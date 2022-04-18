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армия РФ (18059) Минобороны (9046) плен (2532) Маляр Анна (412)

Для военных РФ, желающих сдаться в плен, опубликовали номер телефона, - Минобороны

окупанти,полонені

Для российских военных, желающих сдаться в плен, Министерство обороны обнародовало телефонный номер.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"К нам обращаются российские военные с вопросом – как сдаться в плен и не стать пушечным мясом в Украине. Вот контакт, по которому можно звонить и вам помогут. Просьба максимально распространить на территории России и среди ваших российских знакомых", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожден ряд населенных пунктов возле Изюма на Харьковщине, - Минобороны

Для военных РФ, желающих сдаться в плен, опубликовали номер телефона, - Минобороны 01
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Мирон Опанасович (дістає з тваринного куточку москаля). Діти, хто це?
Піонер Миша. Це москаль.
Мирон Опанасович. Вірно. Зоя Жорівна, нумо мені скальпеля. (Мирон Опанасович заширює скальпеля в москаля, ріже його і розповідає.) Москаль, діти, - це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний. (Показує, те, що вийняв з москаля.) Один москаль за одну ніч з'їдає стільки народного добра, скільки важить сам. Тому москалів треба знищувати. І тут нам у пригоді стає наша славна авіація. Один самольот за один день знищує стільки москалів, скільки важить сам. Носенко, скільки москалів буде знищено за рік?
Другорічник Носенко. Триста шістдесят п'ять самольотів з москалями, Мирон Опанасович.
Мирон Опанасович. І знов двійка, Носенко. Хто ж це знищує самольоти? Це ж наша гордість!
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18.04.2022 18:13 Ответить
https://www.ukr.net/news/world/Pomer_kolishnij_direktor_Sluzhbi_zovnishnoji_rozvidki_Rosiji-52840220.html Помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки Росії

це той дідуган який путлєра до влади привів... забагато знав наверно... хоча 77 років, це вік поважний, може й сам сдох
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18.04.2022 18:13 Ответить
Повторюю-тільки з технікою,бо кацапських свиней потрібно годувати...
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18.04.2022 18:15 Ответить
разийский окупант насильник мародёр ты никогда солдатом не был!
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18.04.2022 18:28 Ответить
блін, не могли якись гарний номер, який легко запам'ятати, буцім 2223223222?
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18.04.2022 18:39 Ответить
***** в мішку -яхта медведчука, ***** в наручниках яхта+оксана,
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18.04.2022 19:01 Ответить
На той світ і без телефона примуть!
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18.04.2022 19:57 Ответить
 
 