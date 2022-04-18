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Новости Война Резня в Буче
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Мэр Бучи Федорук: Каждый пятый оставшийся в городе житель был расстрелян

ирпень,буча,гостомель

Каждый пятый житель Бучи, остававшийся в городе во время оккупации, был расстрелян российскими войсками.

Об этом мэр города Анатолий Федорук рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"403 "двухсотых" гражданских жителя были зверски убиты, фактически замучены в нашем городе российскими войсками. Ну, это сложно назвать войсками, это орда, это орки, иначе их нельзя называть. Сегодня было много и вчера, и позавчера международных экспертов, журналистов. И уже после увиденного не называют "российские войска", они называют ордой, орками. По-другому нельзя", – пояснил Федорук.

По его словам, до войны в Буче проживало около 53 тысяч человек, а во время и после оккупации осталось 3000-3500 человек.

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"Каждый пятый житель, который оставался в городе, был расстрелян. Поэтому выжившие - они просто благодарят Господа Бога за то, что так произошло", - добавил мэр Бучи.

Автор: 
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Топ комментарии
+9
був розстріляний не знищивши жодного орка
тому що за 30 років, депутати та міністри на чолі президентів не дали їм дозвіл на самозахист.
а саме на зберігання нарізної та короткоствольної зброї.
саме тому орк, озброєний чим небудь заходив і робив все що хотів і нічого не боявся не боявся.
а в нього повиння були стріляти з кожного куща і кожного вікна
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18.04.2022 16:57
+6
Червоні лінії було перейдено ще 24 лютого
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18.04.2022 16:58
+5
Оскільки влада в Україні високо манкуртістична , а не рідко навіть етнічно не українська дивуватись такому факту недоводиться
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18.04.2022 17:07
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Прикро за людей.
Шкода....
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18.04.2022 16:54 Ответить
був розстріляний не знищивши жодного орка
тому що за 30 років, депутати та міністри на чолі президентів не дали їм дозвіл на самозахист.
а саме на зберігання нарізної та короткоствольної зброї.
саме тому орк, озброєний чим небудь заходив і робив все що хотів і нічого не боявся не боявся.
а в нього повиння були стріляти з кожного куща і кожного вікна
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18.04.2022 16:57 Ответить
Оскільки влада в Україні високо манкуртістична , а не рідко навіть етнічно не українська дивуватись такому факту недоводиться
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18.04.2022 17:07 Ответить
100 %. А найстрашніше, що влада схоже і не намагається нічого міняти навіть після Бучі.
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18.04.2022 17:59 Ответить
а это еще хуже. повторить савецкую армию, которая смиренно вернулась в свое рабство, нельзя. иначе проклянут погибшие.
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18.04.2022 18:11 Ответить
Червоні лінії було перейдено ще 24 лютого
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18.04.2022 16:58 Ответить
І більшість вбитих - чоловіки, але про це ніхто не напише, тому що на чоловіків насрати...
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18.04.2022 17:32 Ответить
Нет, все понимают и знают, думаю просто на фоне изнасилованых детей и женщин все понимают что первое это убивали мужчин((((
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18.04.2022 22:14 Ответить
Такими підорашенські "брати" були завжди,у всі часи.
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18.04.2022 17:34 Ответить
У них там в Буче депутатом ВР выбрана бывшая журналистка канала Г+Г , а ныне слуга народа Василевская_Смаглюк.
Так вот она призывала своих избирателей оставаться в Буче и просто сидеть по домам, потому что российская армия по мирным жителям не стреляет, а только по военным.
Соответствующий пост есть в интернете.
Она просто дура или слуга какого-то другого народа?
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18.04.2022 18:36 Ответить
Зачем спрашивать очевидное если все правительство готовилось к шашлыкам((((
Ещё нужно что бы было расследование о розминовании полей с Крыма? Как и когда
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18.04.2022 22:16 Ответить
 
 