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Новости Война
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Минобороны (9046) Мотузяник (483)

Войска РФ завершили перегруппировку для наступления на востоке Украины и увеличили в 1,5 раза вылеты авиации, - Минобороны

рф

Российский агрессор завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне.

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время агрессор завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет перебраса дополнительных российских подразделений. Самые интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах", - сказал Мотузяник.

По его словам, ВС РФ завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне. В то же время противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины.

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"В частности, самолетные вылеты оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличились в полтора раза. Оккупант готовится к наступлению на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской областей и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - отметил спикер Минобороны.
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Топ комментарии
+13
Після Кремінної впаде повністю оборона Рубіжного, а якщо впаде Попасна, то сєвєр і Лисичанськ в котлі, але так головне самозаспокоєння, дебіл Люся не дасть збрехати.
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18.04.2022 16:59
+10
А захоплена сьогодні Кремінна, то фігня так же ж?
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18.04.2022 16:53
+7
Ні, дякую, все більше переконуюсь, що даний кадр працює на мордор.
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18.04.2022 17:01
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Збираються,збираються кацапи в атаку...ніяк не зберуться. Сцикотно.
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18.04.2022 16:47 Ответить
А захоплена сьогодні Кремінна, то фігня так же ж?
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18.04.2022 16:53 Ответить
Ну коли в тебе кількакратна перевага в бронетехніці,артилерії і авіації то якусь там Кремінну вони зможуть захопити.Можливо ще якусь Попасну.Треба бути до цього готовим.Але це буде для них піррова перемога.Після цього вони взагалі ніде не зможуть наступати.
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18.04.2022 16:55 Ответить
Після Кремінної впаде повністю оборона Рубіжного, а якщо впаде Попасна, то сєвєр і Лисичанськ в котлі, але так головне самозаспокоєння, дебіл Люся не дасть збрехати.
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18.04.2022 16:59 Ответить
Чому ти на дивані до цих пір?
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18.04.2022 17:21 Ответить
Я підтримую його висновок. Я так точно не на дивані. Поговоримо, зебот?
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18.04.2022 17:31 Ответить
З дивану, просто видніше як все відбувається, та і поради краще давати.
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18.04.2022 17:31 Ответить
Говорят, что возле Изюма идет движ. ВСУ отбили ряд сел и улучшили позиции. В том районе как раз очень много кацапни.
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18.04.2022 17:00 Ответить
вчера говорили в результате контр.наступления ЗСУ, орки отброшены от Кременной на х.з километров, сегодня Кременая захвачена
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18.04.2022 17:05 Ответить
Якщо немає відео, то чомусь вірити не варто, нам брешуть, і дуже сильно, в тч за втрати
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18.04.2022 17:09 Ответить
а ты пишешь откуда диванный стратерх...?
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18.04.2022 17:13 Ответить
Нажаль ситуація буде розвиватись в гіршу сторону для нас.
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18.04.2022 17:29 Ответить
КАПІТАН ОЧЕВИДНІСТЬ,МЛЯ...
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18.04.2022 16:48 Ответить
Ні про що.
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18.04.2022 16:48 Ответить
Війна .ХХІ століття.все як на долоні,ворог знає куди б'є з ракет по наших містах/самі виладуєм фото ,відео/ А ЗСУ знають все ,що відбувається не тільки на полі бою, а і задумки ворога і навіть в штабі..Війни он-лайн.
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18.04.2022 16:49 Ответить
Чи є зараз кацапський наступ у Запорізькій області? Бо щось Арестович на цю тему ляпнув, але по карті окупованих територій не видно...
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18.04.2022 16:54 Ответить
Гуляйполе, Оріхів
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18.04.2022 16:56 Ответить
М-да, хотів би я, щоб на цьому великодньому тижні були для України хоч якісь реально позитивні новини..
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18.04.2022 16:55 Ответить
Слухайте обдристовича)
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18.04.2022 16:57 Ответить
Ні, дякую, все більше переконуюсь, що даний кадр працює на мордор.
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18.04.2022 17:01 Ответить
ну просто мы знаем про ихние планы... и все, знание-сила
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18.04.2022 16:56 Ответить
Кацапський настууп вже розпочався. Сьогодні. Бо сьогодні дата початку берлінської операції. Хворі на голову тварюки...
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18.04.2022 17:00 Ответить
Бесславная гибель Мацквы на море бесит путлера по самое нехочу. Поэтому где только могут достать его грязные и липкие руки в крови будет тянуться в Украину. Оно, бункерное КГБЕшное ЧМО будет всеми силами кошмарить украинские города. И если бы это чудовище было уверенно в безотказности своего ЯО, то уже бы нанесло "превентивный" удар вблизи США. Но у путлера больше нет ЯО... Карлик просрал и это...
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18.04.2022 17:02 Ответить
якщо в півтора рази касапи збільшили літаковильоти - то де в статистиці збільшення їхніх збитих літаків?
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18.04.2022 17:35 Ответить
А чим то міноборони займається?

Замість постачання зброї ВСУ тириндить про підготовку кцп вояк?

Про "вониненападуть" вже не співають?
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18.04.2022 17:51 Ответить
‼️‼️‼️

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
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18.04.2022 18:07 Ответить
 
 