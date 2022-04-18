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Военные наемники с Кавказа отказываются идти на войну, потому что боятся украинского сопротивления - частная переписка захватчика из Дагестана

Украина оказывает такое сопротивление оккупантам, что наемники ищут пути отказаться от участия в войне. Об этом они признаются в своих разговорах. Осторожно, ненормативная лексика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует частная переписка захватчика из Дагестана, обнародованная СБУ.

Военные наемники с Кавказа отказываются идти на войну, потому что боятся украинского сопротивления - частная переписка захватчика из Дагестана 01
Военные наемники с Кавказа отказываются идти на войну, потому что боятся украинского сопротивления - частная переписка захватчика из Дагестана 02
Военные наемники с Кавказа отказываются идти на войну, потому что боятся украинского сопротивления - частная переписка захватчика из Дагестана 03
Военные наемники с Кавказа отказываются идти на войну, потому что боятся украинского сопротивления - частная переписка захватчика из Дагестана 04
Военные наемники с Кавказа отказываются идти на войну, потому что боятся украинского сопротивления - частная переписка захватчика из Дагестана 05
Военные наемники с Кавказа отказываются идти на войну, потому что боятся украинского сопротивления - частная переписка захватчика из Дагестана 06

В разговоре со своим другом он отказывает от участия "в спецоперации", ведь потери – огромные, в том числе и среди кадыровцев.

"Наших столько много здесь полегло, уже со счету сбился. Кадыровцев тоже ложат. Гражданских сколько убито в этой войне", – пишет он своему знакомому.

"При этом он понимает, что россии плевать на смерти кавказцев: "Русаки нас используют, нашими руками делают все". Даже оплата в 300 тыс. рублей в месяц и специальная программа подготовки от "лучших военных инструкторов" – недостаточный аргумент, чтобы рискнуть своей жизнью. Потому что на самом деле его товарищ будет лишен каких-либо страховых и социальных гарантий. Даже следов не останется", - комментируют переписку в СБУ.

Оккупант признается, что и сам бы бросил все и уехал домой, но боится, что "посадят за дезертирство". Поэтому хочет уберечь хотя бы друга.

"Это не наша война! Пусть русаки, если им надо, сами воюют! Сиди себя спокойно. Что для жизни надо, какой еще доброволец!" – подчеркивает оккупант.

"И мы полностью соглашаемся. Уже более 20 тыс. захватчиков погибли на войне в Украине, сами не зная, за что они воюют! И пока они не уберутся с нашей земли, их потери будут только расти!", - уверены в Службе безопасности Украины.

Также смотрите: "Прихрамываешь, зато три миллиона. Мы сразу уходим в конкретный отрыв": российский оккупант мечтает о ранении - перехват СБУ. АУДИО
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Топ комментарии
+21
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18.04.2022 16:18
+21
Война это не "Тик- Ток", а воевать в Украине не расеян на Мацкве чмырить
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18.04.2022 16:18
+8
З історії колись ці ,,гани і дони ,,і які звалась дика дивізія вже була в Україні.Вони в українському селі гвалтували жінок, чисельність ціх дикунів була щось 10тис.,Так Махно з трьома тисячами порубали їх у капусту та ще й з такою люттю, що розрубували аж до сраки , а залишки тих вівцейобів потопили.Сподіваюсь і зараз від кадирявих знищить всіх з їхнім рудобородим головним півником.Щоб їхні нащадки пам'ятали ,що Україна і українці це не рососія.
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18.04.2022 16:37
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18.04.2022 16:18 Ответить
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18.04.2022 17:04 Ответить
Война это не "Тик- Ток", а воевать в Украине не расеян на Мацкве чмырить
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18.04.2022 16:18 Ответить
Це навіть не тварини, це організми. Тварини раціональні.
Таке було коли Кличко набив морду повєткіну. Через декілька днів у рєпоєда спитали чи буде він організовувати реванш.
На що організм відповів - якщо мені скажуть організовувати, то буду. А якщо скажуть що не треба, то не буду.
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18.04.2022 16:25 Ответить
Вал Мишель@VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1516040301328150535 18 мин



Мишустин: Правительство РФ намерено создать систему оптовых продовольственных рынков.
Перевожу на человеческий язык: осенью жрать будет нечего.
Любите Путина и букву Zю? Тогда сажайте картошку.
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18.04.2022 16:25 Ответить
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18.04.2022 16:30 Ответить
захочешь жить , и не так раскорячишься. скрепа такая у русских унтерменшей.
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18.04.2022 17:32 Ответить
Это да, жить захотят, и не так раскорячатся. ))
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18.04.2022 17:35 Ответить
Гордые кавказские горцы дрыщут как рабссияне? "Даги", забывайте эту кличку от рабссиян! Становитесь мужчинами и освободителями своего Дагестана от рашистов!!!
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18.04.2022 16:31 Ответить
З історії колись ці ,,гани і дони ,,і які звалась дика дивізія вже була в Україні.Вони в українському селі гвалтували жінок, чисельність ціх дикунів була щось 10тис.,Так Махно з трьома тисячами порубали їх у капусту та ще й з такою люттю, що розрубували аж до сраки , а залишки тих вівцейобів потопили.Сподіваюсь і зараз від кадирявих знищить всіх з їхнім рудобородим головним півником.Щоб їхні нащадки пам'ятали ,що Україна і українці це не рососія.
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18.04.2022 16:37 Ответить
Казки не розповідай,історик...Кого не вбили у бою зразу,тих заганяли як худобу в ями,заливали гасом,та палили живцем...Так було.
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18.04.2022 17:25 Ответить
они не могут.. они очень занятие.. касабов строят в мацкве
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18.04.2022 16:37 Ответить
русские казбеки савсэм не русские ? мало их пуйло в Грозном пострелял. пора бы мацкванаш в натуре . но КАЛвдыров - сцыкло.
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18.04.2022 16:49 Ответить
Цікаво, яким чином отримано листування?
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18.04.2022 17:18 Ответить
будешь много знать - быстро состаришься.... ГЫ !
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18.04.2022 17:30 Ответить
ніхто не хоче воювати а хтож тоді наших хлопців убивае ? на якесь перехопленя надіються - капець
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18.04.2022 17:33 Ответить
 
 