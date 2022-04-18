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Новости Война
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Киевская область (3927) обстрел (25795) ракеты (3471) Васильков (178) Павлюк Александр (191)

Войска РФ утром нанесли ракетный удар по инфраструктуре Васильковской тергромады в Киевской области, - председатель ОВА Павлюк

васильків

Утром противник нанес ракетный удар по инфраструктуре Васильковской территориальной громады в Киевской области

Как сообщал Цензор.НЕТ, об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Телеграме.

"Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский, Фастовский районы. Все объекты критической инфраструктуры на территории громад работают в обычном режиме. Ситуация стабильная, контролируемая. Продолжается посевная кампания. Работает дополнительная техника для обустройства линии обороны районов. Упорядочивается деятельность добровольческих формирований.

По инфраструктуре Васильковской территориальной громады с утра нанесен ракетный удар. Информация уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетный удар по Василькову, есть раненые, - Воздушное командование "Центр".

Броварской район. Ежедневно проводятся работы по восстановлению электроснабжения и поврежденного газопроводм. Уже восстановлена ​​автомобильная магистраль М-01 Киев-Чернигов в населенном пункте Залесье Великодымерской общины. В районе также идет посевная. Кроме тех трриторий, которые были оккупированы.

Бучанский район. Во всех громадах идет восстановление инфраструктуры.

Вышгородский район. Вышгородская, Славутичская, Петровская и Пирновская громады работают в обычном режиме, населению предоставляется необходимая помощь. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района. В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах частично отсутствует связь и электроснабжение. Осуществляются мероприятия по нормализации ситуации в громадах, завозу гуманитарной помощи, восстановлению инфраструктуры. В частности, восстановлено электроснабжение в пгт Иванков и 30 населенных пунктах Иванковской громады, а также в населенных пунктах Дымерской громады", - рассказал председатель ОВА.
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Топ комментарии
+19
Чим, асфальтом??
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18.04.2022 16:41
+7
Та уїбіть нарешті по паРаші,терпіли блд вічні
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18.04.2022 16:36
+7
кинь в них з Іспаніі тапком чи апельсинами!Зразу переможемо!
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18.04.2022 17:14
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Та уїбіть нарешті по паРаші,терпіли блд вічні
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18.04.2022 16:36 Ответить
Чим, асфальтом??
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18.04.2022 16:41 Ответить
Браво!
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18.04.2022 16:54 Ответить
Ех... коби ж ти був Василь...
Але ж ти Васілій!
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18.04.2022 17:51 Ответить
кинь в них з Іспаніі тапком чи апельсинами!Зразу переможемо!
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18.04.2022 17:14 Ответить
я вже місяць про це пишу..Ні..стоїмо та соромимося..наче боїмося, шо надають "ата-та"
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18.04.2022 18:13 Ответить
мабуть немає чим..
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18.04.2022 18:15 Ответить
думаю есть,но тогда члены ОДКБ должны будут помогать ,т.е. придется воевать еще и с ОДКБ-вот в этом вся беда
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18.04.2022 19:49 Ответить
 
 