Оперативная информация по состоянию на 18:00 18 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ
Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Продолжаются ракетно-бомбовые удары оккупантов по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержании ранее захваченной территории.
Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия.
С целью усиления наступательных возможностей, захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на временно оккупированной территории Автономной республики Крым. Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года.
Не исключаются провокационные действия и применение противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах российской федерации, в том числе нанесение ударов по гражданским объектам.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности войск противника не отмечено.
На Слобожанском направлении группировка врага, в состав которой входят отдельные подразделения 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.
На Изюмском направлении агрессор действует отдельными подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Ожидается продолжение попыток наступления на направления Изюм - Славянск и Изюм - Барвенково.
В районе непосредственной близости от границы с Украиной, на территории Белгородской области, отмечается развертывание вертолетных площадок.
На Донецком и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.
Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях.
Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений.
Продолжаются бои за Мариуполь. Враг производит штурмовые действия в районе морского порта.
На Южнобужском направлении отдельные подразделения оккупантов продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занимаемых рубежей и обстрелах позиций группировки войск Сил обороны. Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха нет.
Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию морского побережья нашего государства, а также ведение разведки.
Оккупанты и дальше цинично нарушают нормы Международного гуманитарного права, блокируют инициативы по эвакуации гражданских жителей из оккупированных населенных пунктов, отказываются согласовывать гуманитарные маршруты и производят обстрелы местности вблизи возможных "зеленых коридоров".
На занятых территориях противник похищает и вывозит в российскую федерацию оборудование, технику и производимую продукцию местных компаний, минирует поля сельскохозяйственного назначения.
Силы обороны продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожать врага и, по отдельным направлениям, освобождать от захватчиков Украинские земли.
Пожалуйста, подождите...
а реально новин немає і не буде...хороших
там зараз сама жара
і якщо ми втримаємося то буде чудо Господнє
Від портів до Маріуполя
1. Порти.
Європа закрила порти для російських суден. З 17 квітня усі судна під російським прапором не мають права заходити у порти Європейського Союзу. Зокрема, можна назвати такі країни як Румунія, Італія, Болгарія, Бельгія, Естонія та інші.
Мова йде про усі морські та річкові порти ЄС. Як повідомляє «Економічна правда», наразі діє 2873 торгівельних корабля, з російським прапором. Усі вони потраплять під санкції. Зміна формальної реєстрації не допоможе обійти цю санкцію: рішення ЄС поширюється також на усі кораблі, що позбавилися російського прапора після 24 лютого 2022 року. Таким чином, бачимо, що росія стає все більш ізольованою від світу. Рано чи пізно почне рости не тільки невдоволенння росіян, але й трансформуватися у претензії не так до Заходу, як до путінського режиму. Врешті решт, Кремль буде змушений відповідати на незручні питання та пояснювати війну не тільки категоріями пропаганди, але й економіки.
З іншого боку маємо нагальну проблему з українськими портами.
The New York Times пише про те, що якщо росія не розблокує украінські порти, світу буде загороджувати голод. Виконавчий директор Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі називає такі українські порти як Одеса, Чорноморськ, Миколаїв та Південний. В даному контексті не можна виключати сценарію за якого росія вимагатиме зняття санкцій щодо своїх суден в ЄС в обмін на розблокування українських портів.
З іншого боку, чи не сам Захід спеціально заблокував для росіі європейські порти, аби мати предмет торгу?
Чому це може спрацювати?
Хоча б з тієї причини, що ООН з перших днів війни наголошує на питанні голоду. Так, війна в Україні тією чи іншою мірою погіршила становище 1,7 мільярда людей, третина з яких і раніше перебували за межею бідності. Про це заявив Генеральний секретар ООН. За словами Гутерріша, конфлікт викликав збої у глобальній продовольчій, енергетичній та фінансовій системах, що неминуче призведе до зростання злиднів та голоду у низці регіонів планети.
2. Україна та ЄС.
Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква повідомив, що Україна заповнила опитувальник, необхідний для вступу в Європейський Союз.
Наша держава очікує надання їй статусу країни-кандидата на членство в ЄС на засіданні Європейської ради у червні.
Те, що ми станемо членом ЄС - вже майже доконаний факт. Але є одне але. Ми бачимо, що синхронно з Україною до ЄС «тягнуть» Грузію та Молдову. Саме тягнуть, тому що активізація євроінтеграції цих краін співпала з початком війни в Україні та новинами про вступ нашої держави до ЄС.
Чи справедливо це?
Вважаю, що ні, зважаючи на відверто проросійську позицію влади Грузії та Молдови. Україна сьогодні кров'ю виборола право бути частиною ЄС. Тому до чого тут Грузія та Молдова, мають відповісти європейські політики. Скоріш за все відповідь полягає у тому, що ціною протистояння України окупанту, Захід хоче вирішити проблему інтеграції тих держав, які за інших обставин ніколи не зможуть стати повноцінними членами ЄС. До речі, вчора стало відомо, що Молдова відмовилась продавати власні винищувачі Україні. Тому, поки Україна бореться за право жити, Європа намагається вирішити свої питання тиску на росію.
3. Банкрутство росіі.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає банкрутство Росії лише питанням часу, а також закликає надати Україні якнайшвидше зброю, щоб вона могла завершити цю війну.
В свою чергу, «говорящая голова» путіна дмітрій мєдвєдєв відповів фон дер Ляєн погрозами. Написав про «моральний та матеріальний дефолт» в ЄС, пригрозив бунтами європейців та напливом біженців, «який спровокує хвилю насильницької злочинності глибше за албанську». Характерно, що мєдвєдєв не заперечив банкрутство росіі. Звісно, у ньому звинуватять Україну та колективний Захід, а не тих, хто щодня посилає тисячі російських окупантів чинити злочини в Україні і бути вбитими за такі злочини.
4. Наступ росіі.
Про широкомасштабний наступ окупантів на Донбасі та Півдні України говорять вже декілька тижнів поспіль. Проте, поки що його нема. Чи буде він, взагалі, скоріш за все, що буде і може розпочатися в найближчі дні.
За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, окупанти не можуть розпочати агресивного наступу на Донбасі, бо їх стримують ЗСУ.
На Харківщині наші захисники відтісняють ворога, звільнено два населені пункти. В той же час окупант здійснює постійні обстріли Харкова, так як підійти до міста не можуть. Російські ракети поцілили 18 житлових будинків у Харкові.
На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили 12 атак росіян. За інформацією Генштабу ЗСУ агресор безуспішно намагався закріпитись на Луганщині. Але Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав жителів області евакуюватися, доки не пізно.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни посилено готуються до вирішальної битви, яка розгорнеться на Сході країни, намагаючись встигнути до Великодня. Він додав, що в окупантів нічого не вийде. Також серед російського генералітету на сьогодні не існує єдності щодо наступу. У Миколаївській області 35-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського розбила черговий підрозділ російських окупантів.
5. Вимоги окупанта.
Росія продовжує жити у власній злочинній та викривленій логіці.
Так, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Україна повинна відмовитися від Криму й курсу на вступ до НАТО та здійснити «відведення військ» від ОРДЛО.
Загалом, за час війни вимогам та цілі росіі вже змінювались декілька разів. Це спричинено виключно тим, що окупанти не можуть досягти бодай щонайменшої стратегічної перемоги хоча б на якомусь з фронтів. На фронті у росіі все погано, а тому й надалі можна прогнозувати відозмінення цілей та задач окупанта.
6. Макрон.
Володимир Зеленський запросив президента Франції Емануеля Макрона до України. «Хочу, щоб він зрозумів, що це геноцид», - сказав президент України.
Проте, наразі Макрон навряд чи приїде до України перед другим туром виборів. Його виборча кампанія характеризується особливою обережністю, а тому геноцид в Україні не так важить для нього, як голоси простих французів.
7. Проблеми ВПК росіі.
Зафіксовано дві новини, які найкраще характеризують тенденції щодо стану справ ВПК росіі.
Перша - Індія вирішила не закуповувати 48 вертольотів Мі-17 V5 в росіі, щоб підтримати ініціативу індійського уряду «зроби в Індії».
Друга - в росіі практично повністю призупинена робота «Ульяновського механічного заводу», де вироблялися радіолокаційні системи та засоби протиповітряної оборони для сухопутних військ. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси «Бук»,«Куб» та «Тунгуска». Таким чином, можна констатувати факт початку системних проблем у ВПК росіі. Далі ситуація для окупанта буде тільки погіршуватись.
8. Переговори та Маріуполь.
Президент України заявив, що знищення захисників Маріуполя може поставити крапку в перемовинах з росією.
В свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в Маріуполі може стати червоною лінією в переговорах з Росією. Водночас поки зустрічі з представниками держави-агресорки взагалі не відбуваються.
В свою чергу у Маріуполі ситуація залишається тяжкою.
Ми розуміємо, що Маріуполь потрібен путіну як символічна перемога та стратегічний пункт, який дозволяє закріпити контроль над Азовським морем. Проте, вже майже два місяці ми бачимо, що росія може оточити, розбомбити, проте не взяти і не покорити. Саме в цьому і полягає перевага українських захисників - ми не здаємо свої землі окупанту навіть під загрозою смерті.
А такий народ неможливо перемогти!
Війн продовжується. Але є перші проблиски світла.
Так, вперше за час війни з Польщі в Україну в'їхало більше людей, аніж виїхало. Українці повертаються додому і саме це вселяє надію, що ніхто й ніколи не переможе і не завоює нашу державу.
Слава Україні!