Войска РФ завершили перегруппировку для наступления на востоке Украины и увеличили в 1,5 раза вылеты авиации, - Минобороны
Российский агрессор завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне.
Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В настоящее время агрессор завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет перебраса дополнительных российских подразделений. Самые интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах", - сказал Мотузяник.
По его словам, ВС РФ завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне. В то же время противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины.
"В частности, самолетные вылеты оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличились в полтора раза. Оккупант готовится к наступлению на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской областей и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - отметил спикер Минобороны.
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