Мэр Бучи Федорук: Каждый пятый оставшийся в городе житель был расстрелян
Каждый пятый житель Бучи, остававшийся в городе во время оккупации, был расстрелян российскими войсками.
Об этом мэр города Анатолий Федорук рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.
"403 "двухсотых" гражданских жителя были зверски убиты, фактически замучены в нашем городе российскими войсками. Ну, это сложно назвать войсками, это орда, это орки, иначе их нельзя называть. Сегодня было много и вчера, и позавчера международных экспертов, журналистов. И уже после увиденного не называют "российские войска", они называют ордой, орками. По-другому нельзя", – пояснил Федорук.
По его словам, до войны в Буче проживало около 53 тысяч человек, а во время и после оккупации осталось 3000-3500 человек.
"Каждый пятый житель, который оставался в городе, был расстрелян. Поэтому выжившие - они просто благодарят Господа Бога за то, что так произошло", - добавил мэр Бучи.
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Шкода....
тому що за 30 років, депутати та міністри на чолі президентів не дали їм дозвіл на самозахист.
а саме на зберігання нарізної та короткоствольної зброї.
саме тому орк, озброєний чим небудь заходив і робив все що хотів і нічого не боявся не боявся.
а в нього повиння були стріляти з кожного куща і кожного вікна
Так вот она призывала своих избирателей оставаться в Буче и просто сидеть по домам, потому что российская армия по мирным жителям не стреляет, а только по военным.
Соответствующий пост есть в интернете.
Она просто дура или слуга какого-то другого народа?
Ещё нужно что бы было расследование о розминовании полей с Крыма? Как и когда