За 18 апреля на Восточном направлении враг совершил 4 атаки, уничтожены 20 оккупантов, 1 танк, 1 артсистема, 2 беспилотника, - ОТУ "Схід"
В течение суток 18 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 4 атаки.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "Продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Украинские защитники уничтожили: личного состава – 20; танков – 1; артиллерийских систем – 1; БПЛА – 2".
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении уничтожены 60 оккупантов, 1 танк, 2 БМП, 3 артсистемы и 1 вертолет, - ОТУ "Восток"
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