Для военных РФ, желающих сдаться в плен, опубликовали номер телефона, - Минобороны
Для российских военных, желающих сдаться в плен, Министерство обороны обнародовало телефонный номер.
Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"К нам обращаются российские военные с вопросом – как сдаться в плен и не стать пушечным мясом в Украине. Вот контакт, по которому можно звонить и вам помогут. Просьба максимально распространить на территории России и среди ваших российских знакомых", - говорится в сообщении.
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Піонер Миша. Це москаль.
Мирон Опанасович. Вірно. Зоя Жорівна, нумо мені скальпеля. (Мирон Опанасович заширює скальпеля в москаля, ріже його і розповідає.) Москаль, діти, - це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний. (Показує, те, що вийняв з москаля.) Один москаль за одну ніч з'їдає стільки народного добра, скільки важить сам. Тому москалів треба знищувати. І тут нам у пригоді стає наша славна авіація. Один самольот за один день знищує стільки москалів, скільки важить сам. Носенко, скільки москалів буде знищено за рік?
Другорічник Носенко. Триста шістдесят п'ять самольотів з москалями, Мирон Опанасович.
Мирон Опанасович. І знов двійка, Носенко. Хто ж це знищує самольоти? Це ж наша гордість!
це той дідуган який путлєра до влади привів... забагато знав наверно... хоча 77 років, це вік поважний, може й сам сдох