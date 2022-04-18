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Львов (4507) обстрел (25795) ранение (3360) жертвы (1993) Козицкий (98)

Трое пострадавших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову находятся в реанимации, - ОВА

поранений

Трое пострадавших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову находятся в реанимации, трехлетнему ребенку обломок отсек часть пальца.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В больницах Львовщины госпитализировали 11 человек, среди них - 3-летний мальчик. Ребенок и мама, вынужденные переселенцы из Харькова, на момент удара находились в отеле. Осколками разбитого окна мальчику отрубило часть пальчика на руке. Сейчас ребенок в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести. Трое пострадавших в реанимации. Некоторых людей направили на операции", - написал глава ОВА в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, по словам врачей, в результате взрыва люди получили множественные травмы. В частности, у многих пострадавших - поражение головы и головного мозга. Средний возраст пациентов – 35-45 лет.

На СТО, в которую попала российская ракета, было около 20 человек. Погибли семь невинных мирных жителей, четверо из них – работники станции технического обслуживания.

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Напомним, в результате ракетных ударов российских оккупантов в понедельник во Львове - 7 погибших, 11 пострадавших.
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східний
@samotniyskhid
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15 квіт.
Рассказ одного из орков по луганскому направлению:

"Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно. Посылаем разведку, почти никто не возвращается. Россияне вперед идти не хотят - бухают"
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18.04.2022 17:57 Ответить
Суки кончені! Так шкода того хлопчика. Мамі тільки сил і триматись, за кожен палець відімстимо . Всіх поріжем і уб'єм, кожного козломордого!
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18.04.2022 18:10 Ответить
⚡️ Жителі Львова! Станом на цю мить у місті повітряної тривоги немає. Якщо ви чуєте звук сирени, це фахівці корегують роботу системи оповіщення в одному з районів.

Зберігайте спокій.

Головне офіційне джерело, яке повідомляє про повітряну тривогу на Львівщині - телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ» - офіційний телеграм-канал департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА: https://t.me/dczloda

Максим Козицький - голова Львівської ОДА (ОВА (https://t.me/+RSZRZlW1H_FjM2Qy))
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18.04.2022 18:46 Ответить
Наприклад, харків'яне не ховаються від боїв з загарбниками (як "патріоти" Львова-Ужгорода-ІФ, що сховалися від війни у тер.обороні Львова-Ужгорода на безпечній відстані 1200 км від армії РФ):
"зараз черга в тероборону [у Харкові] така, що навіть учасники бойових дій не можуть туди потрапити. Наш знайомий вже тричі от ходив. І все невдало. Бо неучасників бойових дій вони не беруть"
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18.04.2022 21:57 Ответить
 
 