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Новости Война
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Данилов (1066)

Попытка начать активную фазу войны у оккупантов началась сегодня с утра, - Данилов

рф

Сегодня утром российско-оккупационные войска начали наступление на востоке Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром почти по всей линии фронта на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты пытались прорвать оборону украинских защитников.

"Наши войска держатся. Только в двух местах врагам удалось пройти - это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем свои территории. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", - пояснил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он затонул": Данилов ответил на вопрос, что произошло с крейсером "Москва". ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Кацапов убить ВСЕХ ,пленных не брать !
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18.04.2022 20:18
+7
Щоб и них та фаза замкнула так, щоб зірки на кремлі попадали. Нашим Воїнам бити без промаху .
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18.04.2022 20:28
+6
А до цього була пасивна фаза ? Що він меле ?
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18.04.2022 20:15
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А до цього була пасивна фаза ? Що він меле ?
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18.04.2022 20:15 Ответить
А що він можде більше сказати
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18.04.2022 20:18 Ответить
відносно пасивна (обстріли були вибіркові), зранку кацапи тупо начали крити все
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18.04.2022 20:30 Ответить
Судя по публикуемым потерям рашистов сегодня горячее, чем предыдущие пару недель.
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18.04.2022 20:31 Ответить
помню прекрасный фильм времен СССР "Горячий снег".. в конце фильма ключевая фраза командарма... Главное надо было выбивать у немцев танки еще раз танки и держаться держаться даже если уже все погибли... такова сегодня задача ВСУ выбивать с России все резервы, людей, технику и держать оборону тактически отходить на заранее пристреленные позиции и по новой тупо работать мясорубкой....довести врага до автоматизма сделать Чернобаевки по всей линии боевых столкновений...
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18.04.2022 20:46 Ответить
Будуть на паску без яєць
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18.04.2022 20:16 Ответить
Зовсiм без яєць
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18.04.2022 20:32 Ответить
Кацапов убить ВСЕХ ,пленных не брать !
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18.04.2022 20:18 Ответить
почему нет? ещё предстоит много разминировать
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19.04.2022 02:09 Ответить
Щоб и них та фаза замкнула так, щоб зірки на кремлі попадали. Нашим Воїнам бити без промаху .
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18.04.2022 20:28 Ответить
Плядь, Данілов краще мовчи..
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18.04.2022 20:28 Ответить
Точніше, будь ласка, передайте мікрофон Андрію на дивані
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18.04.2022 20:52 Ответить
Ну вже ж на Саші забугорному
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18.04.2022 20:55 Ответить
Краще ти помовч, цвино-цобака
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19.04.2022 01:07 Ответить
Сили і стійкості нашим хлопцям! Лютої смерті кацапським виродкам!
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18.04.2022 20:48 Ответить
не знаешь что именно прозвучало на этих каналах что зеленые комунысты их забанили?
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18.04.2022 20:58 Ответить
там не вылизывают зеленому боневтiку очко
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19.04.2022 04:16 Ответить
Свинособаки побігли в атаку -
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18.04.2022 21:19 Ответить
Тіпічне русске
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18.04.2022 21:59 Ответить
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18.04.2022 21:20 Ответить
"...та ще одне невеличке місто..." - яке? Що місто без назви? Підозріло!... Темнить Данило чи гне знає назви.
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18.04.2022 21:31 Ответить
 
 