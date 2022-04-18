Попытка начать активную фазу войны у оккупантов началась сегодня с утра, - Данилов
Сегодня утром российско-оккупационные войска начали наступление на востоке Украины.
Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня утром почти по всей линии фронта на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты пытались прорвать оборону украинских защитников.
"Наши войска держатся. Только в двух местах врагам удалось пройти - это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем свои территории. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", - пояснил секретарь СНБО.
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