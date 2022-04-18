Защитники Мариуполя вынуждены не только сражаться против оккупантов, но и заботиться о гражданских. Умоляем мир о помощи, - командир морпехов Волына
Российские оккупанты взяли Мариуполь в кольцо и держат в заложниках сотни тысяч гражданских.
Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
"Я, Сергей Волына, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского, обращаюсь к Вам из окруженного Мариуполя
Уже более 50 дней защитники города героически удерживают оборону, несмотря на превосходящие силы противника и постоянные авиабомбардировки, артиллерийские и ракетные обстрелы. Мариуполь до сих пор украинский город, что бы вам ни говорила российская пропаганда. Мы ежедневно ведем упорные бои и сдерживаем многотысячное войско врага, не давая ему продвинуться дальше. Но это дается ценой сверхчеловеческого труда и больших потерь", - говорится в сообщении.
Однако, подчеркнул Волына, воинам нужна помощь.
Враг взял город в кольцо и держит в заложниках сотни тысяч гражданских. В наших военных бункерах скрываются женщины, дети, в том числе младенцы. Преимущественно родственники наших военных, которых разыскивают россияне. Без тепла, воды, еды. Наши раненые ежедневно умирают в невыносимых муках, поскольку медикаменты, средства обеззараживания, возможности обезболивания давно закончились.
Украинские власти договаривались с россиянами о гуманитарных коридорах, привлекая в посредничество президента Турции Раджепа Эрдогана. Однако российская сторона не сдержала своего слова и все усилия оказались тщетными.
Мы молим мир о помощи в эвакуации раненых, детей, женщин, а также тел погибших. Попыток сделать это было слишком мало! Призываем мировых политиков, общественных и религиозных деятелей не быть безразличными к людям, которые не по своей воле оказались в ловушке Мариуполя", - отметил защитник.
По словам Волыны, военные вынуждены не только сражаться с превосходящими силами противника, но и заботиться о более тысячи гражданских лиц.
Он также призвал не верить обещаниям России о "зеленом коридоре" для военных. Нет сомнений в том, что это обман для уничтожения украинской военной группировки в Мариуполе без боя.
"Мы не сдадимся и будем биться до конца. Но нашей верности присяге мало для освобождения Мариуполя. Городу немедленно нужна деблокада. Для этого нам нужно тяжелое вооружение. В силах стран ЕС и США нам его предоставить. Трудное вооружение для защитников Мариуполя спасет украинскую военную групировку. Мариуполь можно спасти. Мы готовы биться до последней капли крови. Но мы должны знать, что мир для этого сделал все возможное. Тогда мы готовы сделать даже невозможное для нашей страны", - подытожил он.
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19:54
Решение об отправке оружия Украине итальянский парламент принял практически единогласно, отметил премьер министр страны Марио Драги. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera, опубликованном 17 апреля.
Журналисты обратили внимание, что члены партии «Движение пяти звезд» и многие итальянцы «изо всех сил пытаются смириться с необходимостью вооружать Украину».
«Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны - армия агрессора. Как лучше всего помочь пострадавшим? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение - сообщение, противоречащее нашим европейским ценностям солидарности», - подчеркнул Драги.
По его словам, Италия хочет дать украинцам возможность защищать себя.
«Проблема оружия серьезна, и я ее не недооцениваю: она связана с личным этическим выбором. Поэтому решение нельзя принимать легкомысленно, но условия те, которые я только что описал», - добавил он.
По словам премьер-министра Италии, он до последнего надеялся, что российского вторжения не произойдет, но оно его не удивило, учитывая накопление российских войск у границы Украины и «прецеденты того, что делал Советский Союз в Польше, Венгрии, Чехословакии».
«Пока целью Путина был не поиск мира, а попытка уничтожить украинское сопротивление, оккупировать страну и передать ее дружественному правительству. Мы будем рядом с нашими украинскими друзьями: открытие нашего посольства в Киеве - хорошая новость», - сказал политик.
Драги отметил, что, как и многие другие, поначалу считал вероятной быструю победу России, которая также поставила бы под угрозу соседние государства, но этого не произошло и «нет никаких признаков того, что украинский народ может принять российскую оккупацию».
Он назвал действия российской армии в Буче «бесчеловечными», но добавил, что «такие термины, как «геноцид» или «военные преступления», «имеют точное юридическое значение» и нужно время, чтобы определить, какие именно слова лучше соответствуют ситуации.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4867759683271044&set=a.4792479467465733 16 April, 14:20 ·
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4867759683271044&set=a.4792479467465733 На тиждень швидше встигли з розмінуванням, щоб запустити якісь шатли.
Дуже потрібно було.
Тепер в рамках 'реінтеграції та відновлення', тисячі вбитих та закатованих по купі міст України.
А Данилов позавчора заявив, що про наступ знали давно і чекали вже 22 лютого. Як можна так брехати? Лицемірні істоти
"23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.
Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".
Шаг за шагом, меняем реальность!" - написала она.
к тому же ее активно продвигали во власть - а в мэры, в министры обороны, а вице премьеры.
НЕУЖЕЛИ ЭТОГО НИКТО НЕ ВИДИТ ? Она и умом не блещет - а так толкали как танком .
Мені в це складно повірити, бо як з Криму і не зайти ??
Чиє воно протеже , аж цікаво..
Мудрый нарид тоби и очи повыдряпуе...
Serhiy Volyna
Joe Biden
Rterdqgan
Boris Johnson
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
Володимир Зеленський
Виходить, що звернення адресоване Джо Байдену ?
Навіть Штанмайєра згадав, якого наші не погордували приймати..
Очевидна думка? Коли читаю коментарі, пости чи окремі новини ЗМІ мені починає здаватися, що для декого ні. Дехто продовжує коментувати війну у стилі "ой, чому не наступаємо на Херсон!" чи "ракету треба краще збивати, я б показав як треба".
В Росії це видно дуже добре. Істерики режисера Бортко чи багатьох "експертів" в на ТБ та Інтернеті про ЧОМУ МИ ЩЕ НЕ ПЕРЕМОГЛИ і ЧОМУ МИ НЕ ВОЮЄМО НА ПОВНУ - саме про це. Вони створили собі очікування, що вміють "грати у війну" краще за всіх в світі, що вони "непереможні" і від зустрічі з реальністю ловлять дисонанс.
Але сьогодні зранку чергове загострення помітив і у наших співгромадян. Тому знову ж по колу треба нагадати кілька базових речей на прикладі кількох емоційних реакцій.
1. "Вчора писали що Кримінна наша, а сьогодні там знову бої і її окуповано. Ви нам брехали?".
Це війна і ситуація змінюється щохвилини. Особливо на тактичному рівні. Зараз ворог буде наступати на Донбасі і загалом на сході. Мінімум кілька тижнів. Буде мати успіхи, буде мати невдачі, буде отримувати контрудари та нести втрати. Наше завдання в цій війні загалом і наша стратегія - зберігати максимально свою армію, завдаючи ворогу неспівставні втрати. 1 до 3, краще 1 до 5-7. Для цього потрібно вести гнучку війну, де збереження боєздатності армії важливіше за територію, де оборона ведеться там, де військовим ЗРУЧНО, а не де хоче фейсбук. Та наступати при такій стратегії можна ТІЛЬКИ тоді, коли для цього існують сприятливі умови та ворога знекровлено. Як це було на Півночі. Коли, атакуючи знекровленого та деморалізованого ворога, ми отримували співвідношення втрат в АТАЦІ не на користь росіян. Ми ведемо війну на знекровлення та деморалізацію ворога. Бо стратегічна перемога важливіша тактичного контролю за територією.
2. "Чому ми не деблокуємо Маріуполь? ТРЕБА ПОСПІШАТИ!".
Ні, не треба. Якщо зараз навіть зібрати потрібний для деплокади Маріуполя корпус, ми замість бажаного до нас співвідношення втрат 1 до 3-7 отримаємо зворотне співвідношення. Хоча без переваги в повітрі навіть при перевазі у важкій техніці успіх такої операції з деблокади буде малоймовірним, бо російська авіація дуже зручно діє з Криму та Ростовської області.
3. "Всі росіяни на Донбасі! Треба негайно звільняти Херсон! Бо буде ХНР!!!1!1!1!!!".
Ні, не треба. Причини аналогічні до попередніх. Масштабний наступ на великі міста може відбуватися тільки тоді, коли його підготовлено. Коли є перевага в силах та засобах. Коли забезпечено сталу і зрозумілу для тебе ситуацію. Бо інакше виходить штурм Сум, який росіяни планували взяти за кілька годин, і яке не змогли взяти взагалі. Чи можуть росіяни влаштувати цирк з ХНР чи ЗНР? Можуть. Але на стратегію війни це взагалі ніяк не вплине. Бо ми ведемо війну за збереження держави та української нації. І локальні політичні рухи вже ні на що не впливають. І ці потуги - вони саме для того, щоб ми якусь дурню робили.
4. "В нас вже багато мобілізованих! Ми можемо наступати! Чому тягнемо? Вони окопаються!".
Ні, тут теж не можна поспішати. По-перше, для ефективного наступу треба ще опанувати нову техніку. По-друге, потрібне навчання та зведення. Війна це не футбольний матч, коли в кінці матчи при рахунку 0-1 треба бігти вперед та забути про захист. Чи є ризик що росіяни окопаються та війна перейде до позиційної? Є. Але чи є це приводом робити поспішні кроки та нести непотрібні та безглузді втрати, проводячи недостатньо підготовлені операції? Ні.
5. "У Росії скоро закінчиться армія! Коли вже там війна закінчиться?".
По-перше, "скоро" не закінчиться. Росіян все ще дуже багато і техніки в них ще більше. Тому треба ще дуже довго це все перетравлювати і для цього потрібна важка техніка від союзників. Одними джавелінами цього не зробати.
По-друге. Ніхто зараз не скаже коли закінчиться війна. Так, я не дуже вірю в те, що вона триватиме довше ніж 3-6 місяців, бо з кожним днем положення Росії погіршується, а ми отримуємо більше допомоги та ресурсів для війни. Але зараз строк завершення війни залежить від кількох факторів:
- як саме завершиться спроба Росії наступати на сході - які будуть фактичні результати, які втрати будуть завдані російським військам, які втрати будуть нанесені українським захистникам тощо;
- як швидко партнери будуть нам передавати важку зброю та необхідні ресурси та в якій кількості;
- як швидко та як глибоко подіють санкції на російську економіку та сталість державної системи, чи буде введено нафтове ембарго формально чи фактично;
- який тиск здійснюватиме оточення Путіна та російська "партія миру" з Заходом на диктатора.
Тому прогнозів, звісно, не буде. І не може бути. Працюймо! Поступово відновлюємо економіку. Та не даємо порад з дивану.
Ще раз. Війна - важка. Психологічно всім важко. Всі хочуть "поскоріше". Всі хочуть простих відповідей. Всі хочуть перемоги швидко. Але треба бути готовими, що воювати нам ще ЯК МІНІМУМ не менше, ніж війна вже триває. Це вимагає холодної голови. Логіки. Прийняття важких рішень. Бо ворог - підступний та чисельний.
Але й "приз" за перемогу неймовірно крутий. Україна, за яку ми боремося, варта всіх випробувань заради перемоги над ворогом. Тому працюймо далі.
Ю. Богданов