметил чиновник.
Пожалуйста, подождите...
А сповістити могли по пошті...
Або безпосередньо особисто - полонених!
А то ж так можно и невинных пожурить!
Как они потом будут с таким позором дальше жить?..