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ВР (27381) сигареты (864) Philip Morris (17)

"Филипп Моррис" будет временно ввозить табачные изделия в упаковке стран ЕС, определенных ВР

філіп

Компании "Филипп Моррис" в Украине будут временно импортировать табачные изделия в упаковке стран Европейского Союза

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В то же время вся импортируемая продукция будет иметь украинские марки акцизного налога, а также содержать напечатанную максимальную розничную цену и дату производства.

"Это чрезвычайная мера. Мы надеемся, что сможем возобновить производство в Украине, как только это будет безопасным для наших работников. Мы стремимся обеспечить правительство необходимыми налоговыми поступлениями от импорта продукции, с которой будут уплачиваться соответствующие налоги и пошлины", - сказал Максим Барабаш, генеральный директор компании.

Он также отметил, что с начала войны в Украине компании "Филип Моррис" уплатили более 2,4 млрд грн акцизного налога.

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"Мы продолжаем обеспечивать работой свыше 1500 украинцев, а также предоставляем им и членам их семей помощь с экстренным расселением и транспортировкой. Philip Morris International направила 10 млн долларов США на гуманитарную помощь. Наши коллеги и друзья из 80 стран мира собрали более 550 тыс. долларов США на помощь украинцам, которые пострадали от военного вторжения России", - добавил Максим Барабаш.

Напомним, из-за военных действий в Украине производственный центр "Филипп Моррис" в Харьковской области временно прекратил работу, цепи поставок были нарушены.

15 марта Верховная рада разрешила временный импорт и продажу сигарет, маркированных согласно требованиям ЕС.

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Топ комментарии
+4
та невже??? податкова повіситься.. прм на митниці.. першій- очкастий півень кетманцев
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18.04.2022 16:26
+4
Завод в Прилуках разбомбили. Мы не ввозили, мы наоборот, экспортировали.
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18.04.2022 16:36
+3
Должно быть лучше, американское Мальборо и наше- небо и земля.
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18.04.2022 16:46
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та невже??? податкова повіситься.. прм на митниці.. першій- очкастий півень кетманцев
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18.04.2022 16:26 Ответить
Філіпок не планує закривати заводи в московій, перепишуть бізнез на фізичну особу і вперед. Бізнес понад усе!
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18.04.2022 16:29 Ответить
Они не "переписывают", а продают. В бизнес-практике это называется "фиксация убытков". И это нормально для бизнеса. Хуже, когда "мы остановили производство на неопределенное время" и т.п. отговорки, как у BMW. Если бизнес продан, то даже в наилучшем случае обратно они вернутся только лет через 5-7, а те, которые "приостановили", те готовы работать хоть завтра.
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18.04.2022 16:35 Ответить
Цікаво. А до того в упаковці яких країн ввозили?
Невже рф?
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18.04.2022 16:34 Ответить
Завод в Прилуках разбомбили. Мы не ввозили, мы наоборот, экспортировали.
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18.04.2022 16:36 Ответить
головне щоб тютюн не скурвився. У мене всього три пачки лишилося.
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18.04.2022 16:39 Ответить
Должно быть лучше, американское Мальборо и наше- небо и земля.
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18.04.2022 16:46 Ответить
У мене астма. Від сигарет інших фірм напади. А от Філіп Моріс заходить. Хоча й китайські вже палив, перші тижні війни. Що волонтери привезли- тим і димиш..
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18.04.2022 16:56 Ответить
Я вот может чего то не понимаю. Но я этот Филипморис периодически вижу с трассы. Он каких то необъятных размеров, как будто там не пачку сигарет выпускают, а ракету Союз.
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18.04.2022 16:48 Ответить
Наркобарони ме можуть залишити своїх кончених наркоманів без дози
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18.04.2022 17:21 Ответить
наркомания это болезнь

для быдла - наркозависимые это конченные
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19.04.2022 00:56 Ответить
Ну, тоді те, що роблять окупанти на нашій землі - теж болєзнь, називається - слабоуміє.
Вас, виходить, лікувати треба, а не вбивати?
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19.04.2022 07:50 Ответить
 
 