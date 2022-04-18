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За военные преступления России в Украине не может быть безнаказанности, ЕС поддерживает работу Международного уголовного суда по этому вопросу – Боррель

боррель

Европейский Союз активно поддерживает работу Международного уголовного суда и меры по обеспечению ответственности России за нарушение прав человека и международного гуманитарного права в войне против Украины.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Европейского союза Жозепа Борреля по поводу последних неизбирательных обстрелов Украины со стороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина подвергается самым интенсивным ракетным ударам со стороны Российской Федерации за последние несколько недель. ЕС осуждает неизбирательные и незаконные обстрелы гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, которые  продолжают вести российские вооруженные силы... За военные преступления не может быть безнаказанности", - говорится в заявлении.

Глава европейской дипломатии отметил, что крупные украинские города, в частности Харьков, продолжают подвергаться неизбирательным нападениям, что приводит к дальнейшей гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

"ЕС высоко оценивает силу, мужество и стойкость украинского народа в противостоянии российской агрессии и солидарен с ним, в частности, поддерживая поставки военной техники. Россия должна немедленно и безоговорочно прекратить боевые действия и вывести все силы и военную технику с территории Украины", - отмечается в заявлении Борреля.

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aniil Chebykin


@chebykin_d

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https://twitter.com/chebykin_d/status/1515715867769778184 17 апр.



Новые могилы на южном кладбище в Омске выглядит так...

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18.04.2022 20:32 Ответить
які ж класні кладовища у США, Британії, розвинутих країнах, все красиво, прибрано, культурно, люди приходять, якщо віруючі, провідують, спілкуються, згадують своїх коханих...

і дивіться на кацапські і совкові кладовища, туди ж страшно і відразливо ходити, це жах...
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18.04.2022 20:35 Ответить
Родился из говна, жил в говне, сдох и снова закопали в говно. Проклятый народец хрюсии.
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18.04.2022 20:38 Ответить
А напад на суверенну Україну класифікується як военний злочин? Чи тільки знущання и вбивства жінок і дітей?
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18.04.2022 20:48 Ответить
Коли суд закінчиться - то або вуха ішака зітліють, або вуха підсудного.
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18.04.2022 22:21 Ответить
 
 