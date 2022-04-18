За военные преступления России в Украине не может быть безнаказанности, ЕС поддерживает работу Международного уголовного суда по этому вопросу – Боррель

Европейский Союз активно поддерживает работу Международного уголовного суда и меры по обеспечению ответственности России за нарушение прав человека и международного гуманитарного права в войне против Украины.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Европейского союза Жозепа Борреля по поводу последних неизбирательных обстрелов Украины со стороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина подвергается самым интенсивным ракетным ударам со стороны Российской Федерации за последние несколько недель. ЕС осуждает неизбирательные и незаконные обстрелы гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, которые продолжают вести российские вооруженные силы... За военные преступления не может быть безнаказанности", - говорится в заявлении.

Глава европейской дипломатии отметил, что крупные украинские города, в частности Харьков, продолжают подвергаться неизбирательным нападениям, что приводит к дальнейшей гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

"ЕС высоко оценивает силу, мужество и стойкость украинского народа в противостоянии российской агрессии и солидарен с ним, в частности, поддерживая поставки военной техники. Россия должна немедленно и безоговорочно прекратить боевые действия и вывести все силы и военную технику с территории Украины", - отмечается в заявлении Борреля.

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