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Генштаб ВС (5784) Мариуполь (5695) Донбасс (26950)

Фиксируются признаки начала наступления оккупантов на востоке, продолжаются бои за Мариуполь, - Генштаб ВСУ

маріуполь

Российские оккупанты активизировали наступательные действия на Востоке Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор по отдельным направлениям активизировал наступательные и штурмовые действия", - говорится в сообщении.

В целях усиления наступательных возможностей оккупанты продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на временно оккупированной территории Автономной республики Крым.

Также войска РФ активизировали наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях.

"Продолжаются бои за Мариуполь. Враг проводит штурмовые действия в районе морского порта", - добавили в Генштабе.

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Интересно, нервничает ли Дворников ведь до девятого мая осталось мало времени.
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18.04.2022 19:14 Ответить
Вірю в наших захисників. Нехай вони нищать окупантів, тим самим "забиваючи цвяхи у труну роzzії".
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18.04.2022 19:15 Ответить
https://t.me/minval_az/32575 🔥 «Азов» не сдается: защитники Мариуполя проводят контратаки и уничтожают противника.
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18.04.2022 19:26 Ответить
Господи благаю тебе, поможи силою своєю нашим Захисникам знищити цю навалу. Покарай своїм вогнем небесним ворогів, які ступили на нашу Землю Українську!
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18.04.2022 19:39 Ответить
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18.04.2022 19:46 Ответить
Ех, якби можна було б, встановити озброення на тих 50 гелікоптерів, які ми під час війни купили для МНС! От цікаво, хто Авакову порадив їх придбати: Ківа або Геращенко?
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18.04.2022 20:03 Ответить
Эвакуируйте Харьков, пока не поздно! а то будет хуже Мариуполя!
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18.04.2022 20:05 Ответить
так вроде кто хотел уже уехали? или нет ..
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19.04.2022 03:22 Ответить
 
 