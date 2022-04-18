Россия признала ликвидацию украинской армией командира большого десантного корабля "Цезарь Куников"

В оккупированном Севастополе похоронили командира десантного корабля "Цезарь Куников" 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России, капитана 3-го ранга Александра Чирву.

Об этом в Telegram сообщил так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.

"Александр Григорьевич родился в Севастополе. Окончил филиал ВУНЦ ВМФ Военно-морской академии Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С. Попова. В 2015-м и 2016-м годах участвовал в проведении специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

По его словам, Чирва умер от ран, полученных в бою на материковой части Украины. Других подробностей не указывают. Вероятно, это произошло в ходе ракетного удара по российскому десантному кораблю "Саратов".

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