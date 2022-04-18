Трое пострадавших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову находятся в реанимации, - ОВА
Трое пострадавших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову находятся в реанимации, трехлетнему ребенку обломок отсек часть пальца.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"В больницах Львовщины госпитализировали 11 человек, среди них - 3-летний мальчик. Ребенок и мама, вынужденные переселенцы из Харькова, на момент удара находились в отеле. Осколками разбитого окна мальчику отрубило часть пальчика на руке. Сейчас ребенок в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести. Трое пострадавших в реанимации. Некоторых людей направили на операции", - написал глава ОВА в своем телеграм-канале.
Он отметил, что, по словам врачей, в результате взрыва люди получили множественные травмы. В частности, у многих пострадавших - поражение головы и головного мозга. Средний возраст пациентов – 35-45 лет.
На СТО, в которую попала российская ракета, было около 20 человек. Погибли семь невинных мирных жителей, четверо из них – работники станции технического обслуживания.
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Напомним, в результате ракетных ударов российских оккупантов в понедельник во Львове - 7 погибших, 11 пострадавших.
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@samotniyskhid
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15 квіт.
Рассказ одного из орков по луганскому направлению:
"Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно. Посылаем разведку, почти никто не возвращается. Россияне вперед идти не хотят - бухают"
Зберігайте спокій.
Головне офіційне джерело, яке повідомляє про повітряну тривогу на Львівщині - телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ» - офіційний телеграм-канал департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА: https://t.me/dczloda
Максим Козицький - голова Львівської ОДА (ОВА (https://t.me/+RSZRZlW1H_FjM2Qy))
"зараз черга в тероборону [у Харкові] така, що навіть учасники бойових дій не можуть туди потрапити. Наш знайомий вже тричі от ходив. І все невдало. Бо неучасників бойових дій вони не беруть"