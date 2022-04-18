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Новости Война
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Россия признала ликвидацию украинской армией командира большого десантного корабля "Цезарь Куников"

В оккупированном Севастополе похоронили командира десантного корабля "Цезарь Куников" 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России, капитана 3-го ранга Александра Чирву.

Об этом в Telegram сообщил так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.

"Александр Григорьевич родился в Севастополе. Окончил филиал ВУНЦ ВМФ Военно-морской академии Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С. Попова. В 2015-м и 2016-м годах участвовал в проведении специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

По его словам, Чирва умер от ран, полученных в бою на материковой части Украины. Других подробностей не указывают. Вероятно, это произошло в ходе ракетного удара по российскому десантному кораблю "Саратов".

Читайте также: Общие потери РФ с начала войны - около 20,6 тыс. человек, 167 самолетов, 147 вертолетов, 790 танков и 2041 бронированная машина

Черноморский флот РФ (1560) потери (4384)


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Топ комментарии
+126
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18.04.2022 18:38
+113
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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18.04.2022 18:31
+84
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18.04.2022 18:34
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прекрасно
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18.04.2022 19:35 Ответить
Не играй чирву - останешься без одной.
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18.04.2022 19:40 Ответить
Чирва козир бубна грає Без козирок три туза... ©
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18.04.2022 19:54 Ответить
Земля бетоном!
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18.04.2022 19:54 Ответить
Примите мои искренние "И х@й с ним!"...
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18.04.2022 20:33 Ответить
Хриць!
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18.04.2022 20:47 Ответить
Цезарь Куников - похоже на сценический псевданим порно-звезды.
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18.04.2022 20:49 Ответить
Минулого разу, коли згадували це корито, теж звернув на це увагу "Цезарь Куников" - чомусь уявляється якесь порно на давньоримську тематику... цезарь Калігула, оргії, гетери, ...ну ви зрозуміли
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18.04.2022 21:51 Ответить
Был ликвидирован Александр Григорьевич. Жаль что не совсем тот.....
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18.04.2022 20:50 Ответить
То це падло так довго (з 26-го березня) здихало?
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18.04.2022 21:04 Ответить
Єнот порвав його:

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18.04.2022 21:28 Ответить
ХахЛО..

Куди ж будуть потім переховувати? Гдє ігі ібєня?
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18.04.2022 21:47 Ответить
Як сказав хтось із великих: « Він ворог був. Мені його не шкода.»
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18.04.2022 21:51 Ответить
чиряк гнойный пошел на дно
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18.04.2022 22:04 Ответить
Отам, товаришу начальник Чирва, а отам - Червень. Тільки дивіться ж не переплутайте...
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18.04.2022 22:41 Ответить
Смерть манкуртам! Волів би щоб усіляких виродків на енко, чук, юк, як, єнко, ець та козацьких прізвищ на основі призвиськ (як от цей Чирва) у полон не брали ПРИНЦИПОВО!
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19.04.2022 01:45 Ответить
Чудово !
Так йому й треба.
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19.04.2022 05:56 Ответить
земля бетоном сраному манкурту
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19.04.2022 10:23 Ответить
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